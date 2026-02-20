Nem tudott elég mélyen vágni a pengével a feleség a csuklóján, a férje szíven szúrta

Az ítéleti tényállás lényege szerint az idős nyugdíjas házaspár több krónikus betegségben szenvedett, melyek kezelései jelentős anyagi megterhelést jelentett számukra. A házaspár 2023. augusztus 23-án elhatározta, hogy öngyilkosok lesznek, ezért a fürdőszobában az asszony egy borotválkozó pengével megvágta a csuklóját. A vágás nem lett mély, ezért a férj segített, továbbá egy késsel szíven szúrta a feleségét, aki meghalt. A férj ezután többször próbálta megölni magát, amelyek miatt öntudatlan állapotba került.