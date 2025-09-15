Magyarország Bécsben írt alá nukleáris együttműködési megállapodást Kínával, amely a biztonság és az innováció területén is komoly lehetőségeket rejt – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető kiemelte: hazánk nemzeti érdeke a civilizált együttműködés újraélesztése Kelet és Nyugat között, és Magyarország jó eséllyel bizonyíthatja, hogy ennek alapja a nukleáris energia lehet.
Szijjártó Péter fontos egyezményt írt alá Kínával
Magyarország és Kína új nukleáris együttműködési megállapodást kötött Bécsben, amely a biztonság és az innováció területére is kiterjed. A bejelentést Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tette meg, aki szerint a nukleáris energia lehet a kelet–nyugati együttműködés új alapja.
Szijjártó Péter a nukleáris energia jelentőségéről
A miniszter emlékeztetett, hogy hazánkban a Roszatom építi a paksi atomerőmű új blokkjait, jelentős francia és német beszállítók bevonásával.
– Emellett pedig a kis nukleáris reaktorok használata terén egy kizárólagos megállapodást írtunk alá az amerikai technológia használatáról
– mutatott rá. Szijjártó Péter hangsúlyozta:
– Magyarországon tehát egyszerre van jelen az orosz, az amerikai, a német és a francia nukleáris ipar, ezek remekül tudnak egymás mellett és egymással is működni. Ezzel Magyarország bizonyítja, hogy a civilizált kelet–nyugati együttműködés újraélesztésének egyik legjobb terepe éppen a nukleáris energia.
A miniszter szerint a következő évtized egyértelműen a nukleáris energia évtizede lesz, mert a globális áramigény drasztikusan nő, és ekkora mennyiséget hatékonyan, biztosan, biztonságosan és környezetkímélő módon kizárólag atomenergiával lehet előállítani.
Bécsi programja során Szijjártó Péter Alekszej Lihacsovval, a Roszatom vezérigazgatójával is egyeztetett.
Ennek során abban állapodtak meg, hogy felgyorsítják a paksi bővítés folyamatát, mivel most minden körülmény adott a haladáshoz.
További Külföld híreink
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és San Csung-tö, a kínai Nemzeti Atomenergia-hatóság vezetője (Fotó: MTI/KKM)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ilaria Salis lett a lakásfoglalók arca Olaszországban
Provokatív plakátkampányt indított a Liga, hogy bemutassa a baloldali ellentmondásokat.
A svéd kormányfő támadása ellenére egyre többen beszélnek az ország biztonsági válságáról
Ilyen, amikor fáj az igazság.
Az EU a demokráciát félti, de hallgat a politikai merényletekről
A biztosok közleményükben a globális kihívásokat sorolják, ám a Kirk-gyilkosság után sem szólnak a politikai erőszakról.
Bárki a bandaháborúk áldozatává válhat Svédországban
A svéd média korábbi hallgatása ellenére a közvélemény felébredt.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ilaria Salis lett a lakásfoglalók arca Olaszországban
Provokatív plakátkampányt indított a Liga, hogy bemutassa a baloldali ellentmondásokat.
A svéd kormányfő támadása ellenére egyre többen beszélnek az ország biztonsági válságáról
Ilyen, amikor fáj az igazság.
Az EU a demokráciát félti, de hallgat a politikai merényletekről
A biztosok közleményükben a globális kihívásokat sorolják, ám a Kirk-gyilkosság után sem szólnak a politikai erőszakról.
Bárki a bandaháborúk áldozatává válhat Svédországban
A svéd média korábbi hallgatása ellenére a közvélemény felébredt.