Szijjártó Péter szerint az ország energiaellátása stabil

A tárcavezető a kormányülésen arról számolt be, hogy Magyarország kőolajellátását két csővezeték biztosítja, amelyek közül a főszerepet egyértelműen az Ukrajnán keresztül érkező Barátság jelenti, míg a horvátországi Adria inkább kiegészítő jellegű. Kifejtette, hogy hazánk a Barátság vezetéken tavaly mintegy 4,9 millió tonna kőolajat importált, míg az Adria vezetéken négyszázezer tonnát, ami szavai szerint jól mutatja az arányt a kettő között.

– Tehát Magyarország energiaellátása a kőolaj tekintetében mindig biztos lábakon áll, merthogy két lába van – mondta. Majd arra is emlékeztetett, hogy a Barátság vezetéken január 27-én leállt a szállítás, és Ukrajna döntése nyomán azóta sem indult újra, miközben ez teljes mértékben lehetséges lenne műszakilag, technikailag.

Eképp az a döntés az ukrán állam, az ukrán elnök vagy az ukrán kormány részéről, hogy nem indítják újra a kőolajszállítást, az puszta politikai döntés

– fogalmazott.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy ugyan a jelenlegi európai uniós szabályok értelmében tilos az orosz kőolaj importja, ez alól a szárazföld által körülzárt Magyarország és Szlovákia kivételt jelent, mivel a két ország mentességet kapott a csővezetékes szállításra vonatkozóan. Majd kiemelte, hogy ez a szabály tartalmaz egy másik kitételt is, miszerint ha az orosz kőolaj szárazföldi tranzitja ellehetetlenül, akkor Budapest és Pozsony tengeri szállítással is vásárolhat Oroszországtól.

Ezért a szlovák gazdasági miniszterrel a múlt hét végén hivatalosan jeleztük a horvát kormánynak, hogy élünk ezen európai szabály adta lehetőséggel, s az Adria olajvezetéken orosz eredetű kőolajat kívánunk szállítani Magyarországra és Szlovákiába

– tudatta.

A Mol meg is rendelte az orosz kőolajat tengeri szállításra, összesen ötszázezer tonnát. Ez a szállítmány nagyjából március első napjaira tud beérkezni a horvátországi kikötőbe, onnan pedig öt–tíz napba kerül, amíg a Mol két magyarországi, illetve szlovákiai finomítójába ez a kőolaj eljut

– folytatta.