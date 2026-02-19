Rendkívüli

Kiszivárgott a titkosszolgálati jelentés: a tiszások Münchenben hitet tettek az olcsó orosz energiáról való leválás mellett

Kapitány IstvánTisza PártMagyar Péter

Kapitány István az élő bizonyíték arra, hogy a Tisza-projekt már a kegyelmi ügy előtt négy hónappal készen volt

Az Ellenpont megtudta, hogy Kapitány István, Magyar Péter energiaáremelési szakértője már négy hónappal a kegyelmi ügy kirobbanása előtt Budapesten járt, hogy egy új politikai projekt indításában vegyen részt. A Haris Park rendezvénytermében több, ma a Tisza Párthoz köthető személy is jelen volt. Magyar Péter egyik jelenlegi gazdasági tanácsadója, Bod Péter Ákos itt mondta el, hogy megszorításokra készülnek egy kormányváltás esetén. Ekkor döntöttek arról is, hogy a bukott baloldali pártok helyett egy új pártot hoznak létre, amely látszatra távol tartja magát a baloldaltól, a valóságban azonban ezek a pártok kívülről támogatják őket. Mindezt 2023 októberében, a kegyelmi ügy előtt négy hónappal történt.

2026. 02. 19. 9:07
Kapitány István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Már Magyar Péter feltűnése előtt hónapokkal készen állt a Tisza-projekt, erről közölt cikket az Ellenpont. Mint írták: egyre több jel utal arra, hogy az új ellenzéki párt a külföldi finanszírozók projektje, amelyhez csak kirakatfigurának szánták Magyar Pétert. Valójában a Tisza Párt története nem Magyar Péterrel, és nem 2024-ben kezdődött, hanem már 2023-ban. A lap emlékeztet: 2023. október 16-án, 14 órakor a Haris Park rendezvénytermében egy baloldali pénzügyi támogatói kör előtt Bod Péter Ákos társaságában megjelent Kapitány István. Azt vázolták fel, hogy az ellenzék 2022-es történelmi veresége után egy jobban szervezett, központosított, úgynevezett „szakértői” csapatra és kampányra lesz szükség a következő választáson.

Magyar Péter és Kapitány István. Forrás: Facebook

A zárt körű rendezvényen, ahol az Ellenpont neve elhallgatását kérő forrása is jelen volt, ezért egy új politikai formáció létrehozását hirdették meg, amelynek a céljául egy új, a bukott baloldali pártokkal látszólag szakító szerveződés megalapítását tűzték ki, amelynek feladata, hogy a 2026-os választás reménybeli megnyerése után egy úgynevezett szakértői kormányt juttasson hatalomra. Az új struktúráról ekkor konkrét nevek (Kapitányon és Bod Péter Ákoson kívül) nem hangzottak még el, de a koncepció előképe a Bajnai-féle technokrata kormány volt. Vagyis éppen olyan, mint ami Magyar Péter, Kapitány István és Orbán Anita vezetésével körvonalazódni látszik.

Ennek megfelelően egyébként a Bod Péter Ákos által tartott államháztartási áttekintés elsősorban a potenciális költségcsökkentésekről, vagyis magyarul a megszorítási lehetőségekről szólt, ami egybevág a Tisza néhány hónapja kiszivárgott programjával. Ennek egyik legfőbb eleme a rezsicsökkentés megszüntetése, ezt képviselte több nyilatkozatában Kapitány István is. Ez most, amikor az ukránok lezárták a Barátság kőolajvezetéket, különösen veszélyes.

Magyar Péter neve ezen a találkozón még fel sem merült. Az Ellenpont forrása szerint 

Magyart csak később vonták be, mint a bennfentesség látszatát keltő figurát. Láthatóan jól megszervezett volt a spontánnak álcázott Tisza-projekt.

Kapitány István kapcsolata a baloldali pénzügyi körökkel értelemszerűen nem 2023-ban kezdődött. Az egykori impexesből lett multis vezető egész karrierjét a vörösbárók és a globalista nagytőke szolgálatában töltötte,  így alkalmas jelölt volt egy ilyen projekthez.

A Menedzserek Országos Szövetségének jubileumi eseményen öt kategóriában díjazták az előző év legkiválóbb menedzsereit, azokat a személyiségükben is példamutató sikeres vezetőket, akiknek meghatározó szerepük van vállalatuk irányításában. Az Év Menedzsere 2018 életműdíj kitüntetettje Bojár Gábor, a Graphisoft szoftverfejlesztő cég, az idén húszéves budapesti Graphisoft Park és az Aquincum Institute of Technology felsőoktatási vállalkozás alapítója, aki milliókkal támogatta Magyar Péter indulását.

Fotó: Ellenpont

A Menedzserek a Társadalomért 2018 különdíjat Gerendai Károly kapta, aki kultúraszervező, a Sziget Fesztivál alapítója, Magyarország első Michelin-csillagos éttermének a tulajdonosa, valamint a Szeretem Magyarországot Klub alapítója és vezetője. Utóbbi klub fontos pontja volt Magyar Péter karrierjének, hiszen a Direkt36 cikke szerint itt mutatták be azokat a szereplőket a Tisza Párt későbbi elnökének, akik aztán támogatták politikai karrierjét. A Global Leadership Award Különdíját 2024-ben pedig az azóta szintén a Tisza mellett feltűnő Orbán Anita kapta.

Külön érdekesség, hogy a jelölőbizottság elnöke az a Bod Péter Ákos volt, aki később a Haris Parkban a Tisza elődprojektjének zászlóbontásán előadást tartott, majd a párt tanácsadói csapatában bukkant fel.

Hogy mennyire titkos volt a későbbi Tisza-projekt ekkoriban, azt jól jelzi, hogy még a „kick-off rendezvényen” sem konkretizálták Kapitányék a pártstruktúrát, sem azt, hogy kik lesznek az új formáció központi arcai. Azt viszont világosan aláhúzták a felszólalók, hogy az induló projekttől – látva a katasztrofális előző évi, áprilisi eredményeket – a baloldali összefogás képviselőit látszólag távol kell tartani, ők csak külső támogatóként működhetnek közre az új formáció mellett. Ennek megfelelően a régi baloldali pártok fel sem merülhettek. Világossá vált, hogy ennek valamilyen új platformot kell keresni, amire a 2019-es önkormányzati választásokon sikert arató civil kezdeményezésnek álcázott formátumot találták a legmegfelelőbbnek.

Mint azóta kiderült, a konkrét platform ekkor már létezett is, a Haris Parkban tartott rendezvény előtt három hónappal, 2023 júliusában bejegyezte Tarr Zoltán – szintén globalista kötődésű egykori lelkész – a Legyél a Változás Egyesületet, amely aztán a Tisza-projekt inkubátora lett.

Miután világossá vált, hogy a 2024-es EP-választáson mandátumesélyes lehet az új mozgalom, az új csapat pénzügyi nyelven szólva tőzsdére vitte a projektet, vagyis pártszervezésbe kezdett. A választásokon való indulásra elsősorban azért lehetett szükség, mert a Legyél a Változás Egyesület nyomán induló Talpra Magyarok! mozgalom politikai PR-sikereit ekkor lehetett a leglátványosabban mandátumra váltani. Ennek előfeltétele azonban a pártalapítás volt.

A gazdatestkeresés befutója az addig gyakorlatilag ismeretlen, egri székhelyű Tisza Párt lett.

Magyarék kommunikációja szerint a szervezet feddhetetlen civil múltjára való tekintettel esett a választás éppen a Tisztelet és Szabadság Pártjára, azonban az Ellenpont kutatása kiderítette, ennek az állításnak egyik fele sem igaz.

A párt alapítója, elnöke, és mai napig tiszteletbeli elnöke ugyanis a legkevésbé sem nevezhető civilnek vagy feddhetetlennek politikai értelemben. 

Szabó Attila az SZDSZ gazdasági hátországát uraló Virág Attila üzlettársa volt közel két évtizeden keresztül, közös cégeikkel pedig a 2010 előtti baloldali kormányok keleti üzleteit bonyolították. 

A korábbi impexes Kapitány István által koordinált projektnek tehát a Gyurcsány-kormányok egyik megbízható, export-import üzletágban utazó üzletembere adott pártot.

Kapitány István és az ex-SZDSZ-es Kóka János 

A Tisza Párt tehát egyértelműen nem a semmiből jött, hanem a nemzetközi és hazai baloldali tőkés körök politikai projektje. A párt vezető tisztségviselői is ebből a körből érkeznek: 

Orbán Anita, Kármán András, Kapitány István mind a globalista érdekszféra megbízható emberei. 

Miután a baloldali pártok képtelenek voltak megbuktatni a nemzeti kormányt, az őket finanszírozó nemzetközi hálózatok közvetlenül a saját kezükbe vették a kezdeményezést, és a régi ellenzék helyére egy a baloldali szakértőkből álló csapatot állítottak össze a 2026-os választásokra. A cél pedig nem más, mint a 2010 előtti, megszorításokon és az állami vagyon kiárusításán alapuló gazdaságpolitika újbóli bevezetése, valamint Ukrajna támogatásának megerősítése.

Borítókép: Kapitány István ( Fotó: MTI)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pokol Béla
idezojelekFidesz

A véleménydeformáló elit önálló pártként sokkolja a közéletet

Pokol Béla avatarja

Külön iparág szerveződött a közvélemény rendszerszerű manipulációjára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu