Szijjártó Péter: Donald Trump jelenti világszerte a reményt a békére

Szijjártó Péter kiemelte: Donald Trump jelenti világszerte a reményt a békére.
Mi, magyarok békepártiak vagyunk, mi azt szeretnénk, hogyha a közelünkben zajló háborús konfliktusokat végre a diplomácia eszközeivel a tárgyalóasztalnál oldanák meg. A nemzetközi Béketanács egy olyan kezdeményezés, amely a fegyveres konfliktusok mielőbbi gyors lezárására koncentrál, ezért ott leszünk holnap Washingtonban
– fogalmazott Szijjártó Péter a közösségi oldalára feltöltött videójában. Kiemelte:
A miniszterelnök felszólal a Béketanács alakuló ülésén. A mi külpolitikai stratégiánk egyértelmű: a háborúból kimaradunk, a nemzetközi béke-erőfeszítések mellett pedig kiállunk.
Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook)
