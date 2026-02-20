Ausztria délkeleti részére és Graz környékére másodfokú, narancssárga riasztást rendelt el az osztrák meteorológiai szolgálat.
Halálos áldozata is van az ítéletidőnek, van, ahol 40 centi hó esett
Ausztriában egy ember halálát, valamint áramkimaradásokat és közlekedési fennakadásokat okozott a péntekre lehullott, átlagosan 40 centiméter friss hó, Szlovéniában pedig mintegy 40 ezer háztartás maradt áram nélkül. Bécs mellett a müncheni repülőtéren is fennakadásokat okozott a havazás.
Az osztrák rendőrség közleménye szerint Linz egyik lakóövezetében egy lépcsőn elszabaduló hóeke magával sodort egy 53 éves férfit, aki a helyszínen életét vesztette. A tiroli Alpokban, Sölden térségében egy német motorkerékpár szenvedett balesetet, melynek vezetője súlyos, 17 éves utasa pedig könnyebb sérüléseket szenvedett.
Az ország déli és délkeleti részén több régióból, köztük Stájerországból is áramkimaradásokról számoltak be, mintegy 30 ezer háztartásban nincs áram.
A bécsi repülőtér közölte, hogy a forgalom délben újraindult, de az időjárási nehézségek miatt továbbra is akadozhat. Hozzátették, hogy az éjszaka lehullott 20 centiméteres hó miatt
150 délelőtti járatot törölni kellett, illetve más repülőterekre kellett átirányítani.
A meteorológiai szolgálat jelentése szerint nemcsak pénteken, hanem a következő napokban is lavinaveszélyre vonatkozó figyelmeztetés lesz érvényben a hegyvidéki területeken.
Az osztrák autópályákon több szakaszt is le kellett zárni ideiglenesen a sűrű hóesés miatt az elakadt járművek, illetve a rossz látási viszonyok miatt – közölte weboldalán az osztrák autóklub (ÖAMTC).
