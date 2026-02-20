Magyar Pétertisza pártvogel evelin

Drogos buli: továbbra sem tisztázott, hogyan került a tálca a fehér porral a nappaliból a hálószobába

Az elmúlt napokban több olyan nyilatkozat látott napvilágot, amelyek cáfolták Magyar Péter magyarázatát a 2024. augusztusi drogos házibuli körülményei kapcsán. Kiderült például, hogy a Tisza elnöke – saját állításával ellentétben – ismerte az összes résztvevőt. Arra a fontos kérdésre azonban továbbra sincs válasz, hogy miként került a nyilvánosságban megismert kamerafelvételen látható tálca a kábítószergyanús fehér porral a hálószobába. Oda, ahol Magyar Péter hosszú órákat töltött el.

2026. 02. 20.
Ellentmondások és cáfolatok sora hangzott el az utóbbi napokban Magyar Péterék 2024. augusztusi házibulijának körülményei és azok utólagos magyarázata kapcsán. Annyi biztos: a szemtanúk nyilatkozata alapján kevés dolog igaz abból, amit a Tisza Párt elnöke a február 12-i videójában elmondott.

 

Magyar azután szólalt meg, hogy a radnaimark.hu oldalon megjelent egy kamerakép, amin egy hálószoba volt látható, széttúrt ággyal, mellette egy tálca, fehér porral. A honlap február 10-én tűnt fel, azóta több alkalommal frissült. Egyszer a „once upon a time” (azaz egyszer volt, hol nem volt) felirat jelent meg rajta, alatta az ominózus házibuli dátuma: 2024. augusztus 3. Később Magyar Péter magyarázkodó nyilatkozatából került ki egy idézet: „Az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. Én az asztalon levő dolgokhoz nem nyúltam…”. A politikus szavai után egy kérdés következett: „Biztos?”

A weboldal készítője tehát kételkedik abban, hogy Magyar Péter igazat állított a kábítószer-használat tagadásával.

Beszédes szemtanúk

A honlap rövid utalásainál lényegesen beszédesebbek a szemtanúk, a résztvevők. Több nyilatkozat is megjelent ugyanis a 2024. augusztusi házibuliról, több ponton megcáfolva a Tisza elnökét. Lássuk ezeket pontokba szedve:

1. Kiderült, hogy Magyar mindenkit ismerhetett azok közül, akik azon a hajnalon az Erzsébet körúti kibérelhető lakásban tartózkodtak. Ez azért lényeges, mert a Tisza-elnök azt mondta: nem ismert ott senkit, csak volt barátnőjét, Vogel Evelint, akivel odament.

2. Megszólalt maga Vogel is, és egy fontos részletre egészen másként emlékezett. Magyar a videójában azt állította, hogy a volt barátnője javasolta a lakást és a bulit, ezért később – mivel a politikus szavai szerint Vogel már akkor is zsarolta őt – arra a következtetésre jutott, hogy szándékos, titkosszolgálati módszerrel megszervezett úgynevezett kompromat áldozata lett. Vogel mindezt tagadta, közös feljelentést javasolt Magyarnak a titokban készült felvétel miatt. De ami itt és most lényeges: Vogel azt mondta, hogy a házibuli helyszínét Magyar egyik ismerőse javasolta.

3. A házibuliban Magyarékkal szintén részt vevő arab származású férfi, Abdoul két alkalommal is nyilatkozott, és arról beszélt, hogy korábban már ismerte a politikust, a lakásba pedig öten érkeztek. Utóbbi megjegyzés szintén cáfolja a Tisza elnökét, aki a február 12-ei videóban arra utalt: volt barátnőjével ketten mentek el a házibuliba, nagyobb csapatról nem ejtett szót. Ehhez képest kiderült, hogy Magyar, Vogel és az Abdoul nevű férfi mellett Vogel ukrán barátnője, valamint a Tisza-vezér testőre együtt érkezett meg az ingatlanba.

Csak a fehér por biztos

Egyetlen kérdéskörben egyeznek meg a nyilatkozatok: minden megszólaló azt állította, hogy nem nyúlt a tálcán lévő, kábítószer kinézetű fehér porhoz, ami az érkezésükkor a nappali asztalán hevert. Az Abdoul nevű férfi viszont azt is elmondta, hogy a buli közben egyszer csak eltűnt az asztalról a tálca a porral, de fogalma sincs, hogy ki vitte el. A radnaimark.hu oldalon látható kamerafelvételen viszont a tálca egyértelműen kivehető, mégpedig az ágy mellett, tehát valaki a nappaliból bevitte a hálószobába a droggyanús anyagot. Magyar Péter az említett videójában azt elismerte, hogy azon az augusztusi éjjelen ebben a szobában konszenzuális, vagyis megegyezésen alapuló szexuális kapcsolatot létesített Vogel Evelinnel. 

A szobában tehát a Tisza-elnök hosszú órákon át tartózkodott.

Egyelőre homály fedi…

A legfontosabb kérdésekre egyelőre nincs válasz:

Mi történt a tálcán lévő fehér porral?

Hogyan került az a nappaliból a hálószobába?

Fogyasztott-e valaki belőle?

Miután a buli résztvevőit és az érkezés körülményeit illetően sorra megcáfolták a szemtanúk Magyar Péter állításait, kétség merülhet fel, hogy a politikus a fehér porral kapcsolatban igazat állított-e.

               
       
       
       

