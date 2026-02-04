A magyar olimpiai keret: Liu fivérek nélkül, de egy ötkarikás érmessel

A legutóbbi két téli olimpia során olyat ünnepelhetünk, amit a korábbi huszonkét havas-jeges játékokon nem: magyar aranyérmet. A rövid pályás gyorskorcsolyázó Liu fivérek, a négy éve 500 méteren aranyérmes Liu Shaoang és a nyolc éve olimpiai bajnoki címet nyert férfiváltó befutóembere, Liu Shaolin Sándor távozása után ez a sorozat aligha folytatódik, a legjobb magyar éremesélyt az idei ötkarikás játékokon a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei műkorcsolyázó páros jelenti, amely a januári Európa-bajnokságon a harmadik helyen végzett.

Tiborcz Dániel, Mun Vondzsun, Nógrádi Bence, Végi Laura Diána és Somodi Maja, azaz a magyar vegyes váltó rövid pályás gyorskorcsolya Eb-bronzzal. A téli olimpián nehezebb lesz dobogóra állni Fotó: MTI/Illyés Tibor

Téli olimpia: Eb-érmes párosunk az ötkarikás dobogóért

Az orosz születésű duó tagjai közül Pavlova 2021 óta versenyez magyar színekben, majd Sviatchenko 2022-ben csatlakozott hozzá. Több erős eredmény után idén megszerezték az első érmüket nagy világversenyről, az Európa-bajnoki bronzot. Az olimpián Pavlova az aranyat irreálisnak tartja, az első hat közé kerülés a páros célja. Kósa Lajos, a Magyar Országos Korcsolyázószövetség elnöke szerint Pavlováék a világ három legjobb párosa köze tartoznak.

Pavlova és Sviatchenko a rövid programját február 15-én futja, az érmeket egy nappal később, a kűr után osztják a versenyszámban.

Az érmek számát tekintve hattal még mindig a műkorcsolya a legeredményesebb téli olimpiai sportágunk, de legutóbb 1980-ban állhatott dobogóra magyar versenyző, akkor a Regőczy Krisztina, Sallay András jégtánckettős lett ezüstérmes – a megérdemelt arany helyett.

A Liu fivérek és Jászapáti testvérek nélkül

Téli olimpiai bajnokunk így csak rövid pályás gyorskorcsolyában van, de közülük senki sem képviseli a magyar színeket Milánóban (minden korcsolyaszakág versenyeit itt rendezik). A 2018-as aranyérmes váltóból Knoch Viktor és Burján Csaba már visszavonult, a Liu fivérek pedig kínai színekre váltottak: közülük a négy éve 500 méteren még magyarként aranyérmes Liu Shaoang bekerült Kína keretébe, bátyja, Liu Shaolin Sándor viszont nem.