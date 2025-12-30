Cselekvő szeretet fiataloktól – tíz éve segít rászorulókon a Fidelitas Angyalszárny akciója

– Az Angyalszárny akció már hosszú évek óta hagyomány a Fidelitasban. Mit jelent ez a kezdeményezés számotokra személyesen, és hogyan illeszkedik a szervezet keresztény-konzervatív értékrendjébe?

– Tíz évvel ezelőtt, amikor megálmodtuk az Angyalszárny jótékonysági akciót, nem gondoltuk volna, hogy mára egy programsorozatot tudhatunk a magunkénak. Keresztény fiatalként vallom, hogy a felebaráti szeretet nem egy elvont fogalom, hanem maga a cselekvő szeretet. Az Angyalszárny ennek a hitvallásnak a gyakorlati megvalósulása, ezért is vagyok mérhetetlenül büszke, hogy az elmúlt évtizedben több száz önkéntessel közösen évről évre meg tudtuk újítani a programot. A Fidelitas közösségének jelmondata ma is aktuális: közösség és hagyomány. Az Angyalszárny akció két tartópillére is ezek a szavak.

– A mai világban sokan vádolják a fiatalokat azzal, hogy önzőek vagy csak a digitális térben élnek. Hogyan mutat utat az Angyalszárny abban, hogy a valóságban, közvetlen segítséggel is lehet változást elérni?

– Azt gondolom, hogy az önkéntes munka során az ember többet kap, mint amennyit ad, amelyhez a digitális tér egy remek közvetítő eszköz tud lenni. Azonban online közösségek nem léteznének offline barátságok és kapcsolódások nélkül. Az elmúlt években megfigyelhető és alátámasztható tendencia, hogy a fiatalok az önkéntességet nem kötelességnek hanem lehetőségnek látják. A lehetőség pedig egyben felelősség is, amely az egyik legfontosabb lépcsőfok a felnőtté válás útján. A Fidelitas egy alulról szerveződő közösség, így a helyi értékek, a lokális kötődés minden fiatal identitásának alapja. A kutatások szerint a helyben maradást nemcsak a gazdasági tényezők , hanem a helyi közösséghez való kötődés is meghatározza. A helyi ügyekben való részvétel során kialakuló baráti és szakmai kapcsolatok statisztikailag csökkenthetik az elvándorlási kedvet, mert a fiatalok úgy érzik, van ráhatásuk a környezetükre.

Forrás: Facebook/Fidelitas Angyalszárny

– Mi volt az eddigi legmeghatóbb pillanat számodra a gyűjtés vagy az ajándékok átadása során? Van olyan család vagy gyermek, akinek a története különösen megérintett?