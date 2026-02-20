Keménykednek a horvátok, nem engedik az orosz olaj szállítását

Ante Susnjar horvát gazdasági miniszter ismét véleményt nyilvánított az olajellátás kérdéséről, hangsúlyozva, hogy szerinte az Adriai-tengeri olajvezeték (JANAF) kapacitása több mint elegendő Magyarország és Szlovákia igényeinek kielégítésére. Egy közösségi oldalon közzétett bejegyzésében Susnjar azt állította, hogy az egész vita hátterében valójában gazdasági érdekek állnak, nem pedig a kapacitással kapcsolatos valódi aggodalmak. Arról persze Zágráb mélyen hallgat, hogy ez a vezeték az elvégzett teszteken nem bizonyította, hogy képes kiszolgálni a két ország igényeit.

Megérkezett a horvát válasz a Barátság kőolajvezeték leállása után (Fotó: AFP)

Készen állunk arra, hogy segítsünk megoldani a súlyos üzemzavart, az európai jogszabályokkal és az OFAC szabályaival összhangban. Senki sem maradhat üzemanyag nélkül – közölte a horvát miniszter. Susnjar üzenete tehát világos volt:

segítség igen, de kizárólag nem orosz olajjal.

Horvátország tehát megmakacsolta magát, s az uniós szabályokkal ellentétben, elutasítja az orosz olaj szállítását.

A miniszter konkrét adatokat ismertetett Magyarország és Szlovákia finomítóinak feldolgozókapacitásairól. „A százhalombattai finomító évente legfeljebb nyolcmillió tonnát, a pozsonyi pedig hatmilliót tud feldolgozni, míg a hazai termelés Magyarországon körülbelül egymillió tonna” – közölte Susnjar.

Az Adria csővezeték évente 15 millió tonna nyersolajat képes szállítani Omisaljból Magyarországra és Szlovákiába

– mondta.

Let’s do the math.



Százhalombatta (HU) can process at most 8 million tonnes per year, and the Bratislava refinery (SVK) 6 million. Domestic production in Hungary is around one million.



Let’s talk capacity.



The Adriatic pipeline can transport 15 million tonnes of crude per year… pic.twitter.com/OzaLj1AWqn — Ante Šušnjar (@susnjar_a) February 19, 2026

Ezt az állítást azonban tesztek nem igazolják.

Susnjar válaszolt a magyar fél azon állításaira is, miszerint a JANAF csak kiegészítő útvonal a Barátság kőolajvezeték zavarai esetén.

A horvát miniszter azt azonban kénytelelen volt elismerni, hogy

az orosz olaj körülbelül 30 százalékkal olcsóbb, mint az alternatívák.

Brussels has convened an emergency Oil Coordination Group meeting. Great, but what about acting in line with EU rules?



We expect the @EU_Commission to:



1. Behave as the European Commission, not Ukraine’s Commission. Call on Ukraine to respect the EU-Ukraine Association… — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) February 19, 2026

A horvát tárcavezető azután szólalt meg, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország nem szívességet kér Horvátországtól az orosz olaj szállítására, hanem az Európai Unió vonatkozó szabályainak betartását kéri, ha a Barátság kőolajvezetéken keresztüli ellátás megszakad. Az Európai Bizottság is lépett az ügyben, rendkívüli ülést hívtak össze.

Azt várjuk el az Európai Bizottságtól, hogy úgy járjon el, mint az Európai Bizottság, ne pedig úgy, mint az ukrán bizottság, és szólítsa fel Ukrajnát az EU-val kötött társulási megállapodás tiszteletben tartására, amely egyértelműen kimondja, hogy nem veszélyeztetheti egyetlen tagállam energiabiztonságát sem

– jelentette ki Szijjártó Péter.