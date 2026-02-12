Ukrán felháborodás: a NOB kizárta a bukósisakja miatt a versenyzőjüket

Vladiszlav Heraszkevics a hivatalos edzéseken még lecsúszott a milánói–cortinai téli olimpia szkeletonpályáján. Az ukrán versenyzőt azonban a NOB figyelmeztette: szabálytalan a bukósisakja, amelyen az ukrajnai háború áldozatainak állít emléket. Heraszkevics a tiltás ellenére kijelentette: a versenyen is ezt a sisakot használja majd, erre a NOB visszavonta az akkreditációját, azaz kizárta a versenyből.

A NOB nem engedte, hogy Vladiszlav Heraszkevics az ukrajnai háborúban elhunytak arcképét viselje a bukósisakján a milánói–cortinai téli olimpia versenyén (Fotó: AFP/Tiziana Fabi)

A NOB azt engedte volna Heraszkevicsnek, hogy az ukrajnai háború áldozataira emlékezve fekete gyászkarszalaggal versenyezzen, ez azonban nem volt elég az ukrán sportolónak.

A NOB és az ukrán sportoló balhéja kizárással végződött

„Kapott egy utolsó esélyt, de a szkeletonos Vladiszlav Heraszkevics Ukrajnából nem kezdheti el a versenyét a 2026-os milánói–cortinai téli olimpián.” – áll a NOB közleményében, amelyben a szervezet újra hangsúlyozza, hogy Heraszkevics bukósisakja nem felelt meg a NOB szabályainak politikai üzenete miatt.

Heraszkevics korábban a NOB érintettségével próbált érvelni.

– Nem értem, miért sértene bárkit a bukósisak. Sportolók előtt tiszteleg, akik közül néhányan érmesek volt az ifjúsági olimpián – fogalmazott Heraszkevics, aki a NOB tiltása ellenére nem volt hajlandó másik bukósisakot választani.