Az FBI vizsgálja, hogy Charlie Kirk gyilkosa egyedül cselekedett-e

Az FBI vizsgálja, hogy Charlie Kirk gyilkosa egyedül cselekedett-e, vagy egy nagyobb összeesküvés részeként követte el a támadást. Az igazgatóhelyettes szerint a gyanúsítottat a baloldali ideológia „megszállta”, a családtagok és a munkatársak pedig arról számoltak be, hogy egyre inkább visszahúzódóvá vált, miután politizálni kezdett.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 9:47
Az FBI vizsgálja, hogy Charlie Kirk gyilkosa egyedül cselekedett-e, vagy egy nagyobb összeesküvés részeként követte el a szeptember 10-i támadást Forrás: AFP
Dan Bongino, az FBI helyettes igazgatója elmondta, hogy aggasztó jeleket véltek felfedezni arra vonatkozóan, hogy a gyanúsítottat a lövöldözéshez vezető szélsőséges ideológia fertőzte meg.

Dan Bongino kiemelte, hogy bár egy gyanúsítottat őrizetbe vettek, az FBI vizsgálja a lehetséges bűntársakat
Dan Bongino kiemelte, hogy bár egy gyanúsítottat őrizetbe vettek, az FBI vizsgálja a lehetséges bűntársakat Fotó: AFP

Az FBI vizsgálja, hogy Charlie Kirk gyilkosa egyedül cselekedett-e

Bongino a Fox News America’s Newsroom című műsorában kiemelte, hogy bár egy gyanúsítottat őrizetbe vettek, a hivatal vizsgálja a lehetséges bűntársakat. 

Ha ez egy nagyobb összeesküvés volt, ha volt bármilyen bűnrészesség, legyen az pénzügyi vagy más, aki ismerte a részleteket, és nem jelentette azokat, akkor azt is vizsgáljuk. Minden követ meg fogunk mozgatni

– mondta Dan Bongino.

A nyomozók alaposan megvizsgálták azt a videót, amelyen a fegyveres a halálos lövés után leugrik a tetőről. Bongino szerint a felvétel döntő szerepet játszott az ügy megoldásában. „A videón látszik, hogy a fegyver a hátizsákjában van” – mondta. 

Innen szereztük a törvényszéki bizonyítékok jelentős részét, amelyek kulcsfontosságú információkat tartalmaztak az ügy megoldásához.

Az igazgatóhelyettes megerősítette, hogy a gyanúsított a támadás előtt erőszakos szándékokat fogalmazott meg. „Ez gyakran előfordul célzott erőszakos cselekmények, merényletek, iskolai lövöldözések esetén, amikor az elkövető előre kifejezi, hogy konkrét cselekményeket akar végrehajtani. Úgy tűnik, ez a helyzet itt is” – mondta.

Bongino elárulta, hogy a családtagok és a munkatársak a nyomozóknak elmondták, hogy a gyanúsított egyre inkább politizálni kezdett és visszahúzódóvá vált a 31 éves Kirk szeptember 10-i meggyilkolását megelőző időszakban.

„Az általunk összegyűjtött adatokból úgy tűnik, hogy ez az ideológia megfertőzte őt és átvette az irányítást” – mondta. Bongino hangsúlyozta, hogy az ügy még folyamatban van, de a motiváció egyértelmű: 

Elég nyilvánvaló, hogy ez egy ideológiai indíttatású támadás volt.

Bongino, aki Kirköt közeli személyes barátjának nevezte, hozzátette, hogy az FBI gyors reagálása megnyugtatja a közvéleményt.

33 óra alatt elkaptuk a tettest. Legközelebb, ha válsághelyzet áll elő, megvizsgáljuk, mit tudunk jobban csinálni

– mondta. 

Donald Trump és Charlie Kirk
Donald Trump és Charlie Kirk Fotó: AFP

Trump a radikális baloldali erőszak ellen szólalt fel

Donald Trump amerikai elnök a múlt héten újságíróknak nyilatkozva kijelentette: „egyszerűen szét kell verni” a „radikális baloldali őrülteket” a konzervatív kommentátor, Charlie Kirk meggyilkolása után.

Balliberális gyűlölet és kárörvendés árasztotta el az internetet Charlie Kirk halála után

Arról is beszámoltunk, hogy a konzervatív, patrióta influenszer brutális meggyilkolása kapcsán nem fogták vissza magukat a Tisza Párt támogatói és a balliberális közönség. Az aktivisták az interneten vállalhatatlan kijelentéseket tettek a gyilkosság kapcsán, a világhálót elárasztották a gyűlölettel teli kommentek. 

Borítókép: Az FBI vizsgálja, hogy Charlie Kirk gyilkosa egyedül cselekedett-e, vagy egy nagyobb összeesküvés részeként követte el a szeptember 10-i támadást (Fotó: AFP)

