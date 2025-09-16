Dan Bongino, az FBI helyettes igazgatója elmondta, hogy aggasztó jeleket véltek felfedezni arra vonatkozóan, hogy a gyanúsítottat a lövöldözéshez vezető szélsőséges ideológia fertőzte meg.
Az FBI vizsgálja, hogy Charlie Kirk gyilkosa egyedül cselekedett-e
Bongino a Fox News America’s Newsroom című műsorában kiemelte, hogy bár egy gyanúsítottat őrizetbe vettek, a hivatal vizsgálja a lehetséges bűntársakat.
Ha ez egy nagyobb összeesküvés volt, ha volt bármilyen bűnrészesség, legyen az pénzügyi vagy más, aki ismerte a részleteket, és nem jelentette azokat, akkor azt is vizsgáljuk. Minden követ meg fogunk mozgatni
– mondta Dan Bongino.