Rendkívüli

Gulyás Gergely a Kormányinfón: új szakaszba léptek az ukrán fenyegetések + videó

téli olimpia 2026ukrajnai háborúNOBszkeleton

Ukrán felháborodás: a NOB kizárta a bukósisakja miatt a versenyzőjüket

Csütörtökön kezdődött el a férfiszkeletonosok négy futamból álló versenye a milánói–cortinai téli olimpián, de az ukrán Vladiszlav Heraszkevics nélkül. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) visszavonta az ukrán versenyző akkreditációját. Heraszkevics a NOB tiltása ellenére olyan bukósisakban versenyzett volna, amelyen az ukrajnai háború néhány áldozatának arcképe látszott.

Magyar Nemzet
2026. 02. 12. 10:32
Vladiszlav Heraszkevics bukósisakja miatt nem versenyezhetett a milánói–cortinai téli olimpián, a NOB kizárta az ukrán szkeletonost Fotó: AFP/Franck Fife
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vladiszlav Heraszkevics a hivatalos edzéseken még lecsúszott a milánói–cortinai téli olimpia szkeletonpályáján. Az ukrán versenyzőt azonban a NOB figyelmeztette: szabálytalan a bukósisakja, amelyen az ukrajnai háború áldozatainak állít emléket. Heraszkevics a tiltás ellenére kijelentette: a versenyen is ezt a sisakot használja majd, erre a NOB visszavonta az akkreditációját, azaz kizárta a versenyből.

A NOB nem engedte, hogy Vladyslav Heraskevych az ukrajnai háborúban elhunytak arcképét viselje a bukósisakján a milánói–cortinai téli olimpia versenyén
A NOB nem engedte, hogy Vladiszlav Heraszkevics az ukrajnai háborúban elhunytak arcképét viselje a bukósisakján a milánói–cortinai téli olimpia versenyén (Fotó: AFP/Tiziana Fabi)

A NOB azt engedte volna Heraszkevicsnek, hogy az ukrajnai háború áldozataira emlékezve fekete gyászkarszalaggal versenyezzen, ez azonban nem volt elég az ukrán sportolónak.

A NOB és az ukrán sportoló balhéja kizárással végződött

„Kapott egy utolsó esélyt, de a szkeletonos Vladiszlav Heraszkevics Ukrajnából nem kezdheti el a versenyét a 2026-os milánói–cortinai téli olimpián.” – áll a NOB közleményében, amelyben a szervezet újra hangsúlyozza, hogy Heraszkevics bukósisakja nem felelt meg a NOB szabályainak politikai üzenete miatt.

Heraszkevics korábban a NOB érintettségével próbált érvelni.

– Nem értem, miért sértene bárkit a bukósisak. Sportolók előtt tiszteleg, akik közül néhányan érmesek volt az ifjúsági olimpián – fogalmazott Heraszkevics, aki a NOB tiltása ellenére nem volt hajlandó másik bukósisakot választani.

Az edzések után így a csütörtöki első éles futamán már nem lehetett ott az ukrán, aki Phjongcshangban 12., Pekingben 18. lett. Természetesen hazájában óriási a felháborodás, Ukrajnában már amiatt is fújtak a NOB-ra, hogy semleges színekben ugyan, de engedett orosz sportolókat rajthoz állni a milánói–cortinai játékokon.

Téli olimpia: mi az a szkeleton?

A szkeleton a szánkóhoz hasonló sportág, ugyanabban a jégteknőben, de hason fekve, fejjel előrefelé száguldanak a cél felé a sportolók.

 

 

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Aranyhalak 2.0

Bayer Zsolt avatarja

Na, akkor az idióta barom rájött – vagy szóltak neki? –, hogy ez az állatkerti sztori erősen sánta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu