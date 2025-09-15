orosz-ukrán háborúJD Vancebéketárgyalás

J. D. Vance szerint az orosz gazdasági nyitás hozhat nyugalmat

Donald Trump amerikai elnök nem lát okot arra, hogy Oroszországot gazdaságilag elszigeteljék a háborún túl. J. D. Vance szerint a szankciók enyhítése és a gazdasági kapcsolatok helyreállítása teremtheti meg a hosszú távú béke alapját, és Európának is ebben kell partnernek lennie.

Wiedermann Béla
2025. 09. 15. 17:24
J. D. Vance amerikai alelnök
J. D. Vance amerikai alelnök Forrás: AFP
Donald Trump amerikai elnök álláspontját részletesen ismertette alelnöke, J. D. Vance, aki a One America News Networknek adott interjúban hangsúlyozta: Washington nem kívánja gazdaságilag elszigetelni Oroszországot azon túl, amit az orosz–ukrán háború indokol. „Az elnök nagyon nyíltan közölte az európaiakkal és az oroszokkal, hogy nem lát okot arra, hogy gazdaságilag elszigeteljük Oroszországot, kivéve a konfliktus fennmaradását” – fogalmazott.

J. D. Vance szerint Európában a tartós békét az Oroszországgal való gazdasági együttműködés hozhatja el, nem pedig a szankciók folytatása.
Fotó: AFP

J. D. Vance szerint a béke kulcsa a gazdasági kapcsolatokban van

Vance szerint Oroszország erőforrásai nélkül Európa hosszú távon nem lehet stabil. Mint mondta:

Legyünk őszinték: akár kedveled Oroszországot, akár nem, akár egyetértesz a háború indokaival, akár nem, a tény az, hogy rengeteg olajuk van. Rengeteg gázuk. Rengeteg ásványkincsük.

Az alelnök úgy véli, hogy amennyiben sikerül békét kötni, Washington nagyon termékeny gazdasági kapcsolatokat építhet ki egyszerre Moszkvával és Kijevvel. Hozzátette: 

A szorosabb kapcsolatok akár a legjobb garanciája is lehetnek a hosszú távú békének.

Vance arról is beszélt, hogy a szankciók enyhítése lehet az egyik ösztönző, amellyel Washington a feleket a tárgyalóasztalhoz kívánja ültetni. 

Ez az egyik olyan ösztönző, amit felkínáltunk

– mondta. A politikus kiemelte, hogy Trump minden eszközt igyekszik felhasználni, hogy elérje a béketárgyalások megkezdését. Az alelnök szerint az orosz elnök mintegy hatezer négyzetkilométer ukrán terület megszerzését követeli, amelyet eddig nem tudott katonailag elfoglalni, míg Kijev biztonsági garanciákat szeretne. Vance mindezek ellenére optimista: 

Úgy gondolom, hogy végül békés rendezésre kerül sor. A kérdés csak az, hogy ez még egy évet vagy egy hónapot vesz igénybe, és közben még százezer vagy akár egymillió ember hal meg.

Európai aggodalmak és tárgyalások

Európában egyre nagyobb aggodalommal figyelik Trump és Vance kijelentéseit. Brüsszelben attól tartanak, hogy a Moszkva elleni szankciók feloldása gyengítené a háborúpárti Nyugat nyomásgyakorló erejét. 

Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke szeptember elején bejelentette, hogy küldöttséget menesztenek Washingtonba az újabb szankciós csomagról szóló egyeztetésekre.

Az amerikai pénzügyminiszter, Scott Bessent egy nappal később közölte:

Washington kész kiterjeszteni a másodlagos vámokat azokra az országokra, amelyek orosz olajat vásárolnak.

A Kreml szóvivője mindeközben úgy reagált, hogy semmilyen szankció nem kényszerítheti Oroszországot arra, hogy megváltoztassa következetes álláspontját. Vance összefoglalva úgy vélte: a tartós nyugalmat nem a szankciók, hanem a gazdasági együttműködés hozhatja el. Szerinte Trump stratégiája, amely a gazdasági ösztönzőkön keresztül igyekszik elérni a rendezést, hosszú távon Európának is kedvezhet. 

A kérdés igazából az, hogy az oroszok és az ukránok hajlandók-e átlépni azon a békeajtón, amelyet az elnök megnyitott

– fogalmazott.

Borítókép: J. D. Vance amerikai alelnök (Fotó: AFP)

