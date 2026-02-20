férjszívfeleség

Nem tudott elég mélyen vágni a pengével a feleség a csuklóján, a férje szíven szúrta

Közös öngyilkosságot terveztek, de volt egy kis bökkenő.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 02. 20. 12:28
társasház,ablak,mysterious
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A halálba segítette a feleségét egy idős férj, ezért a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség azt indítványozta, hogy a Fővárosi Ítélőtábla börtönben rendelje végrehajtani a szabadságvesztést.

Az ítéleti tényállás lényege szerint az idős nyugdíjas házaspár több krónikus betegségben szenvedett, melyek kezelései jelentős anyagi megterhelést jelentett számukra. A házaspár 2023. augusztus 23-án elhatározta, hogy öngyilkosok lesznek, ezért a fürdőszobában az asszony egy borotválkozó pengével megvágta a csuklóját. A vágás nem lett mély, ezért a férj segített, továbbá egy késsel szíven szúrta a feleségét, aki meghalt. A férj ezután többször próbálta megölni magát, amelyek miatt öntudatlan állapotba került.

A rendőröket a szomszédok hívták ki, a lakásban találták meg az elhunyt nőt és a vádlottat. A Fővárosi Törvényszék minősített emberölés bűntette miatt az elkövetőt 5 év fegyházbüntetésre és 5 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítélte, egyben kizárta a feltételes szabadságra bocsátásból.

A vádlott és védője enyhébb jogi minősítés megállapításáért, és enyhítésért fellebbezett. A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség azt indítványozta, hogy a Fővárosi Ítélőtábla börtönben rendelje végrehajtani a szabadságvesztést.

Az idős elkövető szabadlábon védekezve várja a fellebbviteli eljárás befejezését.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek444

Amikor szembejön a valóság

Bayer Zsolt avatarja

Cím a reinkarnálódott Szabad Nép, a 444 címlapjáról: „A Viktor mondta, hogy a kevésből nincs mit adni”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu