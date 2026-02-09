Újabb fontos mérföldkőhöz ért a Citadella felújítása

Fontos mérföldkőhöz érkezett a főváros egyik kiemelkedő beruházása, közeledik a véghajrához a Citadella felújítása: a falak védelmében kiépítették a teljes erődfalat követő vízelvezető rendszert, amely elvezeti a csapadékvizet, és segít megőrizni az erőd állapotát. Közben közel 10 ezer négyzetméternyi falazatot tisztítottak meg és újítottak fel, beleértve az ágyútornyot és a lődomb rézsűit is. A süttői és tardosi mészkövek kőrestaurátori felügyelet mellett védőréteget kaptak, ennek célja az, hogy a Citadella még hosszú éveken keresztül ellenálljon az időjárás viszontagságainak.

Fotó: Facebook/Citadella - A szabadság bástyája/Palkó György

A felújítási munkálatok állásáról beszámoló cikkében a Világgazdaság kiemelte, hogy a Citadella megújításának alapgondolata szerint az épületegyüttes egyszerre idézi fel a magyar történelem tragikus korszakait, az elnyomás emlékeit, valamint az ezek meghaladását kifejező, felszabadító törekvéseket.

A koncepció középpontjában egy erőteljes történeti metafora áll, amelyben a zsarnokság „fejeként” értelmezett nyugati ágyútorony leválik a „testről”, és ezzel megnyitja, felszabadítja a környező tereket az érkező látogatók számára. E gondolat mentén az ágyútorony (rondella) melletti erődfalak részleges megnyitásával új bejáratok és átjárók jöttek létre, amelyek összeköttetést teremtenek a hegy két oldala között, miközben a korábban zárt belső területek is mindenki számára elérhetők. Új belépési pontot is kialakítottak a keleti bástyánál, a Szabadság-szobor mögött.

Az új gyalogos kapcsolatok korszerű lépcsősorok révén valósultak meg, amelyek pengefalait letisztult megjelenésű, fehér burkolati elemek hangsúlyozzák. Mindezek eredményeként a korábban csupán egyetlen irányból megközelíthető belső tér ma már három irányból is bejárható, jelentősen hozzájárulva a Citadella nyitottabb, látogatóbarát kialakításához.

Ilyen lesz a megújult Citadella

A Magyar Építők tavaly tavasszal arról számolt te, hogy gőzerővel dolgoznak a szakemberek a Citadella megújításán, a párhuzamosan zajló munkálatok már az utolsó szakaszhoz értek az erődfal rekonstrukciójával, a szárnyépületekben tavasszal a festési, burkolási feladatokat végzik el. Megépült a különleges üveghíd, telepítik az erőd parkjának növényzetét is. A fejlesztést a Citadella Vagyonkezelő Nkft. megbízásából a ZÁÉV Építőipari Zrt. és a Market Építő Zrt. végzi.