Drogos buli: továbbra sem tisztázott, hogyan került a tálca a fehér porral a nappaliból a hálószobába

Ellentmondások és cáfolatok sora hangzott el az utóbbi napokban Magyar Péterék 2024. augusztusi házibulijának körülményei és azok utólagos magyarázata kapcsán. Annyi biztos: a szemtanúk nyilatkozata alapján kevés dolog igaz abból, amit a Tisza Párt elnöke a február 12-i videójában elmondott.

Magyar azután szólalt meg, hogy a radnaimark.hu oldalon megjelent egy kamerakép, amin egy hálószoba volt látható, széttúrt ággyal, mellette egy tálca, fehér porral. A honlap február 10-én tűnt fel, azóta több alkalommal frissült. Egyszer a „once upon a time” (azaz egyszer volt, hol nem volt) felirat jelent meg rajta, alatta az ominózus házibuli dátuma: 2024. augusztus 3. Később Magyar Péter magyarázkodó nyilatkozatából került ki egy idézet: „Az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. Én az asztalon levő dolgokhoz nem nyúltam…”. A politikus szavai után egy kérdés következett: „Biztos?”

A weboldal készítője tehát kételkedik abban, hogy Magyar Péter igazat állított a kábítószer-használat tagadásával.

Beszédes szemtanúk

A honlap rövid utalásainál lényegesen beszédesebbek a szemtanúk, a résztvevők. Több nyilatkozat is megjelent ugyanis a 2024. augusztusi házibuliról, több ponton megcáfolva a Tisza elnökét. Lássuk ezeket pontokba szedve:

1. Kiderült, hogy Magyar mindenkit ismerhetett azok közül, akik azon a hajnalon az Erzsébet körúti kibérelhető lakásban tartózkodtak. Ez azért lényeges, mert a Tisza-elnök azt mondta: nem ismert ott senkit, csak volt barátnőjét, Vogel Evelint, akivel odament.

2. Megszólalt maga Vogel is, és egy fontos részletre egészen másként emlékezett. Magyar a videójában azt állította, hogy a volt barátnője javasolta a lakást és a bulit, ezért később – mivel a politikus szavai szerint Vogel már akkor is zsarolta őt – arra a következtetésre jutott, hogy szándékos, titkosszolgálati módszerrel megszervezett úgynevezett kompromat áldozata lett. Vogel mindezt tagadta, közös feljelentést javasolt Magyarnak a titokban készült felvétel miatt. De ami itt és most lényeges: Vogel azt mondta, hogy a házibuli helyszínét Magyar egyik ismerőse javasolta.