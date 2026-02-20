Az Iszlám Állam nevében akarta kivégezni a tanárát és az osztálytársait egy Pest vármegyei diák

Kiemelték, hogy tavaly január 20-án a terhelt kommunikációt folytatott a telefonján valakivel, akinek beszámolt sérelmeiről és azon tervéről, hogy az őt megszégyenítő tanárát és osztálytársait megölje, illetve öngyilkos merényletet kövessen el. Tervezték egy étterem megtámadását is, a gyanúsított később egy újabb embernek is beszélt arról, hogy gépkarabéllyal akar merényletet elkövetni.

A beszámoló szerint február 17. napján a hatóság elfogta a gyanúsítottat és lefoglalta a mobiltelefonját. A gyanúsított édesapjánál lefoglaltak egy Koránt, több különböző kaliberű töltényhüvelyt és az Iszlám Állam logójához hasonlító ábrázolást tartalmazó azonosító kártya jellegű papírt – ismertették.