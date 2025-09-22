JD Vancecharlie kirkemlékünnepség

J. D. Vance hősként búcsúzott Charlie Kirktől

Ezrek gyűltek össze az arizonai Glendale városában, hogy részt vegyenek az amerikai jobboldal egyik legmeghatározóbb alakjának emlékünnepségén. A State Farm Stadionban rendezett eseményen Charlie Kirkről emlékeztek meg, aki mozgalmával fiatalok millióit szólította meg. A szertartáson Donald Trump, J. D. Vance és több ismert politikus is felszólalt.

Wiedermann Béla
2025. 09. 22. 0:09
J. D. Vance Forrás: AFP
Az Egyesült Államok politikai életének színe-java gyűlt össze Glendale-ben, hogy tiszteletét tegye a fiatalon elhunyt Charlie Kirk emléke előtt. A State Farm Stadionban megtartott emlékünnepségen tízezrek hallgatták a beszédeket, amelyekben a konzervatív mozgalom egyik legfontosabb alakját méltatták.

J. D. Vance megható szavakkal búcsúzott Charlie Kirktől. A stadionban tízezrek hallgatták az emlékünnepség beszédeit Trump részvételével.
Fotó: AFP

J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke különösen személyes hangon szólt a tömeghez. Már a beszéde elején egyértelművé tette, hogy Kirk halála nem csupán barátai és családja, hanem az egész ország számára veszteség. 

Nem tudok nem arra gondolni, hogy megpróbálták elhallgattatni barátomat, Charlie Kirket

– mondta, majd hozzátette:

Megpróbálták elhallgattatni kedves barátunkat, Charlie Kirket, és ma este vele és érte szólunk hangosabban, mint valaha.

Charlie Kirk öröksége

Vance beszédében hangsúlyozta, hogy Kirk életének középpontjában a hit, a család és a haza iránti szeretet állt. 

Az a gonosz gyilkos, aki elvette tőlünk Charlie-t, temetést várt, és ehelyett mi feltámadást ünneplünk, Charlie Kirk és Jézus Krisztus dicsőségére

– fogalmazott. Az alelnök szerint Kirk nemcsak szavakban, hanem tetteiben is megélte az igazságot. 

Charlie Kirk megmutatta, hogy az igazi evangelizáció nem abban rejlik, amit mondasz, hanem abban, hogyan éled az életed

– hangsúlyozta. Vance emlékeztetett arra is, hogy Kirk szerető férj és apa volt, aki keresztény erényekkel irányította családját, és ezzel is példát adott közösségének. A politikus felidézte, hogy Kirk mozgalmával fiatalok millióit szólította meg, és a konzervativizmus új arcát mutatta meg az amerikai társadalomnak. 

Charlie Kirk épített egy szervezetet, amely átalakította politikánk egyensúlyát. A Turning Point milliókat vitt bele a közös ügyekbe

– mondta Vance, kiemelve barátja szervezőmunkájának országos jelentőségét.

A mindennapok embere és vezetője

Vance beszéde szerint Kirk nemcsak országos mozgalmakat épített, hanem a hétköznapokban is tisztelettel és szeretettel fordult mindenkihez. 

Sokat elárul valakiről, hogyan bánik másokkal, amikor nem figyelnek rá a kamerák. Charlie ugyanúgy kezelte a munkatársakat, mint az Egyesült Államok elnökét

– fogalmazott. Egy személyes történetet is megosztott, amikor Kirk imát mondott egy frissen apává vált fehér házi munkatársért. 

Charlie hitt abban, hogy mindannyian Isten gyermekei vagyunk, és mindenkit kegyelemmel kell kezelni. Ez az ő maradandó öröksége

– tette hozzá Vance. A beszéd végén az alelnök arra hívta fel a jelenlévőket, hogy folytassák Kirk munkáját és életpéldáját.

Charlie hős volt az Egyesült Államok számára, és mártír a keresztény hitben. Mennyei Atyánk adjon nekünk bátorságot, hogy úgy éljünk, ahogy ő élt. Ez az, amit meg kell tennünk Charlie-ért

 – mondta. Kiemelte, hogy barátja élete mindenki számára iránymutatás marad: 

Jobb szembenézni egy fegyveressel, mint félelemben élni, és soha nem mondani ki az igazságot. Jobb fiatalon meghalni, mint eladni a lelkedet egy könnyű, de céltalan életért.

A stadionban összegyűlt tömeg állva hallgatta a beszéd záró sorait, amelyek Kirk örökségét hősként és mártírként emelték ki. Donald Trump mellett számos politikus és közéleti személyiség is jelen volt, hogy kifejezze tiszteletét a fiatalon elhunyt aktivista iránt, akinek munkája és öröksége továbbra is meghatározó marad az amerikai jobboldal számára.

Borítókép: J. D. Vance (Fotó: AFP)

