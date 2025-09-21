Charlie Kirk tragédiája: egyre nagyobb méreteket ölt a politikai erőszak az Egyesült Államokban
Az amerikai konzervatív mozgalom egyik legismertebb fiatal alakja tragikus körülmények között, 31 évesen vesztette életét, miután rálőttek a Utah Valley Egyetemen tartott rendezvényén. Charlie Kirk halála nemcsak követői számára jelent megrázó veszteséget, hanem egyre élesebben rámutat arra is, milyen veszélyes méreteket öltött a politikai megosztottság és az erőszak az Egyesült Államokban.
Charlie Kirk, a jobboldali politikai aktivista, kórházba szállítását követően életét vesztette, miután rálőttek az Oremben, a Provo városától északra fekvő Utah Valley Egyetemen tartott rendezvényen. Kirk az amerikai konzervatív mozgalom kiemelkedő alakja volt, a fiatal konzervatívok körében rendkívül befolyásosnak számított.
Kirk gyilkosa
Az FBI szeptember 11-én közölte, hogy találtak egy nagy teljesítményű puskát, és nyomon követték a feltételezett lövöldöző mozgását. A 22 éves Robinson végül azután került őrizetbe, miután bevallotta apjának, Matt Robinsonnak, hogy ő lőtte le a 31 éves konzervatív influencert, Charlie Kirköt a Utah Valley Egyetemen. A fiú apja értesítette a hatóságokat, akik letartóztatták a gyanúsítottat.
A 22 éves Tyler Robinson azóta sem működik együtt a hatóságokkal. Spencer Cox, Utah kormányzója megerősítette, hogy a gyanúsított nem tett vallomást, ugyanakkor hozzátette: a környezetében lévők együttműködnek. Cox szerint Robinson a Utah Állami Egyetem elhagyása után radikalizálódott.
A kormányzó úgy vélte, az internet „sötét” közösségei és a Reddit-kultúra erősen hatottak a fiatalra.
Robinson transznemű szobatársa, Lance Twiggs átadta azokat az üzeneteket, amelyekben Robinson a fegyver rejtegetéséről írt. Szeptember 12-étől kezdve részletekben hozták nyilvánosságra a Robinson és transznemű partnere között váltott üzenetek egyes részeit.
Robinsont súlyosbított emberöléssel, lőfegyver jogellenes használatával és az igazságszolgáltatás két rendbeli akadályozásával vádolják. A vádak között szerepel még „két rendbeli tanú megfélemlítése és erőszakos bűncselekmény elkövetése gyermek jelenlétében”.
Charlie Kirk idén áprilisban már figyelmeztetett az általa „gyilkossági kultúrának” nevezett jelenségre a baloldalon. Akkor hivatkozott a Network Contagion Research Institute (NCRI) közvélemény-kutatására, amely szerint a magukat liberálisnak valló emberek egy része bizonyos mértékben indokoltnak tartja a közszereplők elleni erőszakot, többek között olyan személyekkel szemben, mint Donald Trump vagy Elon Musk.
Kirk bírálta a demokratikus vezetőket, amiért szerinte hallgatnak, miközben a szélsőséges retorika egyre fokozódik a közösségi médiában és az egyetemek campusain.
Kirk halála tükrözi a kutatásukban felvázolt figyelmeztető jeleket
A tragédia után Alex Goldenberg, az NCRI vezető tanácsadója a Newsweeknek nyilatkozva elmondta: Kirk halála tükrözi a kutatásukban felvázolt figyelmeztető jeleket.
Bár még nem tudunk mindent a motivációról, az online ünneplés, amit látunk, összhangban van a politikai erőszak iránti növekvő vággyal
– utalt Goldenberg a TikTokon terjedő, Kirk halálát kísérő bejegyzésekre, ahol egyes baloldali liberálisok tánccal, mások énekkel fejezték ki örömüket.
Trump a radikális baloldalt okolta a tragédiáért
A lövöldözés után Trump az Ovális Irodából üzenve a „radikális baloldal” retorikáját okolta Charlie Kirk haláláért. Elmondta, hogy kormánya fel fogja kutatni azokat a „szervezeteket, amelyek finanszírozták és támogatták” a politikai erőszakot, bár nem részletezte, hogy mely csoportokra gondol.
Baloldali támadások érték a Charlie Kirk-megemlékezéseket
New Yorkban a College Republicans csoportja által szervezett megemlékezést baloldali tüntetők zavarták meg. A provokátorok a Bella ciao című olasz partizándalt énekelték, amelynek részleteit a merénylő korábban a töltényhüvelyekre gravírozta. Texasban egy fiatal lány, a 18 éves Camryn Giselle Booker zavarta meg a virrasztást. Phoenixben a Turning Point USA által szervezett gyertyagyújtás alkalmával szabadult el az erőszak.
Charlie Kirk halála világszerte megrendülést váltott ki. Az Egyesült Államokban sokan már most úgy tekintenek rá, mint aki a hit és a konzervatív értékek mártírjává vált. A titkosszolgálat a Trump-kormány második ciklusának eddigi legnagyobb biztonsági próbatételével néz szembe Charlie Kirk emlékünnepségén, amelyet a State Farm Stadionban rendeznek meg.
Borítókép: Charlie Kirk tragédiája: a politikai erőszak új arca az Egyesült Államokban (Fotó: AFP)
