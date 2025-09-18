Charlie Kirk virrasztásain is tombolt a baloldali erőszak + videó

Baloldali támadások érték a Charlie Kirk-megemlékezéseket

New Yorkban a College Republicans csoportja által szervezett megemlékezést baloldali tüntetők zavarták meg. A provokátorok a Bella ciao című olasz partizándalt énekelték, amelynek részleteit a merénylő korábban a töltényhüvelyekre gravírozta.

A rendbontók odáig mentek, hogy megfenyegették Ryan Leonardot, a NYU College Republican Club elnökét, akinek életét kilátásba helyezve próbálták megfélemlíteni a gyászolókat

– számolt be a Modernity hírportál. Texasban egy fiatal lány, a 18 éves Camryn Giselle Booker zavarta meg a virrasztást. Hangosan ordibálni kezdett, és sértő szavakkal támadt a résztvevőkre:

A fenébe, haver meghalt, fejbe lőtték. B…tok meg mind, a haverotok halott

– kiabálta, majd lökdösődni kezdett. A rendőrök őrizetbe vették, és bántalmazással, rendzavarással, valamint a letartóztatásnak való ellenállással vádolták meg. Másnap 200 dolláros óvadék ellenében szabadon engedték, de a lány nem tanúsított megbánást. Inkább azzal védekezett, hogy a virrasztás résztvevői bigottak, és szerinte csak azért tartották őt agresszívnek, mert fekete nő. Az egyetem, ahol tanult, a Texasi Műszaki Egyetem később közölte, hogy a megnevezett személy már nem tanul ott.

Phoenixben a Turning Point USA által szervezett gyertyagyújtás alkalmával szabadult el az erőszak.

A 19 éves Ryder Corral megrongálta a kihelyezett virágokat, szétrúgta a vázákat és a gyertyákat. A Fox News beszámolója szerint különösen figyelemre méltó volt, hogy Corral ugyanolyan pólót viselt, mint amilyenben a gyilkossággal gyanúsított Tyler Robinsont korábban látni lehetett.