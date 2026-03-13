Csúnyán lebukott Magyar Péter az újabb hazugságával, mégis durva adóemelésre készülhetnek

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán arról írt, hogy birtokába került egy bírósági dokumentum, amely szerinte bizonyítja: Magyar Péter valótlant állított, amikor azt mondta, hogy jogerősen pert nyert az Index ellen a Tisza Párt állítólagos adóemelési programjával kapcsolatban.

A politikus bejegyzésében azt írta, az ügyben a Fővárosi Törvényszék március 4-én tévesen adott ki olyan tájékoztatást, amely szerint a Magyar Péter javára született elsőfokú ítélet jogerőssé vált. Hozzátette, hogy erről a sajtó is gyorsan hírt adott,

Magyar Péter pedig ezt az információt felhasználva azt közölte közösségi oldalán, hogy jogerősen pert nyert, ezért nincs is szó adóemelési ügyről.

Kocsis Máté szerint azonban ez nem felelt meg a valóságnak, mert a Fővárosi Törvényszék március 6-án egy másik végzésben helyreállította a jogi helyzetet, és közölte, hogy az ügyben nincs jogerős ítélet, az eljárás továbbra is folyamatban van.

A frakcióvezető azt is állította, hogy az ügyben egy bírói „stiklire” is fény derülhetett. Ezzel kapcsolatban arra utalt, hogy

az eljáró bíró nevével megegyező név megtalálható a Tisza Világ applikáció kiszivárgott adatbázisában,

továbbá felvetette: ha valóban adminisztratív hiba történt, akkor miért nem adott a bíróság külön tájékoztatást a helyes végzésről is.

Kocsis Máté úgy fogalmazott, hogy

Magyar Péternek nincs jogerős ítélete az Indexszel szemben, és ezzel ismét valótlant állított.

Hozzátette, hogy a Tisza Párt sorra elveszíti az adóemelési programjával kapcsolatos pereket, ezekről azonban Magyar Péter már nem számol be közösségi oldalán.

A politikus bejegyzését azzal zárta, hogy szerinte létezik a Tisza Párt 1300 milliárd forintos megszorítócsomagja, és Magyar Péternek hazugságaival együtt hamarosan vissza kell térnie Brüsszelbe.