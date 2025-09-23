A rendelet az Antifát „belföldi terrorszervezetként” jelöli meg, és széles körű felhatalmazást adna a kormányzati szerveknek az Antifa által végrehajtott akciók, illetve azoknak a műveleteknek a kivizsgálására, amelyekhez valamely Antifa-tag anyagi támogatást nyújtott.
Trump terrorszervezetté nyilvánította az Antifát
Hétfőn Trump elnök olyan rendeletet írt alá, amely az Antifa mozgalmat belföldi terrorszervezetként minősíti, ezzel teljesítve azt az ígéretét, hogy Charlie Kirk meggyilkolása után fellép a baloldali csoportok ellen.
A rendelet szerint az Antifa „illegális eszközöket használ országos erőszak- és terrorizmuskampány megszervezésére és végrehajtására”, amelynek célja a kormány és a bűnüldöző szervek meggyengítése.
A rendeletben ez áll:
Az Antifával kapcsolatban álló, illetve a nevében eljáró személyek más szervezetekkel és entitásokkal is együttműködnek a politikai erőszak terjesztése, szítása és előmozdítása, valamint a törvényes politikai véleménynyilvánítás elfojtása érdekében. Ez a szervezett erőfeszítés, amely politikai célok kényszerrel és megfélemlítéssel történő elérésére irányul, belföldi terrorizmusnak minősül.
A beszámolók szerint Charlie Kirk, a konzervatív aktivista és a Turning Point USA alapítójának meggyilkolása után Trump elnök és több fehér házi tisztviselő ígéretet tett arra, hogy fellépnek a baloldali csoportok ellen, amelyek szerintük erőszakot szítanak az Egyesült Államokban.
Vance alelnök úgy nyilatkozott, hogy a kormányzat megvizsgálja a baloldali szervezetek finanszírozásának megvonását, Trump pedig különösen az Antifára összpontosított – írja a Fox8.
A republikánus politikusok az Antifa aktivistáit teszik felelőssé a George Floyd 2020-as meggyilkolása utáni nagyvárosi zavargásokért, és a kifejezést szélesebb körben alkalmazzák az országszerte zajló baloldali tüntetőkre is.
Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)
