Szijjártó Péter: A kormány a gyermekekre építi Magyarország jövőjét

„A kormány a gyermekekre építi Magyarország jövőjét, és ezért politikájának középpontjában a családok támogatása áll, viszont a jelenlegi bizonytalanságok közepette minden eddigi eredmény könnyen válhat törékennyé” – közölte a külgazdasági és külügyminiszter pénteken Demecseren. Szijjártó Péter a városban rendezett pedagógiai konferencián először az elmúlt másfél évtized kríziseit érintette, részletesen taglalva a pénzügyi összeomlást, a tömeges illegális bevándorlást, a koronavírus-járványt, majd az ukrajnai háborút. Úgy vélekedett, hogy a kormányzat ezekre a nehézségekre rendre sikeres válaszokat tudott adni a szuverén, nemzeti érdeket követő politikájának köszönhetően.

Szijjártó Péter szerint a jövő versenyképessége az oktatással kezdődik

Fotó: KISBENEDEK ATTILA / AFP

Aláhúzta, hogy Magyarország a jövőjét a gyermekekre építi, ennek megfelelően a kormány politikájának szíve közepét a családok támogatása jelenti, hogy a gyermekvállalás ne gazdasági kérdés legyen, vagyis hogy senki ne kerüljön hátrányosabb helyzetbe azért, mert gyermeket vállal.