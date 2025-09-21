Trump ígéretet tett a szövetségeseknek

Az amerikai elnök azután nyilatkozott, hogy szeptember 19-én három orosz MiG–31-es vadászgép rövid időre belépett az észt légtérbe. Donald Trump elítélte az incidenst, és jelezte: ha kell, az Egyesült Államok segít a Lengyelország és a balti államok védelmében – írja a Kyiv Independent.

Trump elkötelezte magát a szövetségesek mellett

Fotó: ANDREW THOMAS /NurPhoto

Az amerikai elnök egyébként már közvetlenül az orosz légtérsértés után elítélte azt és jelezte: nem szereti, amikor ilyesmi történik. Vasárnap azonban újságírói kérdésre válaszolva elmondta: segít megvédeni Lengyelország és a balti állom légterét, amennyiben Oroszország folytatja eszkalációját.

Igen, támogatnám őket. Megtenném

– fogalmazott az elnök. Donald Trump egyébként az elmúlt időszakban többször is jelezte, hogy nem elégedett Vlagyimir Putyin orosz elnök viselkedésével. A két vezető korábbi, Alaszkában zajló találkozója még a béke irányába mutatott, azonban az elnök szerint Putyin nem jó irányba halad.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)