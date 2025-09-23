TrumpterrorszervezetrendeletAntifa

Trump terrorszervezetté nyilvánította az Antifát

Hétfőn Trump elnök olyan rendeletet írt alá, amely az Antifa mozgalmat belföldi terrorszervezetként minősíti, ezzel teljesítve azt az ígéretét, hogy Charlie Kirk meggyilkolása után fellép a baloldali csoportok ellen.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 7:43
Donald Trump Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A rendelet az Antifát „belföldi terrorszervezetként” jelöli meg, és széles körű felhatalmazást adna a kormányzati szerveknek az Antifa által végrehajtott akciók, illetve azoknak a műveleteknek a kivizsgálására, amelyekhez valamely Antifa-tag anyagi támogatást nyújtott.

Donald Trump terrorszervezetté nyilvánította az Antifát (Fotó: MANDEL NGAN / AFP)
Donald Trump terrorszervezetté nyilvánította az Antifát. Fotó: AFP/Mandel Ngan

A rendelet szerint az Antifa „illegális eszközöket használ országos erőszak- és terrorizmuskampány megszervezésére és végrehajtására”, amelynek célja a kormány és a bűnüldöző szervek meggyengítése.
 A rendeletben ez áll: 

Az Antifával kapcsolatban álló, illetve a nevében eljáró személyek más szervezetekkel és entitásokkal is együttműködnek a politikai erőszak terjesztése, szítása és előmozdítása, valamint a törvényes politikai véleménynyilvánítás elfojtása érdekében. Ez a szervezett erőfeszítés, amely politikai célok kényszerrel és megfélemlítéssel történő elérésére irányul, belföldi terrorizmusnak minősül.

A beszámolók szerint Charlie Kirk, a konzervatív aktivista és a Turning Point USA alapítójának meggyilkolása után Trump elnök és több fehér házi tisztviselő ígéretet tett arra, hogy fellépnek a baloldali csoportok ellen, amelyek szerintük erőszakot szítanak az Egyesült Államokban.

Vance alelnök úgy nyilatkozott, hogy a kormányzat megvizsgálja a baloldali szervezetek finanszírozásának megvonását, Trump pedig különösen az Antifára összpontosított – írja a Fox8. 

A republikánus politikusok az Antifa aktivistáit teszik felelőssé a George Floyd 2020-as meggyilkolása utáni nagyvárosi zavargásokért, és a kifejezést szélesebb körben alkalmazzák az országszerte zajló baloldali tüntetőkre is.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekturkáló

Bokros ténykedései tényleg felejthetetlenek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az a baj ezzel a ki tudja, hová és merre haladó világgal, hogy minden majdnem olyan.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu