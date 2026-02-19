Kapitány István az élő bizonyíték arra, hogy a Tisza-projekt már a kegyelmi ügy előtt négy hónappal készen volt

Már Magyar Péter feltűnése előtt hónapokkal készen állt a Tisza-projekt, erről közölt cikket az Ellenpont. Mint írták: egyre több jel utal arra, hogy az új ellenzéki párt a külföldi finanszírozók projektje, amelyhez csak kirakatfigurának szánták Magyar Pétert. Valójában a Tisza Párt története nem Magyar Péterrel, és nem 2024-ben kezdődött, hanem már 2023-ban. A lap emlékeztet: 2023. október 16-án, 14 órakor a Haris Park rendezvénytermében egy baloldali pénzügyi támogatói kör előtt Bod Péter Ákos társaságában megjelent Kapitány István. Azt vázolták fel, hogy az ellenzék 2022-es történelmi veresége után egy jobban szervezett, központosított, úgynevezett „szakértői” csapatra és kampányra lesz szükség a következő választáson.

Magyar Péter és Kapitány István. Forrás: Facebook

A zárt körű rendezvényen, ahol az Ellenpont neve elhallgatását kérő forrása is jelen volt, ezért egy új politikai formáció létrehozását hirdették meg, amelynek a céljául egy új, a bukott baloldali pártokkal látszólag szakító szerveződés megalapítását tűzték ki, amelynek feladata, hogy a 2026-os választás reménybeli megnyerése után egy úgynevezett szakértői kormányt juttasson hatalomra. Az új struktúráról ekkor konkrét nevek (Kapitányon és Bod Péter Ákoson kívül) nem hangzottak még el, de a koncepció előképe a Bajnai-féle technokrata kormány volt. Vagyis éppen olyan, mint ami Magyar Péter, Kapitány István és Orbán Anita vezetésével körvonalazódni látszik.

Ennek megfelelően egyébként a Bod Péter Ákos által tartott államháztartási áttekintés elsősorban a potenciális költségcsökkentésekről, vagyis magyarul a megszorítási lehetőségekről szólt, ami egybevág a Tisza néhány hónapja kiszivárgott programjával. Ennek egyik legfőbb eleme a rezsicsökkentés megszüntetése, ezt képviselte több nyilatkozatában Kapitány István is. Ez most, amikor az ukránok lezárták a Barátság kőolajvezetéket, különösen veszélyes.

Magyar Péter neve ezen a találkozón még fel sem merült. Az Ellenpont forrása szerint

Magyart csak később vonták be, mint a bennfentesség látszatát keltő figurát. Láthatóan jól megszervezett volt a spontánnak álcázott Tisza-projekt.

Kapitány István kapcsolata a baloldali pénzügyi körökkel értelemszerűen nem 2023-ban kezdődött. Az egykori impexesből lett multis vezető egész karrierjét a vörösbárók és a globalista nagytőke szolgálatában töltötte, így alkalmas jelölt volt egy ilyen projekthez.