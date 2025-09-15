apaságVanceKirknyilatkozatgyerekfeleség

Ezzel a megható üzenettel búcsúzott J. D. Vance a meggyilkolt Charlie Kirktől + videó

„Mint a legtöbb férj, még a jók is néha tökéletlenek... Én abban a pillanatban úgy éreztem, hogy jobb férjnek és jobb apának kell lennem” – mondta J. D. Vance a meggyilkolt Charlie Kirkre emlékezve. A politikus hangsúlyozta, hogy a család és az olyan örömök, mint a lefekvés előtti ölelések, a legfontosabbak az életben.

2025. 09. 15. 22:35
J. D. Vance személyes nyilatkozatában arról beszélt, hogyan szeretne tisztelegni barátja emléke előtt:

„Mert minden ezek közül a pillanatok közül, amiket az elmúlt néhány napban átéltem, a könyvek, amiket a gyerekeimnek olvastam, amikor felmentem a hálószobájukba, megpusziltam és megöleltem őket lefekvés előtt… Rájöttem, hogy ezekből a pillanatokból Charlie már nem részesülhet, Charlie gyerekei és gyönyörű felesége sem élhetik át ezeket többé” – mondta az amerikai alelnök.

Hozzátette, hogy a tiszteletadás legjobb módja az, ha a lehető legjobb férjévé válik feleségének:

Talán a legjobb módja annak, hogy tisztelegjek kedves barátom előtt, az az, ha a lehető legjobb férj leszek – olyan férj a feleségemnek, amilyen ő volt a saját feleségének. Mindig arról beszélt, hogy a legfontosabb nem az, hogy egy bizonyos jelöltet támogassunk. A legfontosabb az, hogy, ha fiatal férfi vagy, olyan férj és apa legyél, aki beszél az apaságból fakadó örömről.

 Az örömről, ami a családnevelésből, a gyerekek fejlődésében való részvételből és mindabból a hihetetlen élményből származik, ami egy férj és apa életében történik.”

Vance befejezésként így fogalmazott: „És én így fogom tisztelni a barátomat: azzal, hogy a lehető legjobb leszek ebben a legfontosabb feladatban.”

