Bulgáriában botrányt kiáltanak, a Fradi ellen súlyos UEFA-büntetést követelnek

A bolgárok ellen hat veretlenül megvívott meccs után a Fradi 2-1-es vereséget szenvedett Ludogorec otthonában, amely így 2019 óta tudta először legyőzni a magyar együttest. Ehhez jó adag szerencse is kellett a hazai csapatnak, Robbie Keane ki is emelte, hogy a FTC buta gólt kapott és nem élt a helyzeteivel, míg a Ludogorec edzője elismerte, hogy szerencséjük volt. Bulgáriában azonban az éjjel már botrányt kiáltottak a meccs után, és az UEFA-hoz fordulnának a Fradi ellen.

A bolgárok bizonyítéka: Makreckis beint, az UEFA ezért szerintük büntethet a Fradi ellen Fotó: sportal.bg

Az egyik bogár sportlap, a sportal.bg az éjjel tett közzé egy cikket, amelynek címe a következő:

Nagy botrány a Ludogorec–Ferencváros meccs után, ebből súlyos UEFA-büntetés is lehet

Egy videót is mellékeltek a cikkhez (a fenti kép a videóból való), amelyen az látható, hogy a meccs lefújása után a pályán sétáló Cebrail Makreckis látványosan beint valakinek.

A bolgárok szerint az UEFA megbüntetheti a Fradi játékosát

A korábban Bulgáriában futballozó, 2023-ban az ottani Pirin együttesétől a Ferencvároshoz igazolt lett futballista a bolgár lap szerint „nagy botrányba keveredett néhány másodperccel a csapata és a Ludogorec közötti razgradi mérkőzés lefújása után”.

Bulgáriában azt írják, hogy Makreckis

elveszítette a fejét, és obszcén gesztust mutatott a bolgár bajnok szurkolóinak: a jobb karját könyökben behajlította, miközben a bal kezét ráhelyezte.

A bolgár lap azt állítja, hogy amennyiben ezt az UEFA-nak küldött jelentésben is rögzítették, nagyon valószínű, hogy Makreckis kihagyja a jövő heti visszavágót. Tehát Bulgáriában egyértelműen azzal számolnak, hogy az UEFA megbüntetheti a Fradit.

Egyébként a bolgár lap szerint Makreckis a mezőny egyik legjobbja volt, és a jobb oldali megindulásaival rengeteg fejfájást okozott a bolgár bajnoknak, ezért is követett el nagy butaságot a jövő heti, budapesti visszavágó előtt.