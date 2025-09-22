J. D. Vance hősként búcsúzott Charlie Kirktől

A mindennapok embere és vezetője

Vance beszéde szerint Kirk nemcsak országos mozgalmakat épített, hanem a hétköznapokban is tisztelettel és szeretettel fordult mindenkihez.

Sokat elárul valakiről, hogyan bánik másokkal, amikor nem figyelnek rá a kamerák. Charlie ugyanúgy kezelte a munkatársakat, mint az Egyesült Államok elnökét

– fogalmazott. Egy személyes történetet is megosztott, amikor Kirk imát mondott egy frissen apává vált fehér házi munkatársért.

Charlie hitt abban, hogy mindannyian Isten gyermekei vagyunk, és mindenkit kegyelemmel kell kezelni. Ez az ő maradandó öröksége

– tette hozzá Vance. A beszéd végén az alelnök arra hívta fel a jelenlévőket, hogy folytassák Kirk munkáját és életpéldáját.

Charlie hős volt az Egyesült Államok számára, és mártír a keresztény hitben. Mennyei Atyánk adjon nekünk bátorságot, hogy úgy éljünk, ahogy ő élt. Ez az, amit meg kell tennünk Charlie-ért

– mondta. Kiemelte, hogy barátja élete mindenki számára iránymutatás marad:

Jobb szembenézni egy fegyveressel, mint félelemben élni, és soha nem mondani ki az igazságot. Jobb fiatalon meghalni, mint eladni a lelkedet egy könnyű, de céltalan életért.

A stadionban összegyűlt tömeg állva hallgatta a beszéd záró sorait, amelyek Kirk örökségét hősként és mártírként emelték ki. Donald Trump mellett számos politikus és közéleti személyiség is jelen volt, hogy kifejezze tiszteletét a fiatalon elhunyt aktivista iránt, akinek munkája és öröksége továbbra is meghatározó marad az amerikai jobboldal számára.

Borítókép: J. D. Vance (Fotó: AFP)