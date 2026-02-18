Kocsis Máté: Nem lehetne előtte? + videó

– Tiszás honfitársaimhoz fordulok tisztelettel egy kérdéssel – mondta Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője felidézte Kapitány István szavait. A Tisza Párt gazdasági nagyágyúja egy 24.hu-nak adott interjúban azt mondta: „Miután megnyertük a választást, világosan elmondjuk, mik a céljaink, és el is érjük azokat”.
Nem lehetne előtte?
– tette fel a kérdést Kocsis Máté.
