Trump terrorszervezetté nyilvánította az Antifát

Az Antifával kapcsolatban álló, illetve a nevében eljáró személyek más szervezetekkel és entitásokkal is együttműködnek a politikai erőszak terjesztése, szítása és előmozdítása, valamint a törvényes politikai véleménynyilvánítás elfojtása érdekében. Ez a szervezett erőfeszítés, amely politikai célok kényszerrel és megfélemlítéssel történő elérésére irányul, belföldi terrorizmusnak minősül.