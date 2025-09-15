J. D. Vance szerint az orosz gazdasági nyitás hozhat nyugalmat

J. D. Vance szerint a béke kulcsa a gazdasági kapcsolatokban van

Vance szerint Oroszország erőforrásai nélkül Európa hosszú távon nem lehet stabil. Mint mondta:

Legyünk őszinték: akár kedveled Oroszországot, akár nem, akár egyetértesz a háború indokaival, akár nem, a tény az, hogy rengeteg olajuk van. Rengeteg gázuk. Rengeteg ásványkincsük.

Az alelnök úgy véli, hogy amennyiben sikerül békét kötni, Washington nagyon termékeny gazdasági kapcsolatokat építhet ki egyszerre Moszkvával és Kijevvel. Hozzátette:

A szorosabb kapcsolatok akár a legjobb garanciája is lehetnek a hosszú távú békének.

Vance arról is beszélt, hogy a szankciók enyhítése lehet az egyik ösztönző, amellyel Washington a feleket a tárgyalóasztalhoz kívánja ültetni.

Ez az egyik olyan ösztönző, amit felkínáltunk

– mondta. A politikus kiemelte, hogy Trump minden eszközt igyekszik felhasználni, hogy elérje a béketárgyalások megkezdését. Az alelnök szerint az orosz elnök mintegy hatezer négyzetkilométer ukrán terület megszerzését követeli, amelyet eddig nem tudott katonailag elfoglalni, míg Kijev biztonsági garanciákat szeretne. Vance mindezek ellenére optimista: