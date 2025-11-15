Óriási magyar bravúr alpesi síben a téli olimpiai idény elején

Tóth Zita az elmúlt két idényben már rendszeres résztvevője volt az alpesisí-világkupa műlesikló versenyeinek, a második futamba jutás viszont eddig nem jött össze neki. A szakág első 2025/26-os vk-versenyének a finnországi Levi adott otthont, ahol Tóth Zita 60-as rajtszámmal az első futam 27. legjobb idejét síelte, így rajthoz állhatott a második futamban is.

Tóth Zita alpesi síző (jobb szélen) a milánó-cortinai téli olimpiára készülő magyar sportolók között (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Mivel a második futamba éppen harmincan jutnak be, és egy-egy alpesisí-versenyen éppen ennyi versenyzőnek jár vk-pont, a huszonhárom éves magyar síző ekkor már tudta, hogy nagy lehetőség előtt áll.

Tóth Zita világkupa-pontokat szerzett alpesi síben

Ez azonban nem zavarta meg, Tóth Zita a második futamban is gond nélkül célba ért, s ezzel biztossá vált, hogy 2017 decembere, Miklós Edit utolsó pontszerzése óta először magyar síző neve mellé is vk-pontok kerülnek.