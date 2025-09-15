Szijjártó Péter fontos egyezményt írt alá Kínával

Szijjártó Péter a nukleáris energia jelentőségéről

A miniszter emlékeztetett, hogy hazánkban a Roszatom építi a paksi atomerőmű új blokkjait, jelentős francia és német beszállítók bevonásával.

– Emellett pedig a kis nukleáris reaktorok használata terén egy kizárólagos megállapodást írtunk alá az amerikai technológia használatáról

– mutatott rá. Szijjártó Péter hangsúlyozta:

– Magyarországon tehát egyszerre van jelen az orosz, az amerikai, a német és a francia nukleáris ipar, ezek remekül tudnak egymás mellett és egymással is működni. Ezzel Magyarország bizonyítja, hogy a civilizált kelet–nyugati együttműködés újraélesztésének egyik legjobb terepe éppen a nukleáris energia.

A miniszter szerint a következő évtized egyértelműen a nukleáris energia évtizede lesz, mert a globális áramigény drasztikusan nő, és ekkora mennyiséget hatékonyan, biztosan, biztonságosan és környezetkímélő módon kizárólag atomenergiával lehet előállítani.

Bécsi programja során Szijjártó Péter Alekszej Lihacsovval, a Roszatom vezérigazgatójával is egyeztetett.

Ennek során abban állapodtak meg, hogy felgyorsítják a paksi bővítés folyamatát, mivel most minden körülmény adott a haladáshoz.