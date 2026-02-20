Nyomozást indított az osztrák rendőrség, miután meghalt két magyar munkás egy munkahelyi balesetben Ausztriában

A rendőrség pénteki tájékoztatása szerint az eset feltehetően vágási munkálatok közben történt az üzemben. A két, magyar állampolgárságú munkás felülvizsgálati munkákat végzett egy föld alatti aknában, ahol a szén-monoxid-szivárgás történt. A sérülteket egy művezető találta meg, aki azonnal riasztotta a mentőszolgálatokat.

A baleset pontos körülményeinek kivizsgálása jelenleg is folyamatban van.