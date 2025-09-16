Halálbüntetést kérnek Charlie Kirk gyilkosára

Halálbüntetést kér az ügyészség Charlie Kirk gyilkosára – számol be róla a BBC.

Halálbüntetést kér az ügyész Charlie Kirk gyilkosára. Fotó: Getty Images via AFP

Tyler Robinsonnak hét vádpontban kell felelnie – jelentette be Jeff Gray utahi ügyész.

A vádak között szerepel gyilkosság minősített esete, lőfegyverrel elkövetett bűncselekmény és az igazságszolgáltatás akadályozása is. Emellett Gray szerint két tanú befolyásolásának vádja is felmerül, és erőszak elkövetése gyermek jelenlétében bűncselekményével is megvádolják Robinsont.

Az ügyészség felvázolta a merénylet idővonalát is. Tyler Robinson helyi idő szerint nagyjából fél kilenckor érkezett meg a Utah Valley Egyetemre egy Dodge Challenger járművel. Charlie Kirk, aki egy a Turning Point USA által szervezett eseményen vett részt, 12 óra 10 perckor jelent meg és ült le egy fehér sátor alá, hogy válaszoljon az összegyűlt nagyjából háromezer ember kérdéseire.