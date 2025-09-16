Az FBI vizsgálja, hogy Charlie Kirk gyilkosa egyedül cselekedett-e

A nyomozók alaposan megvizsgálták azt a videót, amelyen a fegyveres a halálos lövés után leugrik a tetőről. Bongino szerint a felvétel döntő szerepet játszott az ügy megoldásában. „A videón látszik, hogy a fegyver a hátizsákjában van” – mondta.

Innen szereztük a törvényszéki bizonyítékok jelentős részét, amelyek kulcsfontosságú információkat tartalmaztak az ügy megoldásához.

Az igazgatóhelyettes megerősítette, hogy a gyanúsított a támadás előtt erőszakos szándékokat fogalmazott meg. „Ez gyakran előfordul célzott erőszakos cselekmények, merényletek, iskolai lövöldözések esetén, amikor az elkövető előre kifejezi, hogy konkrét cselekményeket akar végrehajtani. Úgy tűnik, ez a helyzet itt is” – mondta.

Bongino elárulta, hogy a családtagok és a munkatársak a nyomozóknak elmondták, hogy a gyanúsított egyre inkább politizálni kezdett és visszahúzódóvá vált a 31 éves Kirk szeptember 10-i meggyilkolását megelőző időszakban.

„Az általunk összegyűjtött adatokból úgy tűnik, hogy ez az ideológia megfertőzte őt és átvette az irányítást” – mondta. Bongino hangsúlyozta, hogy az ügy még folyamatban van, de a motiváció egyértelmű: