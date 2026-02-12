Ez az aranyérem az egész sportágat sokkolta a téli olimpián

Igencsak kiélezett versenyre lehetett számítani szerda este jégtáncban a milánói–cortinai téli olimpián. A kűrt a francia páros, Laurence Fournier Beaudry és Guillaume Cizeron fél pontnál is kisebb előnnyel kezdte meg az előző három világbajnokságon győztes Madison Chock, Evan Bates amerikai duóval szemben. A legjobb öt párost kevesebb, mint öt pont választotta el egymástól. A hétfői ritmustánc eredménye alapján fordított sorrendben mutatta be a húsz továbbjutott kettős a kűrjét. Az utolsó öt duó közül az olasz Charlene Guignard és Marco Fabbri lépett először jégre, s szép korcsolyázással az élre álltak. Az utánuk következő Lilah Fear, Lewis Gibson brit kettős rontott, emiatt három pozíciót hátracsúszott. A ritmustánc után harmadik kanadai Piper Gilles és Paul Poirier ugyanakkor a kűrje után már biztos lehetett abban, hogy érmes lesz, majd következett a két utolsó páros az aranyéremért. A franciák végül majdnem egy ponttal többet kaptak a kűrjükre, mint az amerikaiak, így ők győztek. Fournier Beaudry és Cizeron sikere teljesen sokkolta a sportágat, de nem pozitív értelemben.

A Laurence Fournier Beaudry, Guillaume Cizeron francia kettős a téli olimpia szerdai napján, gyakorlatuk aranyérmet ért (Fotó: WANG ZHAO / AFP)

Téli olimpia: történelmet írt Guillaume Cizeron, csakhogy...

A botrány oka pedig, hogy Fournier Beaudry és Cizeron egy éve még nem alkottak egy párt a sportágban, most mégis olimpiát nyertek. Cizeron egyébként négy éve Pekingben is első lett, akkor még Gabriella Papadakis volt a párja, így ő az első, akinek olimpián jégtáncban sikerült nyernie egy másik párral is. Papadakis nemrég memoárt adott ki To Not Disappear címmel (magyarul: Hogy ne tűnjön el), az ebben leírtakról a játékok előtt egy podcastben mesélt, amely nem tüntette fel jó színben az immár kétszeres olimpia bajnok francia férfit.

Ez egy olyan kapcsolat volt, amely mélységesen káros és szenvedélyes volt nekem. Arról próbáltam írni, hogy ezek a dinamikák hogyan hatnak egy sportolói kapcsolatra, emellett hogyan tudnak ezek egyik pillanatról a másikra hihetetlenül veszélyessé válni

– mondta őszintén a 2022-es olimpia bajnok női jégtáncos, aki egy ponton csak úgy volt hajlandó Cizeronnal edzeni, hogy legalább egy edző jelen volt. S Cizeron hogyan jellemezte Papadakist? „Irányításmániás, követelőző, olykor elviselhetetlen.” Papadakis végül 2024-ben jelentette be visszavonulását. Előtte a jégen egyébként rendkívül sikeres volt a páros, a 2018-as olimpián ezüstérmesek lettek, 20 év alatt öt világbajnoki és Európa-bajnoki-címet tudnak még felmutatni.