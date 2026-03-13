kocsis mátéfővárosi törvényszéktisza párt

Csúnyán lebukott Magyar Péter az újabb hazugságával, mégis durva adóemelésre készülhetnek

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 16:26
Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán arról írt, hogy birtokába került egy bírósági dokumentum, amely szerinte bizonyítja: Magyar Péter valótlant állított, amikor azt mondta, hogy jogerősen pert nyert az Index ellen a Tisza Párt állítólagos adóemelési programjával kapcsolatban.

A politikus bejegyzésében azt írta, az ügyben a Fővárosi Törvényszék március 4-én tévesen adott ki olyan tájékoztatást, amely szerint a Magyar Péter javára született elsőfokú ítélet jogerőssé vált. Hozzátette, hogy erről a sajtó is gyorsan hírt adott, 

Magyar Péter pedig ezt az információt felhasználva azt közölte közösségi oldalán, hogy jogerősen pert nyert, ezért nincs is szó adóemelési ügyről.

Kocsis Máté szerint azonban ez nem felelt meg a valóságnak, mert a Fővárosi Törvényszék március 6-án egy másik végzésben helyreállította a jogi helyzetet, és közölte, hogy az ügyben nincs jogerős ítélet, az eljárás továbbra is folyamatban van.

A frakcióvezető azt is állította, hogy az ügyben egy bírói „stiklire” is fény derülhetett. Ezzel kapcsolatban arra utalt, hogy 

az eljáró bíró nevével megegyező név megtalálható a Tisza Világ applikáció kiszivárgott adatbázisában, 

továbbá felvetette: ha valóban adminisztratív hiba történt, akkor miért nem adott a bíróság külön tájékoztatást a helyes végzésről is.

Kocsis Máté úgy fogalmazott, hogy 

Magyar Péternek nincs jogerős ítélete az Indexszel szemben, és ezzel ismét valótlant állított.

 Hozzátette, hogy a Tisza Párt sorra elveszíti az adóemelési programjával kapcsolatos pereket, ezekről azonban Magyar Péter már nem számol be közösségi oldalán.

A politikus bejegyzését azzal zárta, hogy szerinte létezik a Tisza Párt 1300 milliárd forintos megszorítócsomagja, és Magyar Péternek hazugságaival együtt hamarosan vissza kell térnie Brüsszelbe.

További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Na, gyertek, csüccs ide!

Bayer Zsolt avatarja

Az ukrán fenyegető gazember, a Karma és a hazai balliberális sajtó nevetséges hazudozása.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
