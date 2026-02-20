Jó hírt is közöltek a meteorológusok

Túlnyomóan borult lesz az ég a nap hátralevő részében, de éjjel az északi tájakon, szombaton napközben átmenetileg nagyobb területen is szakadozottá válhat a felhőtakaró – írja előrejelzésében a HungaroMet.
Az északkeleti harmad kivételével többfelé várható csapadék, napközben a Dunántúlon, majd éjjel a déli részeken is több helyen vált át az eső havazásba, de az Alföld egyes részein végig eső várható, néhol átmeneti ónos eső is lehet.
Szombaton napközben a nyugat felől érkező és gyengülő csapadékzónából több helyen időszakos eső, északon néhol havas eső, havazás valószínű, az északnyugati határnál átmeneti ónos eső is lehet. Pénteken az északi, északkeleti szél nagy területen lesz erős, főként a Nyugat-Dunántúlon viharos, így hófúvásra, néhol erős hófúvásra is számítani kell, majd éjjel fokozatosan veszít erejéből a szél,
megszűnik a hófúvás.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt –5 és 0 fok között alakul, de a keleti határ közelében +1, +3 fok is lehet, míg a kevésbé felhős, vastag hóval borított részeken jóval hidegebb idő valószínű.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 0 és +7 fok között alakul.
