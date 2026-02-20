Szijjártó PétercsaládtámogatásMagyarország

Szijjártó Péter: A kormány a gyermekekre építi Magyarország jövőjét

A külgazdasági és külügyminiszter Demecseren járt a pedagógiai konferencián, ahol nemcsak az elmúlt másfél évtized kríziseiről, de az eredményekről is beszámolt. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy sikerült egy olyan családtámogatási modellt kialakítani, amelyet világszerte szájtátva figyelnek.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 15:26
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: TOBIAS STEINMAURER Forrás: APA
„A kormány a gyermekekre építi Magyarország jövőjét, és ezért politikájának középpontjában a családok támogatása áll, viszont a jelenlegi bizonytalanságok közepette minden eddigi eredmény könnyen válhat törékennyé” – közölte a külgazdasági és külügyminiszter pénteken Demecseren. Szijjártó Péter a városban rendezett pedagógiai konferencián először az elmúlt másfél évtized kríziseit érintette, részletesen taglalva a pénzügyi összeomlást, a tömeges illegális bevándorlást, a koronavírus-járványt, majd az ukrajnai háborút. Úgy vélekedett, hogy a kormányzat ezekre a nehézségekre rendre sikeres válaszokat tudott adni a szuverén, nemzeti érdeket követő politikájának köszönhetően.

Szijjártó Péter szerint a jövő versenyképessége az oktatással kezdődik
Szijjártó Péter szerint a jövő versenyképessége az oktatással kezdődik 
Fotó: KISBENEDEK ATTILA / AFP

Aláhúzta, hogy Magyarország a jövőjét a gyermekekre építi, ennek megfelelően a kormány politikájának szíve közepét a családok támogatása jelenti, hogy a gyermekvállalás ne gazdasági kérdés legyen, vagyis hogy senki ne kerüljön hátrányosabb helyzetbe azért, mert gyermeket vállal.

Úgy fogalmazott, hogy mostanra „tényleg világbajnok családtámogatási rendszert” építettek ki, amelyet világszerte mindenhol „szájtátva figyelnek”.

„Mind a mai napig hitetlenkednek a világ számos pontján, amikor arról beszélek, hogy Magyarországon egy intézkedéssorozat keretében az édesanyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetni, függetlenül a gyermekek meg az édesanya életkorától. Azt is hitetlenkedve figyelik, hogy exponenciálisan növekedő adómentességet biztosítunk a gyermekek számának megfelelően a családok számára (…) Az is tényleg teljesen egyedi a világban, hogy a baba féléves koráig az édesanya a korábbi bruttó fizetését nettósítva kapja meg, és hogyha úgy dönt az édesanya, hogy otthon marad a babával, akkor a baba két és fél éves koráig a korábbi fizetése 70 százalékát megkapja” – sorolta.

Az sincs igazából sehol, hogy negyven év munkaviszony után a hölgyek elmehetnek nyugdíjba (…) És babaváró hitel, meg csok, meg csok plusz sincs igazából sehol a világon, és a legforradalmibb, legutóbbi intézkedésünkkel, a háromszázalékos lakásvásárlási hitellel is világszerte csodálatot váltottunk ki

– tette hozzá.

Szijjártó Péter leszögezte ugyanakkor, hogy nincsen versenyképesség és reményteli jövő versenyképes, mindenki számára elérhető oktatás nélkül, aminek két alapfeltétele van: megbecsült pedagógusok és megfelelő infrastruktúra.

„És az elmúlt tizenhat évben próbáltunk minél többet tenni annak érdekében, hogy ezt a két előfeltételt (…) megteremtsük” – mondta.

„Magyarországon, amióta kormányzunk, a bölcsődei férőhelyeknek a számát megdupláztuk, és ma már 70 ezer bölcsődei férőhellyel rendelkezünk. És ugye állandó vita volt a pedagógusok bérének a kérdése. 2010-ben a pedagógusok átlagbére 170 ezer forint volt. Sokat dolgoztunk azon, hogy ezen a méltatlan helyzeten változtassunk. Ma eljutottunk oda, hogy a tavalyi évben egy 21 százalékos, az idei évben egy 10 százalékos béremelés történt a korábbiakat követően, így mára a pedagógus-átlagbér el fogja érni a 936 ezer forintot” – folytatta.

„És ez nem a végállomás, innen kell tovább menni, mert a nemzet jövője a gyerekekben van, és hogy milyen gyermekek határozzák majd meg a nemzet jövőjét, az múlik egyrészt rajtunk, szülőkön, meg múlik önökön, pedagógusokon” – fűzte hozzá.

A miniszter kitért a bevezetett esélyegyenlőségi intézkedésekre is, említve az ingyenes tankönyvellátást, a kedvezményes vagy ingyenes étkeztetést, az utazási kedvezményeket, a nyelvvizsgadíj visszatérítését, illetve a hátrányos helyzetű gyermekek kollégiumi díjmentességét és szociális ösztöndíját.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

