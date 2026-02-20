Nem tudott elég mélyen vágni a pengével a feleség a csuklóján, a férje szíven szúrta

A halálba segítette a feleségét egy idős férj, ezért a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség azt indítványozta, hogy a Fővárosi Ítélőtábla börtönben rendelje végrehajtani a szabadságvesztést.
Az ítéleti tényállás lényege szerint az idős nyugdíjas házaspár több krónikus betegségben szenvedett, melyek kezelései jelentős anyagi megterhelést jelentett számukra. A házaspár 2023. augusztus 23-án elhatározta, hogy öngyilkosok lesznek, ezért a fürdőszobában az asszony egy borotválkozó pengével megvágta a csuklóját. A vágás nem lett mély, ezért a férj segített, továbbá egy késsel szíven szúrta a feleségét, aki meghalt. A férj ezután többször próbálta megölni magát, amelyek miatt öntudatlan állapotba került.
A rendőröket a szomszédok hívták ki, a lakásban találták meg az elhunyt nőt és a vádlottat. A Fővárosi Törvényszék minősített emberölés bűntette miatt az elkövetőt 5 év fegyházbüntetésre és 5 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítélte, egyben kizárta a feltételes szabadságra bocsátásból.
A vádlott és védője enyhébb jogi minősítés megállapításáért, és enyhítésért fellebbezett. A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség azt indítványozta, hogy a Fővárosi Ítélőtábla börtönben rendelje végrehajtani a szabadságvesztést.
Az idős elkövető szabadlábon védekezve várja a fellebbviteli eljárás befejezését.
A téma legfrissebb hírei
Beszáll a Tisza kampányába a baloldal bukott pártja
Ezúttal egy budafoki momentumos képviselő kezdett kampányolni Magyar Péter jelöltje mellett.
Több mint háromezer baba született a hazai lombikcentrumoknak köszönhetően
A magyar lombikcentrumok eredményei egész Európában megállják a helyüket – mondta lapunknak Várnagy Ákos, a Humánreprodukciós Igazgatóság vezetője.
Tiszta vizet öntött a pohárba a luxusautós gázolás ügyében a Győri Törvényszék elnöke
Elég határozottan.
Elvenné a nők korkedvezményes nyugdíját a tiszás szakértő + videó
A tiszás szakértő túl bőkezűnek tartja a mostani nyugdíjrendszert.
