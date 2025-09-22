Tízezrek gyűltek össze Arizona államban, a Glendale-ben található State Farm Stadionban, hogy végső búcsút vegyenek Charlie Kirktől. Az amerikai jobboldal egyik legismertebb alakját emlékünnepségen gyászolták, ahol Donald Trump elnök mellett J. D. Vance és számos más ismert politikus is beszédet mondott.
Donald Trump: A golyó mindannyiunkra irányult
Gyászoló tömeg hallgatta az államfőt a State Farm Stadionban, ahol a tragikusan elhunyt aktivistára emlékeztek. A beszéd második felében Charlie Kirk öröksége és a szólásszabadság melletti kiállás került a középpontba. Trump szerint a tragédia nem némíthatja el a mozgalmat.
A stadionban elmondott beszédében Trump elnök már a nyitómondatokkal a veszteség országos súlyát hangsúlyozta, név szerint köszönetet mondva az özvegynek:
Erika, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy velünk.
Az elnök szerint Amerika gyászol, mert nemrég az egyik legfényesebb fényétől fosztották meg. Charlie Kirk alakját a generációja óriásaként írta le, aki egy szerető apa és férj volt, és akit erőszakosan megöltek, mert az igazságért és a szabadságért, mert Istenért, a hazáért, a józan észért küzdött. Bátran élt, merészen és briliánsan érvelt megalkuvás nélkül.
Trump: A golyó mindannyiunkra irányult
A beszéd csúcspontján Trump a támadás jelentőségéről szólva úgy fogalmazott:
A legszentebb szabadságjogaink megsértése volt, hiszen azt a fegyvert ráfogták, de a golyó az mindannyiunkat célba vett.
A gondolat világos keretet adott az elnök üzenetének: a merénylet nem csupán egy embert, hanem a szólásszabadság és a nyílt vita kultúráját célozta. Trump szerint ezért a nyílt vita és érvelés kultúrája a demokrácia pillére, amelyet meg fognak védeni mindenáron, miközben a szabadság fáklyáját fogják továbbvinni, amit olyan magasra tartott Charlie Kirk. A nemzet felé intézett üzenetében a családot is megszólította:
Ma egy egész nemzet fonja köréd és gyönyörű gyermekeid köré a karját.
Ígéretet tett, hogy a gyerekek olyan országban nőnek fel, ahol az apjukat tisztelik és nagyszerű amerikai hősnek tekintik. Trump a tragédiát spirituális dimenzióba emelte, és vallási ébredésről beszélt:
Vissza akarjuk hozni Istent a csodálatos Egyesült Államokba, mint még soha – Istent akarjuk vissza.
Felidézte, hogy a hír hallatán milliók fordultak az imádsághoz, és világszerte megemlékezések követték egymást – értelmezése szerint mindez Charlie Kirk üzenetének hatását bizonyítja. A beszéd szerint Kirk mindig képes volt arra, hogy nagy tömeget vonzzon.
Nézzünk most körül! … Ez nem egy aréna, ez egy stadion.
Az elnök a jelenlévő közjogi méltóságokat is megemlítette, és úgy festette fel a gyásznapot, mint egy közösségi megújulás pillanatát.
Mozgalom, amely nem némul el
Trump hosszabban idézte fel Charlie Kirk szervezőmunkáját: a campusok világát, a vitakultúra melletti kiállást, a cenzúrával és a cancel kultúrával szembeni fellépést. Kirk 2200 egyetemen hozott létre szervezetet, és több mint ezer templomban szólalt fel, miközben naponta tömegeket ért el műsoraival. Az elnök állítása szerint a kritikák és fenyegetések ellenére Kirk következetesen a párbeszédet választotta:
…azokat hívta fel a színpadra, és ahelyett, hogy elhallgattatta volna őket, odaadott nekik egy mikrofont, hagyta, hogy hadd beszéljenek.
A támadás mögötti szándékot így értelmezte:
Megpróbálták elhallgattatni Charlie-t egy okból.
Ám a konklúziója szerint a gyilkos nem érte el célját:
Charlie nemhogy nem hallgattatott el. Hangja nagyobb, erősebb, mint valaha volt, és ennek még nincs vége.
A szónoklatban Trump bejelentést is tett:
…nemsokára Charlie megkapja az ország legnagyobb civil kitüntetését, a Szabadság Elnöki Érdemérmet.
A beszéd más részeiben közbiztonsági, igazságügyi és társadalompolitikai ígéretekről is szó esett, mindezt Charlie Kirk emlékére és a közösség megerősítésére hivatkozva. A búcsú végén Trump összefoglalta a vállalást:
Gyászolunk. Egy olyan barátot és vezetőt gyászolunk, akit elveszítettünk, de továbbmegyünk megerősödvén hitében és bátorsága által inspirálván… hogy megvédjük azt az országot, amelyért élt, azt a szabadságot, amelyért meghalt.
A záró képe egyszerre személyes és közösségi:
Charlie, köszönetet szeretnék neked mondani. … És Isten áldja az Amerikai Egyesült Államokat!
Borítókép: Donald Trump és Erika Kirk (Fotó: AFP)
