Liuék történelmi sikere az olimpián, dühös a lecserélt korcsolyázó + videó

Kedden rendezték a női és a férfi-gyorskorcsolyázók csapatüldözéses versenyszámának végjátékát is a milánói–cortinai téli olimpián. A férfiaknál az olaszok nyerték a döntőt a világcsúcstartó amerikai csapattal szemben, míg Liu Han-pin és társai Kína történelmi első érmét szerezték a számban a Hollandia elleni bronzpárharcban. A nőknél Kanada címet védett, Hollandia lett a második, Japán a harmadik.

Koczó Dávid
2026. 02. 17. 19:24
Az ezüstérmes amerikai, az győztes olasz és a bronzérmes kínai csapat dobogós szelfije a milánói–cortinai téli olimpián, Kína először lett dobogós a csapatüldözésés számban Fotó: Xinhua via AFP/Li Jing
A selejtezők alapján egyértelműnek tűnt, hogy a férfigyorskorcsolya csapatüldözéses versenyszámában a 2024-es világbajnok Olaszország és a tavalyi vb-aranyérmes, az aktuális idényben új világcsúcsot felállító Egyesült Államok vívja majd a döntőt. A hazaiakat egy csere után megszorongatták az elődöntőben a hollandok, Marcel Bosker nem is volt boldog, amiért bekerült a helyére a 10 000 méter bronzérmese, Jorrit Bergsma. A kínaiak is cseréltek, Liu Han-pin és Vu Jü mellé betették az 1000 méteren ellentmondásos körülmények között harmadikként zárt Ning Csung-jent, de látványosan lemaradtak az amerikaiaktól, s a bronzpárharcra vissza is cserélték Ning helyére Li Ven-haót Liuék mellé.

A selejtezőben még Marcel Bosker is tagja volt a holland csapatnak, utána lecserélték a téli olimpia gyorskorcsolya csapatüldözéses versenyében, Liuék ellen sem ment
A selejtezőben még Marcel Bosker (balra) is tagja volt a holland csapatnak, utána lecserélték a téli olimpia gyorskorcsolya csapatüldözéses versenyében, Liuék ellen sem mehetett a bronzért. Fotó: ANP via AFP/Robin Utrecht

Bár ezt nem erősítették meg, úgy tűnt, hogy a kínaiak nem bíztak a bravúros döntőbe jutásban, inkább a bronzérem megszerzésére koncentráltak a számban, amelyben Kína korábban sosem állhatott még olimpiai dobogóra.

 

Liuék történelmi olimpiai érme, holland balhé

Kínával ellentétben Hollandia nem cserélt az elődöntő után, Bosker nagyon dühösen távozott is a lelátóról. Aztán, miután a kínaiak drámai küzdelemben, kilenc századmásodperccel legyőzték a bronzéremért a csapattársait, előkerült, és nyilatkozott is.

Én jelenthettem volna a különbséget, meglehetett volna a harmadik hely. Jó lábaim voltak edzésen, igazán kár, hogy nem korcsolyázhattam

– üzent világosan a lecserélt holland gyorskorcsolyázó a csapatvezetésnek.

A kínaiak ettől még nyugodtan ünnepeltek, még ha Liuék történelmi dobogója ellenére továbbra sincs aranya az országnak az idei téli olimpián. – Nem számítottam rá, hogy a végén ennyire közel lesznek a hollandok. Végül kellemes meglepetés, hogy mégis nyertünk – mondta Liu Han-pin.

 

Lollobrigida most a lelátón ünnepelt olasz aranyat

A döntőt az olaszok nyerték meg, Davide Ghiotto, Michele Malfatti és Andrea Giovannini sikerével Olaszország már három aranynál jár a sportágban az idei olimpián, az első kettőt Francesca Lollobrigida szerezte, aki most a szurkolók között tombolt a lelátón. Az olaszok korábban mindössze két aranyat szereztek olimpián a sportágban, azokat is hazai pályán, 2006-ban Torinóban.

A nők között Kanada címet védett, Peking után Milánóban is Isabelle Weidemann, Valérie Maltais, Ivanie Blondin összeállításban nyert – utóbbi a magyar gyorskorcsolyázó olimpikon, Nagy Konrád felesége.

Téli olimpia, gyorskorcsolya, csapatüldözéses

Férfiak

  1. Olaszország (Davide Ghiotto, Michele Malfatti, Andrea Giovannini)
  2. Egyesült Államok (Casey Dawson, Emery Lehman, Ethan Cepuran)
  3. Kína (Liu Han-pin, Vu Yü, Li Ven-hao, Ning Csung-jen)

Nők

  1. Kanada (Isabelle Weidemann, Valérie Maltais, Ivanie Blondin)
  2. Hollandia (Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong, Marijke Grounewoud)
  3. Japán (Takagi Miho, Noake Hana, Szato Ajano, Horikava Momoka)

 

