fidesz kdnptisza pártorbán viktor

Tarolhat a Fidesz egyéniben, elképesztő adatok láttak napvilágot

Belső egyéni választókerületi felmérések szerint a Fidesz–KDNP több olyan régióban is előnyben van, ahol az ellenzéki elemzők korábban versenyben látták a Tisza Pártot.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 16:28
Orbán Viktor Fotó: Mirkó István Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Mandinerhez jutott belső egyéni választókerületi adatok szerint a Fidesz–KDNP egyértelműen előnyben van több olyan körzetben is, ahol korábban az ellenzéki előrejelzések a Tisza Párt győzelmét valószínűsítették.

DPK Szombathely Fidesz kampány Orbán Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A friss számok alapján például a Nógrád megyei 1-es választókerületben (Salgótarján és környéke) a megkérdezettek jelentős része a Fidesz–KDNP-t támogatná, míg az ellenzéki pártok támogatottsága elmarad. Hasonlóan 

kedvező pozíció mutatkozik Borsod-Abaúj-Zemplén 7-es körzetében is, ahol a Fidesz–KDNP magasabb támogatottsági arányt ért el a felmérés szerint.

Emellett a Pest megyei 9-es választókerületben (agglomeráció) is a kormánypártok vezetnek, ahol az ellenzéki elemzők korábban szoros küzdelmet prognosztizáltak. 

Ez a több körzetre kiterjedő előny azt mutatja, hogy a Fidesz–KDNP a kampányhajrában is erős pozícióban van az áprilisi választás előtt.

A cikk rámutat: bár az ellenzéki elemzők gyakran azt állítják, hogy egyes körzetek szorosak vagy az ellenzékhez húznak, a most kiszivárgott adatok a kormánypártok kedvező helyzetét támasztják alá.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek444

Amikor szembejön a valóság

Bayer Zsolt avatarja

Cím a reinkarnálódott Szabad Nép, a 444 címlapjáról: „A Viktor mondta, hogy a kevésből nincs mit adni”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu