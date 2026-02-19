Rendkívüli

Kiszivárgott a titkosszolgálati jelentés: Zelenszkij bosszúja miatt állt le a Barátság kőolajvezeték

Szijjártó PéterBéketanácskülügyminiszterMagyarország

Szijjártó Péter csattanós válasza az ukrán zsarolásra: Brüsszel Ukrajna Bizottságként működik

Magyarországnak az elvei és az érdekei alapján is helye van a Béketanácsban, ez ugyanis túlmutathat a gázai helyzeten, és a szomszédos Ukrajnában dúló háború rendezésében is hasznos lehet, mivel annak lezárására jelenleg nincs jobb lehetőség Donald Trump béke-erőfeszítéseinél – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Washingtonban.

Magyar Nemzet
2026. 02. 19. 6:49
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tárcavezető arról számolt be a magyar kormánydelegáció érkezését követően, hogy napjainkban új világrend van kialakulóban, amely sokkal inkább a kétoldalú kapcsolatokra, a kormányközi együttműködésekre, a személyes kapcsolatokra épül, és ennek nagyon is kézzelfogható jele a Béketanács létrejötte az amerikai elnök kezdeményezésére – közölte a minisztérium.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Fotó: AFP

A közlemény szerint kifejtette, hogy Donald Trump béke-erőfeszítései reményt adnak arra, hogy a világban zajló fegyveres konfliktusokat diplomáciai eszközökkel is meg lehet oldani. Jó példaként említette a 2020-as Ábrahám-egyezményeket, amelyek évtizedes kudarcok után normalizálták Izrael és több arab ország kapcsolatát. 

Hangsúlyozta: Magyarország nem csupán elvi alapon csatlakozik a Béketanácshoz, hanem azért is, mert az ukrajnai háború közvetlen szomszédságában ez gyakorlati nemzeti érdek. Úgy fogalmazott: 

Mi olyan országot képviselünk itt Washingtonban, amely négy éve egy háború szomszédságában él. És lássuk be, hogyha Donald Trump lett volna az elnök 2022-ben, akkor a szomszédunkban zajló háború nem tört volna ki, és egészen más lenne az életünk.

Hozzátette: „Egészen más lenne az élet Európában, Közép-Európában, más lenne az élet Magyarországon. Nem kellett volna a gazdasági erőforrások egy jelentős részét a háború hatásainak kivédésére fordítani, egy csomó fejlesztést végre lehetett volna hajtani, teljesen más lehetőségei lettek volna a gazdaságnak is.” 

Szerinte téves az az európai elképzelés, hogy a háborút a csatatéren lehet lezárni, ezért úgy véli, Donald Trump jelenti az egyetlen esélyt a béke visszatérésére. „Ha arról beszélünk, hogy ez a Béketanács túlmutat Gázán, és a béke ügyét globális szinten szolgálhatja majd a jövőben, akkor azt gondolom, hogy ennek kell egy esélyt adni, mert jelenleg ennél jobb, ennél nagyobb reménnyel kecsegtető lehetőség nincsen” – fogalmazott.

Szijjártó Péter ezt követően a Barátság kőolajvezetéken keresztüli tranzit leállításáról beszélt, és kijelentette: Ukrajna „politikai zsarolásba” kezdett Magyarországgal szemben, mesterséges ellátási vészhelyzetet próbálva előidézni. Leszögezte, hogy a kormány nem enged a nyomásnak, mert ellentétes lenne a nemzeti érdekekkel belekeveredni a háborúba, pénzügyi forrásokat küldeni Ukrajnába vagy támogatni az uniós csatlakozását.

Úgy vélte, az Európai Uniónak Magyarország és Szlovákia oldalán kellene fellépnie, és az Európai Bizottságnak fel kellene szólítania Kijevet a „politikai zsarolás” beszüntetésére. „Két uniós tagország, Magyarország és Szlovákia az egyik oldalon, egy nem uniós tagország, Ukrajna a másik oldalon. Ukrajna veszélyezteti két európai uniós tagország energiaellátását szándékosan, politikai okokból” – figyelmeztetett. Hozzátette: „Ráadásul az Ukrajna és az EU között életben lévő megállapodás értelmében ilyet nem is tehetnének az ukránok.” 

A miniszter szerint „az Európai Bizottság ma inkább Ukrajna Bizottság”, és Brüsszel az ukrán érdekeket képviseli még tagállamokkal szemben is. Kiemelte ugyanakkor, hogy Magyarország energiaellátása biztosított: a Mol megrendelte a tengeri szállítmányokat, amelyek március elején érkeznek a horvát kikötőbe, onnan pedig néhány napon belül Magyarországra szállítják őket. Végül megjegyezte, hogy bár Marco Rubio amerikai külügyminiszter budapesti és pozsonyi látogatása jól mutatja Washington Közép-Európához való viszonyát, ebben az ügyben elsősorban Brüsszelnek lenne feladata.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Facebook)

add-square Béketanács

Trump elindítja a Béketanácsot – Magyarország a béke asztalánál ül

Béketanács 10 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pokol Béla
idezojelekFidesz

A véleménydeformáló elit önálló pártként sokkolja a közéletet

Pokol Béla avatarja

Külön iparág szerveződött a közvélemény rendszerszerű manipulációjára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.