Egy ipari üzemben történt munkahelyi balesetben életét vesztette két magyar munkás az ausztriai Leoben-Donawitzban – közölte pénteken a stájerországi tartományi rendőrség.
Nyomozást indított az osztrák rendőrség, miután meghalt két magyar munkás egy munkahelyi balesetben Ausztriában
Egyikük 26, a másik 20 éves volt.
A baleset kedden történt a felső-stájerországi üzemben. Egy 26 éves magyar munkás már a helyszínen meghalt, 20 éves kollégája pedig súlyos, életveszélyes szén-monoxid-mérgezést szenvedett egy ellenőrizetlen gázkibocsátás következtében. A sérültet a grazi tartományi kórházba (LKH Graz) szállították, de az orvosok már nem tudták megmenteni az életét.
További Külföld híreink
A rendőrség pénteki tájékoztatása szerint az eset feltehetően vágási munkálatok közben történt az üzemben. A két, magyar állampolgárságú munkás felülvizsgálati munkákat végzett egy föld alatti aknában, ahol a szén-monoxid-szivárgás történt. A sérülteket egy művezető találta meg, aki azonnal riasztotta a mentőszolgálatokat.
A baleset pontos körülményeinek kivizsgálása jelenleg is folyamatban van.
További Külföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Érvénytelenítette Donald Trump globális vámintézkedéseit az amerikai legfelsőbb bíróság
Így reagált a testület.
Ukrajna Brüsszel Fabergé-tojása
Az Európai Bizottság szerint véletlenül sem akarnak nyomást gyakorolni Ukrajnára a Barátság kőolajvezeték miatt.
Washingtonból üzent Orbán Viktor: béke, Ukrajna és a választás tétje a középpontban
A miniszterelnök köszönetet mondott Donald Trumpnak.
Halálos áldozata is van az ítéletidőnek, van, ahol 40 centi hó esett
Brutális.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Érvénytelenítette Donald Trump globális vámintézkedéseit az amerikai legfelsőbb bíróság
Így reagált a testület.
Ukrajna Brüsszel Fabergé-tojása
Az Európai Bizottság szerint véletlenül sem akarnak nyomást gyakorolni Ukrajnára a Barátság kőolajvezeték miatt.
Washingtonból üzent Orbán Viktor: béke, Ukrajna és a választás tétje a középpontban
A miniszterelnök köszönetet mondott Donald Trumpnak.
Halálos áldozata is van az ítéletidőnek, van, ahol 40 centi hó esett
Brutális.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!