Liuék történelmi sikere az olimpián, dühös a lecserélt korcsolyázó + videó

A selejtezők alapján egyértelműnek tűnt, hogy a férfigyorskorcsolya csapatüldözéses versenyszámában a 2024-es világbajnok Olaszország és a tavalyi vb-aranyérmes, az aktuális idényben új világcsúcsot felállító Egyesült Államok vívja majd a döntőt. A hazaiakat egy csere után megszorongatták az elődöntőben a hollandok, Marcel Bosker nem is volt boldog, amiért bekerült a helyére a 10 000 méter bronzérmese, Jorrit Bergsma. A kínaiak is cseréltek, Liu Han-pin és Vu Jü mellé betették az 1000 méteren ellentmondásos körülmények között harmadikként zárt Ning Csung-jent, de látványosan lemaradtak az amerikaiaktól, s a bronzpárharcra vissza is cserélték Ning helyére Li Ven-haót Liuék mellé.

A selejtezőben még Marcel Bosker (balra) is tagja volt a holland csapatnak, utána lecserélték a téli olimpia gyorskorcsolya csapatüldözéses versenyében, Liuék ellen sem mehetett a bronzért. Fotó: ANP via AFP/Robin Utrecht

Bár ezt nem erősítették meg, úgy tűnt, hogy a kínaiak nem bíztak a bravúros döntőbe jutásban, inkább a bronzérem megszerzésére koncentráltak a számban, amelyben Kína korábban sosem állhatott még olimpiai dobogóra.

Liuék történelmi olimpiai érme, holland balhé

Kínával ellentétben Hollandia nem cserélt az elődöntő után, Bosker nagyon dühösen távozott is a lelátóról. Aztán, miután a kínaiak drámai küzdelemben, kilenc századmásodperccel legyőzték a bronzéremért a csapattársait, előkerült, és nyilatkozott is.

Én jelenthettem volna a különbséget, meglehetett volna a harmadik hely. Jó lábaim voltak edzésen, igazán kár, hogy nem korcsolyázhattam

– üzent világosan a lecserélt holland gyorskorcsolyázó a csapatvezetésnek.