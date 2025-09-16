Tucker Carlson: Ilyen ember volt Charlie Kirk + videó

Korábban írtunk róla, hogy az FBI vizsgálja, hogy Charlie Kirk gyilkosa egyedül cselekedett-e, vagy egy nagyobb összeesküvés részeként követte-e el a támadást. Tucker Carlson amerikai konzervatív újságíró a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amiben elárulta, hogy milyen ember volt valójában Charlie Kirk, és mit nem láttak belőle azok, akik csak a rádióból vagy a tévéből ismerték.

Charlie Kirk. Fotó: AFP

A hite és az elköteleződése Jézus iránt teljesen őszinte volt. Ez pedig nem mindig van így, különösen közszereplők esetében, akik dobálóznak bibliai idézetekkel, amelyeket maguk sem értenek

– hangsúlyozta, majd azzal folytatta, hogy a kereszténység Kirk életének minden egyes részét áthatotta: a házasságától kezdve azon át, ahogyan a gyerekeivel bánt, ahogyan a munkatársait kezelte, ahogyan a vitákat megközelítette, ahogyan másokra tekintett – ami nála mindig elsősorban azt jelentette, hogy elsősorban emberként látta őket.