Ez az aranyérem az egész sportágat sokkolta a téli olimpián

A Laurence Fournier Beaudry, Guillaume Cizeron francia kettős győzött jégtáncban a milánói–cortinai téli olimpián szerda este, Cizeron így a sportágban az első férfi sportoló, aki két különböző párral is olimpiát nyert. A francia férfi durva kritikákat kapott sikere után, amely mögött múltbeli, 2022-es pekingi ötkarikás játékokon győztes párja, Gabriella Papadakis őszinte nyilatkozata áll, hogy milyen borzalmas volt a közös munka. Az Egyesült Államokban hatalmas a csalódottság, a sportág szégyenéről írnak.

Perlai Bálint
2026. 02. 12. 13:06
Laurence Fournier Beaudry (balra) és Guillaume Cizeron a francia zászlóval a milánói-cortinai olimpián, a nyakukban pedig az aranyéremmel
Laurence Fournier Beaudry (balra) és Guillaume Cizeron a francia zászlóval a milánói-cortinai olimpián, a nyakukban pedig az aranyéremmel Fotó: GABRIEL BOUYS Forrás: AFP
Igencsak kiélezett versenyre lehetett számítani szerda este jégtáncban a milánói–cortinai téli olimpián. A kűrt a francia páros, Laurence Fournier Beaudry és Guillaume Cizeron fél pontnál is kisebb előnnyel kezdte meg az előző három világbajnokságon győztes Madison Chock, Evan Bates amerikai duóval szemben. A legjobb öt párost kevesebb, mint öt pont választotta el egymástól. A hétfői ritmustánc eredménye alapján fordított sorrendben mutatta be a húsz továbbjutott kettős a kűrjét. Az utolsó öt duó közül az olasz Charlene Guignard és Marco Fabbri lépett először jégre, s szép korcsolyázással az élre álltak. Az utánuk következő Lilah Fear, Lewis Gibson brit kettős rontott, emiatt három pozíciót hátracsúszott. A ritmustánc után harmadik kanadai Piper Gilles és Paul Poirier ugyanakkor a kűrje után már biztos lehetett abban, hogy érmes lesz, majd következett a két utolsó páros az aranyéremért. A franciák végül majdnem egy ponttal többet kaptak a kűrjükre, mint az amerikaiak, így ők győztek. Fournier Beaudry és Cizeron sikere teljesen sokkolta a sportágat, de nem pozitív értelemben.

Laurence Fournier Beaudry, Guillaume Cizeron francia kettős a téli olimpia szerdai napján, gyakorlatuk aranyérmet ért
A Laurence Fournier Beaudry, Guillaume Cizeron francia kettős a téli olimpia szerdai napján, gyakorlatuk aranyérmet ért (Fotó: WANG ZHAO / AFP)

Téli olimpia: történelmet írt Guillaume Cizeron, csakhogy...

A botrány oka pedig, hogy Fournier Beaudry és Cizeron egy éve még nem alkottak egy párt a sportágban, most mégis olimpiát nyertek. Cizeron egyébként négy éve Pekingben is első lett, akkor még Gabriella Papadakis volt a párja, így ő az első, akinek olimpián jégtáncban sikerült nyernie egy másik párral is. Papadakis nemrég memoárt adott ki To Not Disappear címmel (magyarul: Hogy ne tűnjön el), az ebben leírtakról a játékok előtt egy podcastben mesélt, amely nem tüntette fel jó színben az immár kétszeres olimpia bajnok francia férfit. 

Ez egy olyan kapcsolat volt, amely mélységesen káros és szenvedélyes volt nekem. Arról próbáltam írni, hogy ezek a dinamikák hogyan hatnak egy sportolói kapcsolatra, emellett hogyan tudnak ezek egyik pillanatról a másikra hihetetlenül veszélyessé válni

– mondta őszintén a 2022-es olimpia bajnok női jégtáncos, aki egy ponton csak úgy volt hajlandó Cizeronnal edzeni, hogy legalább egy edző jelen volt. S Cizeron hogyan jellemezte Papadakist? „Irányításmániás, követelőző, olykor elviselhetetlen.” Papadakis végül 2024-ben jelentette be visszavonulását. Előtte a jégen egyébként rendkívül sikeres volt a páros, a 2018-as olimpián ezüstérmesek lettek, 20 év alatt öt világbajnoki és Európa-bajnoki-címet tudnak még felmutatni.

Egy szexbotrány is kellett Cizeron sikeréhez

No de a 33 éves Fournier Beaudry múltja is megér pár sort. A Kanadában született, 2025 novemberében francia állampolgárságot kapott női sportoló barátja és táncpartnere volt a dán születésű, de kanadai Nikolaj Sorensen, aki azonban hatéves eltiltást kapott szexuális visszaélés miatt. Cizeron ezután jelentette be, hogy a milánói–cortinai olimpián Fournier Beaudry oldalán indulna el.

Sorensent még egy amerikai műkorcsolyázó vádolta meg, hogy 2012-ben egy házibulin az akkor 22 éves nőt akarata ellenére fogva tartotta, ágyba kényszerítette, majd erőszakot követett el rajta. Sorensen ártatlannak vallotta magát, végül a fentebb említett büntetést szabták ki a kanadaira, csakhogy felülvizsgálják az esetet, így a 36 éves sportoló hamarosan akár a jégre is visszatérhet. Szerdán a helyszínen tekintette meg a jégtánc döntőjét, amikor a francia páros tagjai meglátták őt, egyből integettek neki, ő pedig visszafütyült.

Sokk és döbbenet a franciák sikere után

A sportágon belül sokan nem nézik azonban jó szemmel, hogy Cizeron továbbra is versenyez. Az USA Today például az eseményről szóló tudósítását így kezdte: „micsoda szörnyű üzenetet küldött a műkorcsolya a szexuális zaklatás túlélőinek és áldozatainak, valamint azoknak a szülőknek, akik azt szeretnék, hogy gyermekeik biztonságos sportágban vehessenek részt”. 

A cikk kiemeli, ha Sorensen ellen nem indítanak vizsgálatot, akkor Cizeron most aligha lenne kétszeres olimpia bajnok, valószínűleg párja sem lenne. Az Egyesült Államokban azért is dühösek, mert honfitársaik a második lettek, nagyon kicsivel maradt le a 33 éves Madison Chock és  a 37 esztendős Evan Bates párosa az aranyéremről. Az amerikai csapat a 2022-es olimpián emlékezetes módon, két évvel később kapták meg az aranyérmet, miután Oroszországot kizárták. A pekingi olimpián mindössze 15 éves Kamila Valijeva doppingolt, ezért eltiltották négy évre, ez 2025 végén járt le. A vizsgálatok során kiderült, hogy ötvenhatféle gyógyszert és étrend-kiegészítőt szedett 13 és 15 éves kora között.

Chock és Bates párosának az aranyérem továbbra is hiányzik, s könnyen lehet, hogy ez így is marad életkorukból kiindulva. „Szomorú este volt ez számukra, és még szomorúbb a sportág számára” – zárul a cikk, és meg kell hagyni, van ebben igazság. 

Téli olimpia, műkorcsolya, jégtánc 

  1. Laurence Fournier Beaudry, Guillaume Cizeron (Franciaország) 225,82 pont
  2. Madison Chock, Evan Bates (Egyesült Államok) 224,39
  3. Piper Gilles, Paul Poirier (Kanada) 217,74

Google News
