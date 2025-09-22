Donald Trump: A golyó mindannyiunkra irányult

A stadionban elmondott beszédében Trump elnök már a nyitómondatokkal a veszteség országos súlyát hangsúlyozta, név szerint köszönetet mondva az özvegynek:

Erika, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy velünk.

Az elnök szerint Amerika gyászol, mert nemrég az egyik legfényesebb fényétől fosztották meg. Charlie Kirk alakját a generációja óriásaként írta le, aki egy szerető apa és férj volt, és akit erőszakosan megöltek, mert az igazságért és a szabadságért, mert Istenért, a hazáért, a józan észért küzdött. Bátran élt, merészen és briliánsan érvelt megalkuvás nélkül.

Trump: A golyó mindannyiunkra irányult

A beszéd csúcspontján Trump a támadás jelentőségéről szólva úgy fogalmazott:

A legszentebb szabadságjogaink megsértése volt, hiszen azt a fegyvert ráfogták, de a golyó az mindannyiunkat célba vett.

A gondolat világos keretet adott az elnök üzenetének: a merénylet nem csupán egy embert, hanem a szólásszabadság és a nyílt vita kultúráját célozta. Trump szerint ezért a nyílt vita és érvelés kultúrája a demokrácia pillére, amelyet meg fognak védeni mindenáron, miközben a szabadság fáklyáját fogják továbbvinni, amit olyan magasra tartott Charlie Kirk. A nemzet felé intézett üzenetében a családot is megszólította:

Ma egy egész nemzet fonja köréd és gyönyörű gyermekeid köré a karját.

Ígéretet tett, hogy a gyerekek olyan országban nőnek fel, ahol az apjukat tisztelik és nagyszerű amerikai hősnek tekintik. Trump a tragédiát spirituális dimenzióba emelte, és vallási ébredésről beszélt:

Vissza akarjuk hozni Istent a csodálatos Egyesült Államokba, mint még soha – Istent akarjuk vissza.

Felidézte, hogy a hír hallatán milliók fordultak az imádsághoz, és világszerte megemlékezések követték egymást – értelmezése szerint mindez Charlie Kirk üzenetének hatását bizonyítja. A beszéd szerint Kirk mindig képes volt arra, hogy nagy tömeget vonzzon.

Nézzünk most körül! … Ez nem egy aréna, ez egy stadion.

Az elnök a jelenlévő közjogi méltóságokat is megemlítette, és úgy festette fel a gyásznapot, mint egy közösségi megújulás pillanatát.