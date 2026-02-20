Ingyenes szabadtéri tárlat nyílt a megújuló Citadella történetéről

– A mostani kiállítás az egyik utolsó fontos lépés az erőd teljes átadása felé – hangsúlyozta az Elnyomástól szabadságig – a Gellért-hegyi Citadella története című szabadtéri kiállítás megnyitóján Sikota Krisztina, a Várkapitányság vezérigazgató-helyettese. A Várkert Bazárban megnyílt tárlat célja, hogy bemutassa azt a szövevényes utat, amelyet a Gellért-hegy és a Citadella bejárt az elmúlt évszázadokban.

Fotó: Havran Zoltán

A vezérigazgató-helyettes rámutatott, a helyszín

a főváros egyik legismertebb, fordulatokban leggazdagabb történelmű része, amely elválaszthatatlanul összefonódott a magyarság sorsfordító pillanataival.

A kereszténység térhódításától és Szent Gellért püspök tragédiájától kezdve a budai vár ostromaiig a hegy mindig stratégiai pont volt: hol az ország szívének elfoglalásához, hol annak visszafoglalásához szolgált kulcsfontosságú bázisként.

Sikota Krisztina emlékeztetett, hogy a kiegyezés után a polgárság megkezdte az erőd elbontását, ám a teljes megtisztulásra a rendszerváltozás után is várni kellett. A Citadellában évtizedekig méltatlan állapotok uralkodtak, most azonban az elnyomást jelképező falakat átjárhatóvá tették, és hamarosan egy mindenki előtt nyitott, minőségi időtöltést kínáló park várja a magyar családokat és a turistákat.

Kiállításunk a Gellért-hegy és a Citadella múltjának megidézésével a jelenhez és a jövőhöz is szól, lehetőséget adva arra, hogy új nézőpontból tekintsünk egy régóta ismert helyszínre

– hangoztatta.