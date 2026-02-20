Teljes szélességében lezárták az M86-os számú autóutat a szelestei felhajtó után péntek délután – közölte közösségi oldalán a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Teljes szélességében lezárták a gyorsforgalmi Győr felé vezető oldalát
Két kamion balesetezett.
A tájékoztatás szerint pénteken délután a gyorsforgalmi út Győr felé vezető oldalán két kamion ütközött, a helyszínelés és műszaki mentés idejére a forgalmat a 86-os útra terelik.
