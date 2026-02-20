Szijjártó PéterSzabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeberuházás

Szijjártó Péter: Hatszáz új munkahelyet hoz létre a Master Good Kft.

A külgazdasági és külügyminiszter Kisvárdára látogatott, ahol a Master Good Kft. új beruházásának bejelentése alkalmából szólalt fel. Szijjártó Péter elmondta, a kormány 22 milliárd forint támogatást biztosít a magyar vállalat kétszeres kapacitásbővítéséhez.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 16:45
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
A Master Good Kft. baromfi-feldolgozó vállalat 72 milliárd forint értékű beruházással kétszeresére bővíti a kapacitását Kisvárdán, amelynek nyomán hatszáz új munkahely jön majd létre – közölte a külgazdasági és külügyminiszter pénteken a városban. Szijjártó Péter egyúttal kiemelte, hogy a vállalat adja Magyarország baromfi-feldolgozásának mintegy felét. 

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a vármegyében az elmúlt tíz évben a két és félszeresére nőtt
Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a vármegyében az elmúlt tíz évben a két és félszeresére nőtt az ipari termelés
Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Master Good Kft. beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a hazai tulajdonú baromfi-feldolgozó vállalat 72 milliárd forint értékű kapacitásbővítést hajt végre, amelyhez a kormányzat 22 milliárd forint támogatást nyújt, így hozzájárulva hatszáz új munkahely létrehozásához.

Beszédében aláhúzta, hogy a cég adja a magyarországi baromfi-feldolgozás mintegy felét, és a termékeik hasonló arányban kerülnek értékesítésre a külpiacokon, amely arány most tovább fog emelkedni.

„És mivel a beszállítók döntő hányada is magyar, ezért a környéken működő kis- és közepes vállalkozások is óriási lehetőséghez jutnak a Master Good nagyberuházásával” – mutatott rá.

Kifejtette, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye ipari termelése tíz év alatt a két és félszeresére nőtt, értéke meghaladta tavalyra az 1800 milliárd forintot, miközben a munkanélküliség a felére csökkent. Ez – mint mondta – annak is köszönhető, hogy ezen idő alatt 121 nagy beruházás valósult itt meg állami támogatással, összesen 1700 milliárd forint értékben és 15 ezer munkahelyet teremtve.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az élelmiszeriparra stratégiai ágazatként tekintenek Magyarországon, amelyben egyszerre vannak jelen a régi hagyományok és a rendkívül szigorú biztonsági előírások.

Kifejtette, hogy hazánkban ma kétszer annyi élelmiszeripari terméket tudnak előállítani, mint amennyit a lakosság elfogyaszt, valamint fontos célként határozta meg a minél nagyobb arányú önellátást.

És ennek kapcsán megjegyezte, hogy az utóbbi tíz év során 295 nagy élelmiszeripari beruházás jött létre Magyarországon, és a szektor termelési értéke tavaly elérte a 7000 milliárd forintot.

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a magyar élelmiszeripari szereplőket megvédjük, ezért láthatták azt, hogy hevesen tiltakoztunk és tiltakozunk is az ellen, hogy a dél-amerikai országokkal megkötendő európai uniós szabadkereskedelmi megállapodás életbe lépjen (…) Amíg minket látnak, abban biztosak lehetnek, hogy a gazdák érdekeit nem adjuk fel, és az EU és Latin-Amerika közötti szabadkereskedelmi megállapodást nem engedjük hatályba lépni

– szögezte le.

A miniszter ezután érintette az elmúlt másfél évtized egymást követő válságait is, és üdvözölte azt, hogy mindezen nehézségek ellenére a magyar gazdaság szereplői nagyon komoly bravúrokra voltak képesek. Kiemelte, hogy ebben a magyar családi tulajdonban lévő vállalatok is jelentős szerepet játszottak, amelyek mára rendkívül megerősödtek, egyebek mellett különösen az élelmiszeripar területén.

„Hiába csapkodtak a nemzetközi hullámok a fejünk fölött, mégiscsak sikerült bevezetni Európa legalacsonyabb munkát terhelő adóit, Európa legalacsonyabb rezsiköltségeit, és sikerült egymillió új munkahelyet teremteni” – sorolta.

Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy egy ilyen törékeny időszakban könnyen veszélybe kerülhetnek az igen nehezen elért eredmények a sok-sok bizonytalanság miatt.

„Ezért is kell nagyon óvatosnak lennünk a hirtelen mozdulatokkal és az újdonság varázsa iránti elfogódottsággal, és ebben az esetben a már jól kitaposott, megismert utat érdemes folytatni, érdemes a biztosra menni” – fogalmazott.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

