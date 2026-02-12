francesca lollobrigidakorcsolyaragne wiklundgina lollobrigidamartina sablikováolimpia

Tombolhatnak az olaszok azután, amit Lollobrigida tett az olimpián a döntőben + videó

A milánói–cortinai téli olimpia csütörtöki versenynapján a házigazda olaszok nagyon várták gyorskorcsolyában a női 5000 méteres versenyt. Múlt szombaton 3000 méteren a hazaiak klasszisa, Francesca Lollobrigida győzött, aki most úgy nyerte meg az 5000 métert, hogy 0,1 másodperccel végzett a norvég Ragne Wiklund előtt.

2026. 02. 12. 18:12
Francesca Lollobrigida a második aranyérmét nyerte Fotó: DANIEL MUNOZ Forrás: AFP
A milánói–cortinai olimpia emlékezetes pillanatai lettek, amikor múlt szombaton gyorskorcsolyában női 5000 méteren a hazaiak klasszisa, Francesca Lollobrigida éppen a 35. születésnapján győzött, majd hároméves kisfiával, Tommasóval ünnepelt. Aki a sportolónő neve hallatán felkapja fejét, az nem téved a rokoni kapcsolatot illetően: nagymamája a 2023-ban 95 éves korában elhunyt Gina Lollobrigida, a híres színésznő testvére volt. Francesca Lollobrigida a 2022-es pekingi ötkarikás játékokon már nyert egy ezüstöt és egy bronzot, ezek után tehát hazai pályán összejött neki az arany is, csütörtökön pedig arra készült – s vele együtt persze egész Olaszország –, hogy 5000 méteren tovább gyarapítja az éremkollekcióját.

Francesca Lollobrigida a kisfiával
 Francesca Lollobrigida a kisfiával Forrás: X/Milano Cortina 2026
 

Francesca Lollobrigida 5000 méteren is győzött

Előzetesen lehetett úgy kalkulálni, hogy Lollobrigida, a 3000 méteren mögötte ezüstérmes norvég Ragne Wiklund, a holland Merel Conijn és a kanadai Isabelle Weidemann között dől el az aranyérem sorsa. De a mezőnyben ott volt a háromszoros olimpiai bajnok és az az ötödik olimpiáján is éremre vágyó, 38 éves cseh Martina Sabliková is, aki ezen a távon Vancouverben (2010) és Szocsiban (2014) győzött, legutóbb, Pekingben pedig bronzérmes volt.

A tizenkét versenyzőt hat párba sorsolták, s nem volt kérdés, hogy a nagy dolgok az utolsó három párban dőlnek el:

  • Tas (Belgium)–Conijn (Hollandia)
  • Weidemann (Kanada)–Wiklund (Norvégia)
  • Lollobrigida (Olaszország)–Sablikova (Csehország)

Előttük a fehérorosz, de semleges színekben induló Marina Zueva állt az élen 6:57,70 perces idővel. Ám a negyedik pár után Conijn 6:46,27-tel átvette a vezetést. Az ötödik párban Wiklund parádésan kezdett, majd így is folytatta, az utolsó kör, az utolsó négyszáz méter előtt a részidőket nézve két másodperccel jobban állt, mint Conijn. Ám a norvég a végére elkészült az erejével, 6:46,47-tel a második helyre került. Az utolsó körben Lollobrigida bekezdett, és 3000 méternél másfél másodperccel jobb volt a részideje, mint Conijné. Az utolsó kör előtt, 4600 méternél viszont már csak 0,6 másodperccel állt jobban, ő is elfáradt. A célban azonban még maradt 0,1 másodperc az előnyéből, 6:46,17 perces idővel olimpiai bajnok lett, a tündérmeséje folytatódott. Megint tombolhatnak az olaszok örömükben.

Az ezüstérem Merel Conijné, a bronz Ragne Wiklundé lett.

Az olasz kommentátorok így örültek:

A téli olimpián jégtáncban a Laurence Fournier Beaudry, Guillaume Cizeron francia kettős győzött. Cizeron négy éve is aranyérmet nyert, de akkor még Gabriella Papadakis volt a párja, így ő az első, akinek olimpián jégtáncban sikerült nyernie egy másik párral is.

Műkorcsolya, jégtánc:

  1. Laurence Fournier Beaudry, Guillaume Cizeron (Franciaország) 225,82 pont
  2. Madison Chock, Evan Bates (Egyesült Államok) 224,39
  3. Piper Gilles, Paul Poirier (Kanada) 217,74

 

