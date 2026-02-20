baloldalbrüsszelszentkirályi alexandraMagyar Péter

Szentkirályi Alexandra: Magyar Péter Brüsszel, Kijev és a baloldal együttes miniszterelnök-jelöltje

Teljesen mindegy, hogy éppen minek nevezik magukat, ezek tényleg mindig ugyanazok – mutatott rá a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 16:10
Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Magyar Pétert ott kenték fel ma a tiszások listavezetőjüknek, ahol az előző Péter (Márki-Zay Péter) és a Gyurcsány-lista kampánydalát forgatták – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán. Hozzátette: „a bel-pesti balliberális elit »életrehívó dala« is itt született”.

Budapest, 2026. január 6. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának vezetője beszédet mond a Fidesz budapesti jelöltállító gyűlésén 2026. január 6-án. A gyűlésen beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakciójának vezetője (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője bejegyzésében megjegyezte: „Legalább a látszatra adnának… De már arra sem.”

A helyzet világos: Brüsszel, Kijev és a baloldal együttes miniszterelnök-jelöltje Magyar Péter

– szögezte le Szentkirályi Alexandra. „Ezek valahogy mindig ugyanazok” – mutatott rá.

Most pedig a magyarokon a sor, hogy újra oda küldjük őket, ahová valók

– hangsúlyozta a kormánypárti politikus.

Mint ahogyan arról beszámoltunk, Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette be, hogy ő lesz a párt miniszterelnök-jelöltje.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

