jótékonysági akciófidelitasfidelitas angyalszárnytóth réka kamilla

Cselekvő szeretet fiataloktól – tíz éve segít rászorulókon a Fidelitas Angyalszárny akciója

Tíz éve indult útjára a Fidelitas Angyalszárny jótékonysági kezdeményezése, amely mára országos program­sorozattá nőtte ki magát. A keresztény–konzervatív értékrendre épülő akció egész évben példát mutat a felelősségvállaláshoz és közösségi összefogáshoz – vallja Tóth Réka Kamilla, a Fidelitas alelnöke és az Angyalszárny főszervezője.

Gábor Márton
2025. 12. 30. 6:45
Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook)
– Az Angyalszárny akció már hosszú évek óta hagyomány a Fidelitasban. Mit jelent ez a kezdeményezés számotokra személyesen, és hogyan illeszkedik a szervezet keresztény-konzervatív értékrendjébe?

– Tíz évvel ezelőtt, amikor megálmodtuk az Angyalszárny jótékonysági akciót, nem gondoltuk volna, hogy mára egy programsorozatot tudhatunk a magunkénak. Keresztény fiatalként vallom, hogy a felebaráti szeretet nem egy elvont fogalom, hanem maga a cselekvő szeretet. Az Angyalszárny ennek a hitvallásnak a gyakorlati megvalósulása, ezért is vagyok mérhetetlenül büszke, hogy az elmúlt évtizedben több száz önkéntessel közösen évről évre meg tudtuk újítani a programot. A Fidelitas közösségének jelmondata ma is aktuális: közösség és hagyomány. Az Angyalszárny akció két tartópillére is ezek a szavak.

– A mai világban sokan vádolják a fiatalokat azzal, hogy önzőek vagy csak a digitális térben élnek. Hogyan mutat utat az Angyalszárny abban, hogy a valóságban, közvetlen segítséggel is lehet változást elérni? 

– Azt gondolom, hogy az önkéntes munka során az ember többet kap, mint amennyit ad, amelyhez a digitális tér egy remek közvetítő eszköz tud lenni. Azonban online közösségek nem léteznének offline barátságok és kapcsolódások nélkül. Az elmúlt években megfigyelhető és alátámasztható tendencia, hogy a fiatalok az önkéntességet nem kötelességnek hanem lehetőségnek látják. A lehetőség pedig egyben felelősség is, amely az egyik legfontosabb lépcsőfok a felnőtté válás útján. A Fidelitas egy alulról szerveződő közösség, így a helyi értékek, a lokális kötődés minden fiatal identitásának alapja. A kutatások szerint a helyben maradást nemcsak a gazdasági tényezők , hanem a helyi közösséghez való kötődés is meghatározza. A helyi ügyekben való részvétel során kialakuló baráti és szakmai kapcsolatok statisztikailag csökkenthetik az elvándorlási kedvet, mert a fiatalok úgy érzik, van ráhatásuk a környezetükre.

Forrás: Facebook/Fidelitas Angyalszárny

– Mi volt az eddigi legmeghatóbb pillanat számodra a gyűjtés vagy az ajándékok átadása során? Van olyan család vagy gyermek, akinek a története különösen megérintett? 

– Évről évre minden kezdeményezésnek megvan a saját története. Két évvel ezelőtt például 19 helyszínen, több mint száz önkéntesünk tanulta meg az elsősegélynyújtás alapjait, ami szeintem a társadalmi felelősségvállalásunk egyik leggyakorlatibb eszköze. Pár évvel ezelött országos szinten heteken keresztül több száz tagunk szervezett gyűjtéssel egybekötött süteményvásárt, amellyel a Kárpátaljai fiatalokat támogattuk. Azonban, az igazán szép történetek azok, melyek a helyi jótékonysági akciók mentén íródnak. Hiszek abban, hogy a jövő formálása a jelenben kezdődik. Mi, fiatalok nemcsak a szavainkkal, hanem a tetteinkkel is példát mutathatunk abban, hogyan kell felelősséget vállalni a közösségünkért. Több tucat helyi csoportunk nem csak becsatlakozik az országos akcióba, de – lokális szinten – saját jótékonysági programokat is szervez. Időseket látogatnak, állatmenhelyeket támogatnak vagy éppen helyi fiatalokat segítenek. Talán amit igazán érdemes kiemelni, az az, hogy az Angyalszárny nem csak Advent idejére koncentrálódik, hiszen az év szinte valamennyi napján az ország különböző pontjain vállalnak karitatív tevékenységet a Fidelitas tagjai.

– Hogyan látod a helyi közösségek reakcióját? Mennyire nyitottak az emberek az összefogásra, amikor látják, hogy fiatalok állnak egy nemes ügy mellé?

– Tagjaink nem idegenlégiósok a saját lakóhelyükön. Ezek a fiatalok a saját településükön élnek, és napi szinten részesei a helyi történéseknek. Ismerik a szokásokat, hogy hol érdemes segíteni, és ezt kérés nélkül meg is teszik. Az önkéntesség nem szezonális feladat. Az Angyalszárny egy kiemelt alkalom, de a célunk az, hogy a segítőkészség és az odafordulás a mindennapjaink természetes részévé váljon. Azt gondolom, ezt a célt évről évre közelebb érezhetjünk magunkhoz. Büszke vagyok a Fidelitas közösségére, a fiatalokra, akik szabadidejükben minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy lakóhelyük mindig picit jobb hely legyen ma, mint tegnap.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Czopf Áron
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

