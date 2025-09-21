Charlie Kirk tragédiája: egyre nagyobb méreteket ölt a politikai erőszak az Egyesült Államokban

„Gyilkossági kultúra”

Charlie Kirk idén áprilisban már figyelmeztetett az általa „gyilkossági kultúrának” nevezett jelenségre a baloldalon. Akkor hivatkozott a Network Contagion Research Institute (NCRI) közvélemény-kutatására, amely szerint a magukat liberálisnak valló emberek egy része bizonyos mértékben indokoltnak tartja a közszereplők elleni erőszakot, többek között olyan személyekkel szemben, mint Donald Trump vagy Elon Musk.

Kirk bírálta a demokratikus vezetőket, amiért szerinte hallgatnak, miközben a szélsőséges retorika egyre fokozódik a közösségi médiában és az egyetemek campusain.

Kirk halála tükrözi a kutatásukban felvázolt figyelmeztető jeleket

A tragédia után Alex Goldenberg, az NCRI vezető tanácsadója a Newsweeknek nyilatkozva elmondta: Kirk halála tükrözi a kutatásukban felvázolt figyelmeztető jeleket.

Bár még nem tudunk mindent a motivációról, az online ünneplés, amit látunk, összhangban van a politikai erőszak iránti növekvő vággyal

– utalt Goldenberg a TikTokon terjedő, Kirk halálát kísérő bejegyzésekre, ahol egyes baloldali liberálisok tánccal, mások énekkel fejezték ki örömüket.

Trump a radikális baloldalt okolta a tragédiáért

A lövöldözés után Trump az Ovális Irodából üzenve a „radikális baloldal” retorikáját okolta Charlie Kirk haláláért. Elmondta, hogy kormánya fel fogja kutatni azokat a „szervezeteket, amelyek finanszírozták és támogatták” a politikai erőszakot, bár nem részletezte, hogy mely csoportokra gondol.

Kirk, aki 18 évesen alapította a Turning Point USA konzervatív csoportot, közel állt az elnökhöz és családjához. Kirk január óta az American Comeback Tour keretében lobbizott Trump elnök mellett Amerika vezető egyetemein.

Baloldali támadások érték a Charlie Kirk-megemlékezéseket

New Yorkban a College Republicans csoportja által szervezett megemlékezést baloldali tüntetők zavarták meg. A provokátorok a Bella ciao című olasz partizándalt énekelték, amelynek részleteit a merénylő korábban a töltényhüvelyekre gravírozta. Texasban egy fiatal lány, a 18 éves Camryn Giselle Booker zavarta meg a virrasztást. Phoenixben a Turning Point USA által szervezett gyertyagyújtás alkalmával szabadult el az erőszak.