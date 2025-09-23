Bart De Weverminiszterelnökpalesztin államiságBelgiumkonferencia

New Yorkban újabb ország ismerte el hivatalosan a palesztin államot

Belgium is csatlakozott azokhoz az országokhoz, amelyek hivatalosan elismerték a palesztin államot: Bart De Wever belga miniszterelnök hétfőn New Yorkban, a Franciaország és Szaúd-Arábia által összehívott, közel-keleti konfliktusról szóló konferencián szólalt fel.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 8:26
Bart De Wever belga miniszterelnök Fotó: ERIC LALMAND Forrás: Belga
– A kezdeményezéssel továbbra is támogatjuk a nemzetközi jogot, különösen a népek önrendelkezési jogát – jelentette ki Bart De Wever belga miniszterelnök hétfőn a Franciaország és Szaúd-Arábia által összehívott, közel-keleti konfliktusról szóló konferencián, amelyet New Yorkban rendeztek az ENSZ Közgyűlése előtt.

Belgium's Prime Minister Bart De Wever speaks during a United Nations Summit on Palestinians at UN headquarters during the United Nations General Assembly (UNGA) in New York on September 22, 2025. France and other countries prepared to recognize a Palestinian state as the UN's centerpiece diplomatic week got underway Monday, following a rash of Western governments in symbolically endorsing statehood and sparking Israel's wrath. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)
Bart De Wever belga miniszterelnök. Fotó: AFP/Angela Weiss

A konferenciát azzal a céllal szervezték, hogy új lendületet adjon a kétállami megoldásnak, amely megalapozná Izrael és egy független, demokratikus palesztin állam békés egymás mellett élését. 

A kétállami megoldás nem halt meg

 – hangsúlyozta De Wever. – Sérült, de újra lehet éleszteni, és ezt meg is kell tenni mindkét nép érdekében – fogalmazott a belga kormányfő. Világszerte már mintegy 150 ország ismerte el a palesztin államot.

 

Borítókép: Bart De Wever belga miniszterelnök (Fotó: AFP)

