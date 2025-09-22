Szeptember 21-én tömegek gyűltek össze Glendale-ben, hogy részt vegyenek a konzervatív aktivista, Charlie Kirk emlékünnepségén. A State Farm Stadionban rendezett szertartáson Donald Trump és J. D. Vance mellett számos ismert politikus is beszédet mondott. Magyarics Tamást kérdeztük az ünnepségen elhangzottak kapcsán.
Trump nem a megbocsátásról beszélt – hanem valami egészen másról
Glendale-ben emlékeztek meg Charlie Kirkről, az amerikai jobboldal egyik legismertebb alakjáról. A rendezvényen a keresztény értékek hangsúlyozása mellett Donald Trump kemény politikai beszéde adott újabb lendületet a republikánus–demokrata szembenállásnak. A szakértők szerint a gyászszertartás egyszerre erősítette a vallási összetartozás képét és a politikai küzdelem kiéleződését. A megemlékezés a republikánus oldal jövőbeli terveit is előrevetíthette. Magyarics Tamás, az ELTE professor emeritusa válaszolt lapunk kérdéseire.
A szakértő szerint a megemlékezés kapcsán két dolgot fontos kiemelni. Az egyik a megbocsátás és keresztény alapértékek fontossága – amit Erika Kirk is hangsúlyozott –, miszerint
ha megdobnak kővel dobd vissza kenyérrel, vagy fordítsd oda a másik arcodat.
Az egyik alaptéma így a kereszténység értékrendjének hangsúlyozása, egyfajta keresztény újjászületést vizionálnak egyesek. Charlie Kirk meggyilkolása után nagyon gyorsan rengeteg olyan kör jött létre, mint a Turning Point USA, azon belül pedig kiemelte az elemző a Turning Point USA Faith -et, ami nagyon fontos elem. A szakértő hangsúlyozta, hogy az amerikai alelnök, J.D. Vance, a keresztény hit mártírjaként aposztrofálta Kirkot, Tucker Carlson pedig Christian Evangelist-nek (keresztény evangélista) nevezte őt.
A megemlékezés első fontos aspektusa így a spirituális, lelki irányvonal, ami egyesek szerint azt vetíti előre, hogy ez lehet az egyik legerősebb közös téma a republikánusoknál és akár egy Trump utáni MAGA mozgalomnak is lehetséges középponti gondolata lehet.
Trump nem a megbocsátásról beszélt
Magyarics szerint a másik kiemelésre méltó dolog viszont a Trump által tartott rendkívül kemény politikai beszéd volt, aki nem a keresztény megbocsátásról beszélt, hanem arról, hogy ő igenis gyűlöli az ellenfeleit. Többek között említette Jimmy Kimmelt.
Korábban Trump azért bírálta nyilvánosan a főügyészt, illetve egyben igazságügyi minisztert Pamela Bondit, amiért nem lépett fel keményebben és nem indított eddig eljárást.
Nem halogathatjuk tovább, ez tönkreteszi a hírnevünket és a hitelességünket (...) Az igazságosságnak most meg kell valósulnia!
– írta az amerikai elnök néhány napja közösségi oldalán. Trump a bejegyzésben megnevezte James Comey volt FBI-igazgatót, Adam Schiff demokrata szenátort és Letitia Jamest is. Az ügy előzményeiről itt olvashat. Posztjában nehezményezte, hogy több tucat nyilatkozatot átnézett a jelenlegi és volt tisztviselőkről, és „semmi sem történik” velük kapcsolatban.
A szakértő szerint mindkettőjükkel szemben a jelzáloghiteles visszaélésekkel kapcsolatban – nem politikai alapon indulhat – eljárás, viszont Trump megragadni látszik a most kínálkozó alkalmat.
A politikai küzdelem és a politikai szembenállás kiéleződhet, és ez a második fontos kiemelendő része a gyászszertartásnak.
Trump többek között arról is beszélt, hogy radikális baloldali őrültek vannak a másik oldalon, és velük szemben föl kell lépni – zárta sorait Magyarics Tamás, az ELTE professor emeritusa.
Borítókép: Donald Trump és Erika Kirk (Fotó: AFP)
