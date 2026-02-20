Szijjártó Péter: A kormány a gyermekekre építi Magyarország jövőjét

„A kormány a gyermekekre építi Magyarország jövőjét, és ezért politikájának középpontjában a családok támogatása áll, viszont a jelenlegi bizonytalanságok közepette minden eddigi eredmény könnyen válhat törékennyé” – közölte a külgazdasági és külügyminiszter pénteken Demecseren. Szijjártó Péter a városban rendezett pedagógiai konferencián először az elmúlt másfél évtized kríziseit érintette, részletesen taglalva a pénzügyi összeomlást, a tömeges illegális bevándorlást, a koronavírus-járványt, majd az ukrajnai háborút. Úgy vélekedett, hogy a kormányzat ezekre a nehézségekre rendre sikeres válaszokat tudott adni a szuverén, nemzeti érdeket követő politikájának köszönhetően.
Aláhúzta, hogy Magyarország a jövőjét a gyermekekre építi, ennek megfelelően a kormány politikájának szíve közepét a családok támogatása jelenti, hogy a gyermekvállalás ne gazdasági kérdés legyen, vagyis hogy senki ne kerüljön hátrányosabb helyzetbe azért, mert gyermeket vállal.
Úgy fogalmazott, hogy mostanra „tényleg világbajnok családtámogatási rendszert” építettek ki, amelyet világszerte mindenhol „szájtátva figyelnek”.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!