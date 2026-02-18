Szijjártó PéterBéketanácsDonald Trump

Szijjártó Péter: Donald Trump jelenti világszerte a reményt a békére

A nemzetközi Béketanács egy olyan kezdeményezés, amely a fegyveres konfliktusok mielőbbi gyors lezárására koncentrál, ezért ott leszünk holnap Washingtonban. Erről beszélt Szijjártó Péter a közösségi oldalára feltöltött videójában.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 19:11
Szijjártó Péter Forrás: Facebook
Szijjártó Péter kiemelte: Donald Trump jelenti világszerte a reményt a békére. 

Mi, magyarok békepártiak vagyunk, mi azt szeretnénk, hogyha a közelünkben zajló háborús konfliktusokat végre a diplomácia eszközeivel a tárgyalóasztalnál oldanák meg. A nemzetközi Béketanács egy olyan kezdeményezés, amely a fegyveres konfliktusok mielőbbi gyors lezárására koncentrál, ezért ott leszünk holnap Washingtonban

– fogalmazott Szijjártó Péter a közösségi oldalára feltöltött videójában. Kiemelte: 

A miniszterelnök felszólal a Béketanács alakuló ülésén. A mi külpolitikai stratégiánk egyértelmű: a háborúból kimaradunk, a nemzetközi béke-erőfeszítések mellett pedig kiállunk.

Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook)

