Halálbüntetést kérnek Charlie Kirk gyilkosára

Ismertette az ügyészség a vádat Tyler Robinson ügyében. Charlie Kirk gyilkosára halálbüntetést kért az ügyészség.

2025. 09. 16. 21:12
Tyler Robinson Fotó: AFP
Halálbüntetést kér az ügyészség Charlie Kirk gyilkosára – számol be róla a BBC.

Tyler Robinsonnak hét vádpontban kell felelnie – jelentette be Jeff Gray utahi ügyész.

A vádak között szerepel gyilkosság minősített esete, lőfegyverrel elkövetett bűncselekmény és az igazságszolgáltatás akadályozása is. Emellett Gray szerint két tanú befolyásolásának vádja is felmerül, és erőszak elkövetése gyermek jelenlétében bűncselekményével is megvádolják Robinsont.

Az ügyészség felvázolta a merénylet idővonalát is. Tyler Robinson helyi idő szerint nagyjából fél kilenckor érkezett meg a Utah Valley Egyetemre egy Dodge Challenger járművel. Charlie Kirk, aki egy a Turning Point USA által szervezett eseményen vett részt, 12 óra 10 perckor jelent meg és ült le egy fehér sátor alá, hogy válaszoljon az összegyűlt nagyjából háromezer ember kérdéseire.

Tíz perccel később valaki a tömegből azt kérdezte Kirktől, hogy tudja-e, hány transznemű amerikai volt tömeggyilkos az elmúlt tíz évben. 

Túl sok

– válaszolta Kirk.

A kérdés feltevője ezután kijelentette, hogy tíz év alatt öt ilyen eset volt, és megkérdezte, hogy hány tömeggyilkosság történt ebben az időben.

A bandaháborúkat is számoljuk vagy nem?

– válaszolta Kirk.

Ekkor egyetlen lövés hallatszott, amely feltehetően egy épület tetejéről érkezett – közölte az ügyészség.

A lövedék a nyakán találta el Kirköt, aki a földre rogyott. A golyó éppen csak elkerülte az ott álló gyermekeket és a kérdést feltevő személyt. Kirköt kórházba szállították, de ott már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

A 33 órás embervadászat Robinson elfogásával végződött, és a hatóságok megtalálták a férfi DNS-ét a gyilkos fegyver ravaszán, a halottkém jelentése azonban még nem készült el.

 

Borítókép: Tyler Robinson (Fotó: AFP)

