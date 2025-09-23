New Yorkban újabb ország ismerte el hivatalosan a palesztin államot

– A kezdeményezéssel továbbra is támogatjuk a nemzetközi jogot, különösen a népek önrendelkezési jogát – jelentette ki Bart De Wever belga miniszterelnök hétfőn a Franciaország és Szaúd-Arábia által összehívott, közel-keleti konfliktusról szóló konferencián, amelyet New Yorkban rendeztek az ENSZ Közgyűlése előtt.
A konferenciát azzal a céllal szervezték, hogy új lendületet adjon a kétállami megoldásnak, amely megalapozná Izrael és egy független, demokratikus palesztin állam békés egymás mellett élését.
A kétállami megoldás nem halt meg
– hangsúlyozta De Wever. – Sérült, de újra lehet éleszteni, és ezt meg is kell tenni mindkét nép érdekében – fogalmazott a belga kormányfő. Világszerte már mintegy 150 ország ismerte el a palesztin államot.