Több amerikai városban is botrányba fulladtak a Charlie Kirk emlékére tartott virrasztások, miután baloldali fiatalok ordibálással, provokációval és erőszakkal zavarták meg a gyászolókat, írja a V4NA. A konzervatív véleményvezért a múlt héten lőtték le egy egyetemi rendezvényen, halála pedig sokkolta híveit és támogatóit.
Charlie Kirk virrasztásain is tombolt a baloldali erőszak + videó
Az Egyesült Államokban több városban is virrasztást tartottak a múlt héten meggyilkolt konzervatív véleményvezér tiszteletére. A megemlékezéseket azonban rendre erőszakos baloldali fiatalok zavarták meg, akik fenyegetőztek, dalokat énekeltek és még rongálásba is kezdtek. A Charlie Kirk elleni merénylet ügyében az FBI radikális csoportok lehetséges érintettségét is vizsgálja.
Baloldali támadások érték a Charlie Kirk-megemlékezéseket
New Yorkban a College Republicans csoportja által szervezett megemlékezést baloldali tüntetők zavarták meg. A provokátorok a Bella ciao című olasz partizándalt énekelték, amelynek részleteit a merénylő korábban a töltényhüvelyekre gravírozta.
A rendbontók odáig mentek, hogy megfenyegették Ryan Leonardot, a NYU College Republican Club elnökét, akinek életét kilátásba helyezve próbálták megfélemlíteni a gyászolókat
– számolt be a Modernity hírportál. Texasban egy fiatal lány, a 18 éves Camryn Giselle Booker zavarta meg a virrasztást. Hangosan ordibálni kezdett, és sértő szavakkal támadt a résztvevőkre:
A fenébe, haver meghalt, fejbe lőtték. B…tok meg mind, a haverotok halott
– kiabálta, majd lökdösődni kezdett. A rendőrök őrizetbe vették, és bántalmazással, rendzavarással, valamint a letartóztatásnak való ellenállással vádolták meg. Másnap 200 dolláros óvadék ellenében szabadon engedték, de a lány nem tanúsított megbánást. Inkább azzal védekezett, hogy a virrasztás résztvevői bigottak, és szerinte csak azért tartották őt agresszívnek, mert fekete nő. Az egyetem, ahol tanult, a Texasi Műszaki Egyetem később közölte, hogy a megnevezett személy már nem tanul ott.
Phoenixben a Turning Point USA által szervezett gyertyagyújtás alkalmával szabadult el az erőszak.
A 19 éves Ryder Corral megrongálta a kihelyezett virágokat, szétrúgta a vázákat és a gyertyákat. A Fox News beszámolója szerint különösen figyelemre méltó volt, hogy Corral ugyanolyan pólót viselt, mint amilyenben a gyilkossággal gyanúsított Tyler Robinsont korábban látni lehetett.
Az FBI radikális baloldali csoportokat vizsgál
A Charlie Kirk meggyilkolásával gyanúsított Tyler Robinsont már letartóztatták, és az ügyész halálbüntetést kért rá. Az FBI azonban tovább vizsgálja az ügy hátterét, és azt, hogy Robinson egyedül cselekedett-e, vagy egy nagyobb összeesküvés részeként hajtotta végre a gyilkosságot.
A nyomozás középpontjába került az Armed Queers nevű radikális baloldali csoport, amely röviddel Kirk meggyilkolása után törölte Instagram-oldalát.
A szervezet korábban fegyverek képeit, sarló-kalapács jelképeket és szivárványos zászlókat használt, és 2023 szeptemberében a „queer ellenállásról” tartott előadást a Utahi Egyetemen, mindössze hetven kilométerre attól a campustól, ahol a gyilkosság történt. Az eseményt hirdető plakáton egy töltényövvel és puskával pózoló nő volt látható.
A csoport deklaráltan a rasszizmus, a transzfóbia és a kapitalizmus elleni harcot tartotta elsődlegesnek, még a személyes kockázatok ellenére is.
A hatóságok emellett több gyanús közösségi médiás bejegyzést is vizsgálnak, amelyek arra utalnak, hogy egyesek már a merénylet előtt tudhattak a készülő támadásról. Egy Jackson nevű felhasználó a gyilkosság előtti napon ezt írta:
Charles James Kirk, Mr. egyetemi lemorzsolódott, NEM tudja, mit hoz a holnap. Légy felkészült. Ez nem fenyegetés. Ez egy ígéret.
Egy másik, Omar néven író felhasználó pedig így fogalmazott:
Charlie Kirk holnap jön az egyetememre. Nagyon remélem, hogy valaki eltünteti.
Dan Bongino, az FBI helyettes igazgatója a Fox News America’s Newsroom című műsorában megerősítette: bár a gyanúsított őrizetben van, a nyomozás nem zárult le. Mint mondta, a hivatal továbbra is vizsgálja, hogy Robinsonnak lehettek-e bűntársai, és a radikális szervezetek érintettségét is górcső alá veszik.
Borítókép: Több amerikai városban is fenyegetésekkel és erőszakkal zavarták meg a gyászolókat (Fotó: AFP)
Elismerte Magyarország mentességét a száj- és körömfájás betegségtől a brit agrártárca
A Magyarország elleni kereskedelmi intézkedéseket csütörtöki hatállyal vonják vissza.
Dánia nagyszabású hadgyakorlatot tart Grönlandon az Egyesült Államok nélkül
Pete Hegseth amerikai védelmi minisztert meghívták a gyakorlatra.
Minősíthetetlen hangnemben támadt a keresztény lakóra a muszlim polgármester
Egy terrorszervezeteket támogató médiavállalkozóról neveztek el utcát az amerikai városban.
Nem volt menekvés, az erőszakos sorozók egy buszba tuszkolták a kétségbeesett férfit + videó
Az odesszai embervadászat folytatódik.
