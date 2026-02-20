Halálos áldozata is van az ítéletidőnek, van, ahol 40 centi hó esett

Az osztrák rendőrség közleménye szerint Linz egyik lakóövezetében egy lépcsőn elszabaduló hóeke magával sodort egy 53 éves férfit, aki a helyszínen életét vesztette. A tiroli Alpokban, Sölden térségében egy német motorkerékpár szenvedett balesetet, melynek vezetője súlyos, 17 éves utasa pedig könnyebb sérüléseket szenvedett.

Az ország déli és délkeleti részén több régióból, köztük Stájerországból is áramkimaradásokról számoltak be, mintegy 30 ezer háztartásban nincs áram.