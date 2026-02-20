Terrorista csoport szervezésével elkövetett terrorcselekmény bűntette miatt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda indított eljárást az ügyben, a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája 2026. február 19-én megtartott ülésén elrendelte a gyanúsított letartóztatását. Felidézték: a fiatalkorú gyanúsított 2023. november 21-től kezdve nyomon követte az Iszlám Állam terrorszervezet hivatalos propaganda anyagait, figyelemmel kísérte a szervezet erőszakos cselekményeiről készült videókat, és több útmutatót töltött le robbanóanyagok készítéséről.
Az Iszlám Állam nevében akarta kivégezni a tanárát és az osztálytársait egy Pest vármegyei diák
Osztálytársai és tanára megölését tervezte az a fiatalkorú, aki szélsőséges csoportokhoz csatlakozott az interneten – közölte a Budapest Környéki Törvényszék.
Kiemelték, hogy tavaly január 20-án a terhelt kommunikációt folytatott a telefonján valakivel, akinek beszámolt sérelmeiről és azon tervéről, hogy az őt megszégyenítő tanárát és osztálytársait megölje, illetve öngyilkos merényletet kövessen el. Tervezték egy étterem megtámadását is, a gyanúsított később egy újabb embernek is beszélt arról, hogy gépkarabéllyal akar merényletet elkövetni.
A beszámoló szerint február 17. napján a hatóság elfogta a gyanúsítottat és lefoglalta a mobiltelefonját. A gyanúsított édesapjánál lefoglaltak egy Koránt, több különböző kaliberű töltényhüvelyt és az Iszlám Állam logójához hasonlító ábrázolást tartalmazó azonosító kártya jellegű papírt – ismertették.
Közölték továbbá, hogy a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója az ügyészi indítvánnyal egyetértve elrendelte a gyanúsított letartóztatását az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozandó határozatáig, de legfeljebb 2026. március 19-ig. A döntést az ügyész tudomásul vette, a gyanúsított és a védő fellebbezést nyújtott be ellene, így a végzés nem végleges, de végrehajtható.
A Tisza összejátszik az ukránokkal, akik nem tervezik újraindítani a Barátság kőolajvezetéket
Magyar Péter a hatalomért kész feladni hazánk békéjét.
Videón, ahogy a rendőrök elkapják a szabolcsi szexuális ragadozót, aki 11 éves lányoktól gyűjtötte a fotókat és a videókat
Ezekben a pillanatokban is tart a tanúk kihallgatása.
Magyar Péter Brüsszel és Kijev miniszterelnök-jelöltje
Most viszont a magyarokon a sor – tette hozzá Orbán Balázs.
A havazás miatt le kellett zárni a határt, a honvédség is kész beavatkozni + videók
Zalában buszt sodort árokba a szél, míg a bécsi repülőtéren délig 150 járatot töröltek.
