Tucker Carlson: Ilyen ember volt Charlie Kirk + videó

Tucker Carlson: Ilyen ember volt Charlie Kirk

Tucker Carlson egy videóban emlékezett meg a meggyilkolt Charlie Kirkről. Hangsúlyozta, hogy Kirk keresztény hite és elköteleződése Jézus felé teljesen őszinte volt, és ez életének minden területét áthatotta. Az újságíró kiemelte, hogy Charlie Kirk sosem gyűlölte vitapartnereit, elfogadta a véleménykülönbségeket, és emberként tisztelte, szerette őket.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 17:38
Charlie Kirk politikai aktivista
Charlie Kirk politikai aktivista Fotó: PATRICK T. FALLON Forrás: AFP
Korábban írtunk róla, hogy az FBI vizsgálja, hogy Charlie Kirk gyilkosa egyedül cselekedett-e, vagy egy nagyobb összeesküvés részeként követte-e el a támadást. Tucker Carlson amerikai konzervatív újságíró a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amiben elárulta, hogy milyen ember volt valójában Charlie Kirk, és mit nem láttak belőle azok, akik csak a rádióból vagy a tévéből ismerték. 

Charlie Kirk
Charlie Kirk. Fotó: AFP

A hite és az elköteleződése Jézus iránt teljesen őszinte volt. Ez pedig nem mindig van így, különösen közszereplők esetében, akik dobálóznak bibliai idézetekkel, amelyeket maguk sem értenek

– hangsúlyozta, majd azzal folytatta, hogy a kereszténység Kirk életének minden egyes részét áthatotta: a házasságától kezdve azon át, ahogyan a gyerekeivel bánt, ahogyan a munkatársait kezelte, ahogyan a vitákat megközelítette, ahogyan másokra tekintett – ami nála mindig elsősorban azt jelentette, hogy elsősorban emberként látta őket.

Ő jóval fiatalabb volt nálam. Tizenéves korában találkoztam vele. Szó szerint annyi idős volt, mint az egyik saját gyerekem. Ezért eleinte nehéz volt komolyan venni

– mondta. Kitért rá, hogy a több mint tíz év alatt, amíg ismerte, sokat tanult tőle, és a legfontosabb lecke az volt, hogyan lehet nagyon komoly kérdésekben vitázni másokkal, anélkül, hogy gyűlölet vagy keserűség lenne benned.

Ő sosem haragudott azokra, akik nem értettek vele egyet. Emberként szerette őket. Egyetértett velük néhány dologban, és ezt mindig el is mondta

– magyarázta, majd kifejtette, hogy ez nagyban inspirálta őt is. 

J. D. Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke hozzáfűzte:

Ő mindenkit tisztelettel kezelt, mert valóban szerette az embereket, és őszintén akarta az üdvösségüket. Azt akarta, hogy kapcsolatuk legyen Istennel. Azt akarta, hogy megismerjék az igazságot. Mindig tisztelettel bánt velük – talán különösen akkor, amikor nem értett velük egyet.

 

Borítókép: Charlie Kirk politikai aktivista (Fotó: AFP)

