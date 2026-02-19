Szijjártó PéterTisza PártKapitány István

Szijjártó Péter: Kapitány István újabb hazugságával is az ukrán–horvát narratívát visszhangozza

A Tisza meghajolt a Brüsszel–Berlin–Kijev-tengely előtt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 19. 18:46
Borítókép: Kapitány István ( Fotó: MTI)
Kapitány István , a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője újabb hazugságával is az ukrán–horvát narratívát visszhangozza, ami jól mutatja, hogy pártja meghajolt a  Brüsszel–Berlin–Kijev-tengely előtt – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon.

A tárcavezető arról számolt be friss bejegyzésében, hogy „megjött az újabb napi kamu”, és sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy Kapitány István az ukrán–horvát narratívát visszhangozza. Kifejtette, hogy Kapitány állításaival szemben 

az igazság, hogy Magyarország kőolajellátása nem egy, hanem két vezetékre alapul: a Barátságra, amelyen „a Tisza Párt ukrán barátai nem indították újra a szállítást”, illetve az Adriára. 

Második pontként aláhúzta: 

Éppen a Tisza Párt akarja kiszolgáltatni Magyarországot azzal, hogy az olcsó orosz olaj feladásával egyetlen vezetékre akarja alapozni hazánk olajellátását. Ez monopolhelyzetbe hozná velünk szemben a horvátokat, ami az árak drámai emelkedésével járna, a rezsicsökkentést el lehetne felejteni (ennek szükségességéről beszélnek folyamatosan a Tisza Párt szakértői).

Majd hangsúlyozta, hogy az Adria pusztán kiegészítő vezeték, annak is épült, ez a funkciója, így arra nem alkalmas, hogy kizárólag ezen keresztül lássák el hazánkat, de remekül ki tudja egészíteni a Barátság vezetéket, és ennek kell történnie most. 

Szijjártó Péter ezután azt írta: „Nézzük el Kapitány alelnök úrnak, hogy nincsen tisztában az európai politika működésével. A helyzet az, hogy a magyar és a horvát miniszterelnök minden Európai Tanács-ülésen találkozik egymással, évente több alkalommal, s ott mindent meg is tudnak beszélni egymással” 

Azt viszont nem nézhetjük el a Tisza Pártnak, hogy Münchenben meghajolt a Brüsszel–Berlin–Kijev-tengely előtt, amely a választásba történő beavatkozás érdekében egy olajellátási válságot is megpróbált létrehozni Magyarországon

– összegzett.

