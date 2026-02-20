Szijjártó Péter: Hatszáz új munkahelyet hoz létre a Master Good Kft.

A Master Good Kft. baromfi-feldolgozó vállalat 72 milliárd forint értékű beruházással kétszeresére bővíti a kapacitását Kisvárdán, amelynek nyomán hatszáz új munkahely jön majd létre – közölte a külgazdasági és külügyminiszter pénteken a városban. Szijjártó Péter egyúttal kiemelte, hogy a vállalat adja Magyarország baromfi-feldolgozásának mintegy felét.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a vármegyében az elmúlt tíz évben a két és félszeresére nőtt az ipari termelés

Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Master Good Kft. beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a hazai tulajdonú baromfi-feldolgozó vállalat 72 milliárd forint értékű kapacitásbővítést hajt végre, amelyhez a kormányzat 22 milliárd forint támogatást nyújt, így hozzájárulva hatszáz új munkahely létrehozásához.

Beszédében aláhúzta, hogy a cég adja a magyarországi baromfi-feldolgozás mintegy felét, és a termékeik hasonló arányban kerülnek értékesítésre a külpiacokon, amely arány most tovább fog emelkedni.