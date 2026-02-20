horvátországszijjártó péterolajeurópai bizottság

Keménykednek a horvátok, nem engedik az orosz olaj szállítását

Napok óta folyik a harc Horvátország és Magyarország között az olajvezeték és az orosz olaj miatt. Most már Szlovákia is csatlakozott a történethez. A magyar kormány az uniós szabályokra hivatkozva kérte Horvátországot, hogy engedélyezze az orosz olaj Magyarországra irányuló tranzitját. Ennek oka, hogy az ukránok nem indították újra a Barátság kőolajvezetéket. A horvát kormány azonban továbbra is határozott álláspontja mellett áll, és megerősítette, hogy nem engedélyezi az orosz olaj Magyarországnak és Szlovákiának történő szállítását. Zágráb azt azonban elismeri, hogy az orosz olaj jóval olcsóbb lenne.

Kozma Zoltán
2026. 02. 20. 6:23
A horvátok nem engedik az orosz olajat (Fotó: AFP)
A horvátok nem engedik az orosz olajat (Fotó: AFP)
Ante Susnjar horvát gazdasági miniszter ismét véleményt nyilvánított az olajellátás kérdéséről, hangsúlyozva, hogy szerinte az Adriai-tengeri olajvezeték (JANAF) kapacitása több mint elegendő Magyarország és Szlovákia igényeinek kielégítésére. Egy közösségi oldalon közzétett bejegyzésében Susnjar azt állította, hogy az egész vita hátterében valójában gazdasági érdekek állnak, nem pedig a kapacitással kapcsolatos valódi aggodalmak. Arról persze Zágráb mélyen hallgat, hogy ez a vezeték az elvégzett teszteken nem bizonyította, hogy képes kiszolgálni a két ország igényeit. 

Megérkezett a horvát válasz a Barátság kőolajvezeték leállása után (Fotó: AFP)
Megérkezett a horvát válasz a Barátság kőolajvezeték leállása után (Fotó: AFP)

Készen állunk arra, hogy segítsünk megoldani a súlyos üzemzavart, az európai jogszabályokkal és az OFAC szabályaival összhangban. Senki sem maradhat üzemanyag nélkül – közölte a horvát miniszter. Susnjar üzenete tehát világos volt: 

segítség igen, de kizárólag nem orosz olajjal. 

Horvátország tehát megmakacsolta magát, s az uniós szabályokkal ellentétben, elutasítja az orosz olaj szállítását.

A miniszter konkrét adatokat ismertetett Magyarország és Szlovákia finomítóinak feldolgozókapacitásairól. „A százhalombattai finomító évente legfeljebb nyolcmillió tonnát, a pozsonyi pedig hatmilliót tud feldolgozni, míg a hazai termelés Magyarországon körülbelül egymillió tonna” – közölte Susnjar.

Az Adria csővezeték évente 15 millió tonna nyersolajat képes szállítani Omisaljból Magyarországra és Szlovákiába

 – mondta. 

Ezt az állítást azonban tesztek nem igazolják.

Susnjar válaszolt a magyar fél azon állításaira is, miszerint a JANAF csak kiegészítő útvonal a Barátság kőolajvezeték zavarai esetén.

A horvát miniszter azt azonban kénytelelen volt elismerni, hogy 

az orosz olaj körülbelül 30 százalékkal olcsóbb, mint az alternatívák.

A horvát tárcavezető azután szólalt meg, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország nem szívességet kér Horvátországtól az orosz olaj szállítására, hanem az Európai Unió vonatkozó szabályainak betartását kéri, ha a Barátság kőolajvezetéken keresztüli ellátás megszakad. Az Európai Bizottság is lépett az ügyben, rendkívüli ülést hívtak össze.

Azt várjuk el az Európai Bizottságtól, hogy úgy járjon el, mint az Európai Bizottság, ne pedig úgy, mint az ukrán bizottság, és szólítsa fel Ukrajnát az EU-val kötött társulási megállapodás tiszteletben tartására, amely egyértelműen kimondja, hogy nem veszélyeztetheti egyetlen tagállam energiabiztonságát sem

 – jelentette ki Szijjártó Péter.

