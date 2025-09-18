charlie kirkmegemlékezésbaloldali erőszak

Charlie Kirk virrasztásain is tombolt a baloldali erőszak + videó

Az Egyesült Államokban több városban is virrasztást tartottak a múlt héten meggyilkolt konzervatív véleményvezér tiszteletére. A megemlékezéseket azonban rendre erőszakos baloldali fiatalok zavarták meg, akik fenyegetőztek, dalokat énekeltek és még rongálásba is kezdtek. A Charlie Kirk elleni merénylet ügyében az FBI radikális csoportok lehetséges érintettségét is vizsgálja.

Wiedermann Béla
Forrás: V4NA2025. 09. 18. 4:55
Több amerikai városban is fenyegetésekkel és erőszakkal zavarták meg a gyászolókat Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Több amerikai városban is botrányba fulladtak a Charlie Kirk emlékére tartott virrasztások, miután baloldali fiatalok ordibálással, provokációval és erőszakkal zavarták meg a gyászolókat, írja a V4NA. A konzervatív véleményvezért a múlt héten lőtték le egy egyetemi rendezvényen, halála pedig sokkolta híveit és támogatóit.

Charlie Kirk virrasztásait erőszakos baloldali tüntetők zavarták meg. Az FBI radikális szervezetek lehetséges szerepét is vizsgálja az ügyben.
Charlie Kirk virrasztásait erőszakos baloldali tüntetők zavarták meg. Az FBI radikális szervezetek lehetséges szerepét is vizsgálja az ügyben
Fotó: AFP

Baloldali támadások érték a Charlie Kirk-megemlékezéseket

New Yorkban a College Republicans csoportja által szervezett megemlékezést baloldali tüntetők zavarták meg. A provokátorok a Bella ciao című olasz partizándalt énekelték, amelynek részleteit a merénylő korábban a töltényhüvelyekre gravírozta. 

A rendbontók odáig mentek, hogy megfenyegették Ryan Leonardot, a NYU College Republican Club elnökét, akinek életét kilátásba helyezve próbálták megfélemlíteni a gyászolókat 

– számolt be a Modernity hírportál. Texasban egy fiatal lány, a 18 éves Camryn Giselle Booker zavarta meg a virrasztást. Hangosan ordibálni kezdett, és sértő szavakkal támadt a résztvevőkre:

A fenébe, haver meghalt, fejbe lőtték. B…tok meg mind, a haverotok halott

– kiabálta, majd lökdösődni kezdett. A rendőrök őrizetbe vették, és bántalmazással, rendzavarással, valamint a letartóztatásnak való ellenállással vádolták meg. Másnap 200 dolláros óvadék ellenében szabadon engedték, de a lány nem tanúsított megbánást. Inkább azzal védekezett, hogy a virrasztás résztvevői bigottak, és szerinte csak azért tartották őt agresszívnek, mert fekete nő. Az egyetem, ahol tanult, a Texasi Műszaki Egyetem később közölte, hogy a megnevezett személy már nem tanul ott.

Phoenixben a Turning Point USA által szervezett gyertyagyújtás alkalmával szabadult el az erőszak. 

A 19 éves Ryder Corral megrongálta a kihelyezett virágokat, szétrúgta a vázákat és a gyertyákat. A Fox News beszámolója szerint különösen figyelemre méltó volt, hogy Corral ugyanolyan pólót viselt, mint amilyenben a gyilkossággal gyanúsított Tyler Robinsont korábban látni lehetett.

Az FBI radikális baloldali csoportokat vizsgál

A Charlie Kirk meggyilkolásával gyanúsított Tyler Robinsont már letartóztatták, és az ügyész halálbüntetést kért rá. Az FBI azonban tovább vizsgálja az ügy hátterét, és azt, hogy Robinson egyedül cselekedett-e, vagy egy nagyobb összeesküvés részeként hajtotta végre a gyilkosságot.

A nyomozás középpontjába került az Armed Queers nevű radikális baloldali csoport, amely röviddel Kirk meggyilkolása után törölte Instagram-oldalát. 

A szervezet korábban fegyverek képeit, sarló-kalapács jelképeket és szivárványos zászlókat használt, és 2023 szeptemberében a „queer ellenállásról” tartott előadást a Utahi Egyetemen, mindössze hetven kilométerre attól a campustól, ahol a gyilkosság történt. Az eseményt hirdető plakáton egy töltényövvel és puskával pózoló nő volt látható. 

A csoport deklaráltan a rasszizmus, a transzfóbia és a kapitalizmus elleni harcot tartotta elsődlegesnek, még a személyes kockázatok ellenére is.

A hatóságok emellett több gyanús közösségi médiás bejegyzést is vizsgálnak, amelyek arra utalnak, hogy egyesek már a merénylet előtt tudhattak a készülő támadásról. Egy Jackson nevű felhasználó a gyilkosság előtti napon ezt írta: 

Charles James Kirk, Mr. egyetemi lemorzsolódott, NEM tudja, mit hoz a holnap. Légy felkészült. Ez nem fenyegetés. Ez egy ígéret.

Egy másik, Omar néven író felhasználó pedig így fogalmazott: 

Charlie Kirk holnap jön az egyetememre. Nagyon remélem, hogy valaki eltünteti.

Dan Bongino, az FBI helyettes igazgatója a Fox News America’s Newsroom című műsorában megerősítette: bár a gyanúsított őrizetben van, a nyomozás nem zárult le. Mint mondta, a hivatal továbbra is vizsgálja, hogy Robinsonnak lehettek-e bűntársai, és a radikális szervezetek érintettségét is górcső alá veszik.

Borítókép: Több amerikai városban is fenyegetésekkel és erőszakkal zavarták meg a gyászolókat (Fotó: AFP)

add-square Agyonlőtték Trump kulcsemberét, Charlie Kirköt

Tucker Carlson: Ilyen ember volt Charlie Kirk + videó

Agyonlőtték Trump kulcsemberét, Charlie Kirköt 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekkerítés

Magyar Péter tartótisztjei követeléseire le fogja dózerolni a kerítést

Pilhál Tamás avatarja

KÉT MAGYARORSZÁG – Aki Brüsszel bábjára szavaz, az a behódolásra, a muszlim invázióra szavaz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu