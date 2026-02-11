Szabálytalan riválisa vette el a vb-címvédő olimpiai érmét a magyar sportoló versenyén

Kim Minszokot, aki dél-koreai színekben az előző két téli olimpiai játékokon három érmet nyert, a hatodik párban szólították jégre a japán Jamada Kazujával. A várakozásoknak megfelelően az 1000 méteres táv első felében az ázsiai rivális korcsolyázott gyorsabban, de Kim fokozatosan gyorsult, így az utolsó körben már megelőzte Jamadát és 1:08,59 perces idejével 11 versenyzőt követően a negyedik helyen állt. Az FTC magyar gyorskorcsolyázójának teljesítménye mindenképpen ígéretesnek tűnt, mivel az idényben csak a világ két leggyorsabb pályáján, Calgaryban és Salt Lake Cityben ért el ennél jobb eredményt, utóbbin ráadásul alig négy tizeddel. A jégfelújításig hátralévő négy riválisból senki sem került elé, ami már előrevetítette a jó helyezést.

A holland Joep Wennemars pórul járt a téli olimpia 1000 méteres gyorskorcsolyaversenyén Fotó: Yomiuri via AFP/Tetsu Joko

A világbajnok gyorskorcsolyázót feltartották, lemaradt a téli olimpiai éremről

Miután a hollandok legnagyobb örömére – a narancsmezes drukkerek azonban minden indulót végigkövettek hanghullámként a 400 méteres pályán, ezzel remek hangulatot teremtettek – Kjeld Nuis átvette a vezetést, honfitársa, Joep Wennemars futama következett. A rövid pályán háromszoros olimpiai bajnok Suzanne Schulting a helyszínen nézte végig hitetlenkedve, ahogyan a 11. párban korcsolyázó barátja aranyesélyes menetet teljesít, ám futambeli partnere elrontja a versenyét azzal, hogy a belső ívről kifelé haladva szabálytalanul elésiklik és akadályozza őt. A távon vb-címvédő Wennemars úgy is 1:07,58 perces időeredménnyel ért célba, hogy érezhetően lelassította őt a kínai Lian Zsiven hibája – a riválist végül kizárták, a 23 éves holland pedig a program végén újból teljesíthette az 1000 métert. Végül kiváló hangulatban, egyedül futhatott, de „csupán” 1:08,46-ra volt képes, vagyis nem javított, és összesítésben az ötödik helyen zárt. Ha a kínai nem szabálytalankodik vele szemben, bizonyosan dobogós lett volna, hiszen az első kísérlete hátráltatva is csupán 24 századra volt a végül bronzérmes időtől.

Ahogy arra számítani lehetett, a 14. párban az amerikai Jordan Stolz és a holland Jenning de Boo között dőlt el az aranyérem sorsa.

Utóbbi gyorskorcsolyázó nagyon bekezdett, 600 méternél még 37 századdal Stolz előtt haladt, a közönség extázisban tombolt, csakhogy az utolsó kanyarban már látszott, a tengerentúli világsztár jobban bírja a hajrát, így végül olimpiai csúccsal elsőként csúszott át a célvonalon, a végére pontosan fél másodpercet adott De Boonak. Harmadikként a kínai Ning Csung-jen végzett.