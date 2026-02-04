téli olimpia 2026Kónya ÁdámSviatchenko AlexeiTóth ZitaSomodi Majamagyar csapat

A magyar olimpiai keret: Liu fivérek nélkül, de egy ötkarikás érmessel

Hivatalosan a február 6-i megnyitóval kezdődik el a 2026-os milánó–cortinai téli olimpia. A magyar küldöttség tizenöt fős lesz, öt sportágban indul versenyzőnk. A rövid pályás gyorskorcsolyától a Liu fivérek távozása után a legutóbbi két ötkarikás játékokhoz képest kevesebbet remélhetünk, ebben a sportágban egyetlen korábbi érmesünk sem lesz ott Milánóban. Nagy pályán versenyző gyorskorcsolyázónk, Kim Minszok dél-koreai színekben nyert már olimpiai érmet, ám idén az Eb-harmadik Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei műkorcsolyázó páros esélyesebb nála a dobogóra.

Koczó Dávid
2026. 02. 04. 5:45
A magyar színekben versenyző Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei a műkorcsolya Eb-n szerzett bronzéremmel hangolt a milánói-cortinai téli olimpiára Fotó: MTI/Illyés Tibor
A legutóbbi két téli olimpia során olyat ünnepelhetünk, amit a korábbi huszonkét havas-jeges játékokon nem: magyar aranyérmet. A rövid pályás gyorskorcsolyázó Liu fivérek, a négy éve 500 méteren aranyérmes Liu Shaoang és a nyolc éve olimpiai bajnoki címet nyert férfiváltó befutóembere, Liu Shaolin Sándor távozása után ez a sorozat aligha folytatódik, a legjobb magyar éremesélyt az idei ötkarikás játékokon a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei műkorcsolyázó páros jelenti, amely a januári Európa-bajnokságon a harmadik helyen végzett.

Tiborcz Dániel, Mun Vondzsun, Nógrádi Bence, Végi Laura Diána és Somodi Maja, azaz a magyar vegyes váltó rövidpályás gyorskorcsolya Eb-bronzzal, a téli olimpián nehezebb lesz dobogóra állni
Tiborcz Dániel, Mun Vondzsun, Nógrádi Bence, Végi Laura Diána és Somodi Maja, azaz a magyar vegyes váltó rövid pályás gyorskorcsolya Eb-bronzzal. A téli olimpián nehezebb lesz dobogóra állni Fotó: MTI/Illyés Tibor

Téli olimpia: Eb-érmes párosunk az ötkarikás dobogóért

Az orosz születésű duó tagjai közül Pavlova 2021 óta versenyez magyar színekben, majd Sviatchenko 2022-ben csatlakozott hozzá. Több erős eredmény után idén megszerezték az első érmüket nagy világversenyről, az Európa-bajnoki bronzot. Az olimpián Pavlova az aranyat irreálisnak tartja, az első hat közé kerülés a páros célja. Kósa Lajos, a Magyar Országos Korcsolyázószövetség elnöke szerint Pavlováék a világ három legjobb párosa köze tartoznak. 

Pavlova és Sviatchenko a rövid programját február 15-én futja, az érmeket egy nappal később, a kűr után osztják a versenyszámban.

Az érmek számát tekintve hattal még mindig a műkorcsolya a legeredményesebb téli olimpiai sportágunk, de legutóbb 1980-ban állhatott dobogóra magyar versenyző, akkor a Regőczy Krisztina, Sallay András jégtánckettős lett ezüstérmes – a megérdemelt arany helyett.

A Liu fivérek és Jászapáti testvérek nélkül

Téli olimpiai bajnokunk így csak rövid pályás gyorskorcsolyában van, de közülük senki sem képviseli a magyar színeket Milánóban (minden korcsolyaszakág versenyeit itt rendezik). A 2018-as aranyérmes váltóból Knoch Viktor és Burján Csaba már visszavonult, a Liu fivérek pedig kínai színekre váltottak: közülük a négy éve 500 méteren még magyarként aranyérmes Liu Shaoang bekerült Kína keretébe, bátyja, Liu Shaolin Sándor viszont nem.

Az már régóta ismert volt, hogy velük nem számolhat Milánóban a magyar szakvezetés, de egy másik testvérpár is lemarad az olimpiáról: a tavaly egyéni Eb-aranyat nyert Jászapáti Petra a teljes idényt kihagyja súlyos sérülése miatt, nélküle a női váltó ki sem jutott az olimpiára. Öccsével, Jászapáti Péterrel a férfiváltó igen, de aztán a fiatalabb Jászapáti is megsérült. A helyére Major Dominik ugrik be Mun Vondzsun, Nógrádi Bence és Tiborcz Dániel mellé. A Dél-Koreából honosított Mun az egyéni számokban (500, 1000, 1500 méter) is versenyez, a két hosszabb távon a sportági magyar keretből egyedüliként nem olimpiai újonc Nógrádi is, s valamennyien szóba jöhetnek a vegyesváltó összeállításakor, amelyben a sportág első érmeit osztják Milánóban, az első rövid pályás gyorskorcsolya-versenynapon, február 10-én. Ebben a számban négy éve a Liu fivérek, Jászapáti Petra és Kónya Zsófia alkotta csapat bronzérmet szerzett.

Az nem kérdés, hogy a két női versenyző idén Végi Diána Laura és Somodi Maja lesz a vegyes váltóban. Végi egyéniben mindhárom távon indul, de 500-on a legerősebb, a két hosszabb számban Somodi lehet a jobb, aki Nógrádi Bencével együtt viszi majd a magyar zászlót a pénteki milánói megnyitón. A legutóbbi öt olimpiáról kivétel nélkül hoztunk el pontszerző, azaz top 6-os helyezést a sportágban, ennek a sorozatnak a folytatására leginkább a váltókban lehet esély.

Kim Minszok három olimpiai érem után már magyar színekben

A másik, „nagypályás” gyorskorcsolyában egyetlen versenyzőnk indul, bár Pekinghez képest ez is előrelépés. Kim Minszok ott volt a legutóbbi olimpián, akkor még szülőhazája, Dél-Korea színeiben lett bronzérmes 1500 méteren, ahogy négy évvel korábban, hazai pályán, Phjongcshangban is, ahol a csapat-üldözőverseny végén ezüstérmet akasztottak a nyakába. Nem sokkal a pekingi játékok után azonban ittas vezetés miatt eltiltották, végül 2024-ben Magyarországon kapta meg az esélyt pályafutása folytatására.

Kim Minseok a pekingi téli olimpia során nyert bronzérmével, még nem magyar, hanem dél-koreai színekben
Kim Minszok a pekingi téli olimpia során nyert bronzérmével, még nem magyar, hanem dél-koreai színekben Fotó: Xinhua via AFP/Huang Zongzhi

Kim ebben az évben nem mutatott olyan formát, hogy az éremesélyesek között tarthassuk számon, de 1000 (február 11.) és 1500 méteren (február 19.) azért kivívta az indulási jogot, s vélhetően rajthoz állhat majd a tömegrajtos versenyben (február 21.) is.

Magyarok síléceken

A kilenc korcsolyázó mellett hat síző képviseli Magyarországot az idei téli olimpián. Úry Bálint és Tóth Zita alpesi síben versenyez, óriás-műlesiklásban (február 14. és 15.) és műlesiklásban (február 16. és 17.). Utóbbi számban Tóth szerzett az idényben világkupapontot, ahogy egyébként az izraeli színekben induló Szőllős Noa is. Bátyja, Szőllős Barnabás is indul a közel-keleti ország színeiben, de a Pekingben szerzett hatodik helyét aligha ismételheti meg, az egyéni kombináció ugyanis kikerült az ötkarikás programból, helyette csapatkombinációt rendeznek, magyar és izraeli részvétel nélkül.

Tóth Zita világkupapontot már szerzett műlesiklásban, a téli olimpia mezőnyében is a legjobb harminc között zárhat
Tóth Zita világkupapontot már szerzett műlesiklásban, a téli olimpia mezőnyében is a legjobb harminc között zárhat Fotó: AFP/Fabrice Coffrini

Érdekesség, hogy a teljes izraeli síküldöttség magyarokból áll, sífutásban Kertész Attila Mihály jutott ki, ebben a sportágban Magyarország négy kvótát is szerzett. Február 8-án Büki Ádám és a legutóbbi két Tour de Skit is teljesítő Kónya Ádám kezdi meg a magyar versenyprogramot az olimpián a 20 km-es síatlonban, később 10 és 50 km-en, illetve sprintben és csapatsprintben is indulhatnak, bár Kónya valószínűleg az egyéni sprintet kihagyja a programjából. Csapatsprintben először indulhat magyar egység olimpián, s a kvalifikáció már mind a férfiaknál, mind a nőknél top 30-as helyezést jelent, utóbbi esetben Pónya Sára és Laczkó Lara Vanda révén. Ők az egyéni számok közül 10 km-en indulhatnak, illetve Pónya sprintben is rajthoz áll.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

