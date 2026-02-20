rendőrségbalesetausztriábanmunkás

Nyomozást indított az osztrák rendőrség, miután meghalt két magyar munkás egy munkahelyi balesetben Ausztriában

Egyikük 26, a másik 20 éves volt.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI 2026. 02. 20.
illusztráció Fotó: MATTHIAS BALK Forrás: DPA
Egy ipari üzemben történt munkahelyi balesetben életét vesztette két magyar munkás az ausztriai Leoben-Donawitzban – közölte pénteken a stájerországi tartományi rendőrség.

A baleset kedden történt a felső-stájerországi üzemben. Egy 26 éves magyar munkás már a helyszínen meghalt, 20 éves kollégája pedig súlyos, életveszélyes szén-monoxid-mérgezést szenvedett egy ellenőrizetlen gázkibocsátás következtében. A sérültet a grazi tartományi kórházba (LKH Graz) szállították, de az orvosok már nem tudták megmenteni az életét.

A rendőrség pénteki tájékoztatása szerint az eset feltehetően vágási munkálatok közben történt az üzemben. A két, magyar állampolgárságú munkás felülvizsgálati munkákat végzett egy föld alatti aknában, ahol a szén-monoxid-szivárgás történt. A sérülteket egy művezető találta meg, aki azonnal riasztotta a mentőszolgálatokat.

A baleset pontos körülményeinek kivizsgálása jelenleg is folyamatban van.

 

