Szijjártó Péter fontos egyezményt írt alá Kínával

Magyarország és Kína új nukleáris együttműködési megállapodást kötött Bécsben, amely a biztonság és az innováció területére is kiterjed. A bejelentést Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tette meg, aki szerint a nukleáris energia lehet a kelet–nyugati együttműködés új alapja.

Wiedermann Béla
Forrás: MTI2025. 09. 15. 19:08
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és San Csung-tö, a kínai Nemzeti Atomenergia-hatóság vezetője.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és San Csung-tö, a kínai Nemzeti Atomenergia-hatóság vezetője. Forrás: MTI/KKM
Magyarország Bécsben írt alá nukleáris együttműködési megállapodást Kínával, amely a biztonság és az innováció területén is komoly lehetőségeket rejt – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető kiemelte: hazánk nemzeti érdeke a civilizált együttműködés újraélesztése Kelet és Nyugat között, és Magyarország jó eséllyel bizonyíthatja, hogy ennek alapja a nukleáris energia lehet.

Szijjártó Péter Bécsben jelentette be a kínai nukleáris megállapodást. Magyarország a kelet-nyugati együttműködés egyik központjává válhat.
Szijjártó Péter Bécsben jelentette be a kínai nukleáris megállapodást. Magyarország a kelet–nyugati együttműködés egyik központjává válhat
Fotó: MTI/KKM

Szijjártó Péter a nukleáris energia jelentőségéről

A miniszter emlékeztetett, hogy hazánkban a Roszatom építi a paksi atomerőmű új blokkjait, jelentős francia és német beszállítók bevonásával. 

– Emellett pedig a kis nukleáris reaktorok használata terén egy kizárólagos megállapodást írtunk alá az amerikai technológia használatáról

– mutatott rá. Szijjártó Péter hangsúlyozta: 

– Magyarországon tehát egyszerre van jelen az orosz, az amerikai, a német és a francia nukleáris ipar, ezek remekül tudnak egymás mellett és egymással is működni. Ezzel Magyarország bizonyítja, hogy a civilizált kelet–nyugati együttműködés újraélesztésének egyik legjobb terepe éppen a nukleáris energia.

A miniszter szerint a következő évtized egyértelműen a nukleáris energia évtizede lesz, mert a globális áramigény drasztikusan nő, és ekkora mennyiséget hatékonyan, biztosan, biztonságosan és környezetkímélő módon kizárólag atomenergiával lehet előállítani.

Bécsi programja során Szijjártó Péter Alekszej Lihacsovval, a Roszatom vezérigazgatójával is egyeztetett. 

Ennek során abban állapodtak meg, hogy felgyorsítják a paksi bővítés folyamatát, mivel most minden körülmény adott a haladáshoz.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és San Csung-tö, a kínai Nemzeti Atomenergia-hatóság vezetője (Fotó: MTI/KKM)

