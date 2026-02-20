Tarolhat a Fidesz egyéniben, elképesztő adatok láttak napvilágot

A Mandinerhez jutott belső egyéni választókerületi adatok szerint a Fidesz–KDNP egyértelműen előnyben van több olyan körzetben is, ahol korábban az ellenzéki előrejelzések a Tisza Párt győzelmét valószínűsítették.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A friss számok alapján például a Nógrád megyei 1-es választókerületben (Salgótarján és környéke) a megkérdezettek jelentős része a Fidesz–KDNP-t támogatná, míg az ellenzéki pártok támogatottsága elmarad. Hasonlóan

kedvező pozíció mutatkozik Borsod-Abaúj-Zemplén 7-es körzetében is, ahol a Fidesz–KDNP magasabb támogatottsági arányt ért el a felmérés szerint.

Emellett a Pest megyei 9-es választókerületben (agglomeráció) is a kormánypártok vezetnek, ahol az ellenzéki elemzők korábban szoros küzdelmet prognosztizáltak.

Ez a több körzetre kiterjedő előny azt mutatja, hogy a Fidesz–KDNP a kampányhajrában is erős pozícióban van az áprilisi választás előtt.

A cikk rámutat: bár az ellenzéki elemzők gyakran azt állítják, hogy egyes körzetek szorosak vagy az ellenzékhez húznak, a most kiszivárgott adatok a kormánypártok kedvező helyzetét támasztják alá.