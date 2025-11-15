Rendkívüli

Orbán Viktor: Európa a háború küszöbén áll + videó

Tóth Zitatéli olimpia 2026alpesi sí

Óriási magyar bravúr alpesi síben a téli olimpiai idény elején

A finnországi Leviben rendezték szombaton a 2025/26-os alpesisí-világkupaidény első műlesikló versenyét. A huszonhárom éves magyar síző, Tóth Zita pályafutása során először világkupa-pontokat szerzett a versenyen. Tóth Zita 25. lett Leviben, ahol az amerikai legenda, Mikaela Shiffrin győzött.

Magyar Nemzet
2025. 11. 15. 13:54
Tóth Zita Leviben alpesi sí világkupa pontokat szerzett, pályafutása során először, a magyar síző műlesiklásban remekelt Fotó: AFP/Fabrice Coffrini
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tóth Zita az elmúlt két idényben már rendszeres résztvevője volt az alpesisí-világkupa műlesikló versenyeinek, a második futamba jutás viszont eddig nem jött össze neki. A szakág első 2025/26-os vk-versenyének a finnországi Levi adott otthont, ahol Tóth Zita 60-as rajtszámmal az első futam 27. legjobb idejét síelte, így rajthoz állhatott a második futamban is.

Tóth Zita alpesi síző (jobb szélen) a milánó-cortinai téli olimpiára készülő magyar sportolók között
Tóth Zita alpesi síző (jobb szélen) a milánó-cortinai téli olimpiára készülő magyar sportolók között (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Mivel a második futamba éppen harmincan jutnak be, és egy-egy alpesisí-versenyen éppen ennyi versenyzőnek jár vk-pont, a huszonhárom éves magyar síző ekkor már tudta, hogy nagy lehetőség előtt áll.

Tóth Zita világkupa-pontokat szerzett alpesi síben

Ez azonban nem zavarta meg, Tóth Zita a második futamban is gond nélkül célba ért, s ezzel biztossá vált, hogy 2017 decembere, Miklós Edit utolsó pontszerzése óta először magyar síző neve mellé is vk-pontok kerülnek.

Az erdélyi születésű Miklós Edit a sportág történetének legsikeresebb magyar versenyzője, ő elsősorban lesiklásban tündökölt, abban a számban két vk-dobogót is szerzett.

Műlesiklásban viszont Tóth Zita az első magyar női síző, aki valaha világkupa-pontot szerzett, ami kiváló előjel a téli olimpiai idény előtt. Az ötkarikás játékokat 2026 februárjában Milánó és Cortina d’Ampezzo rendezi, utóbbi lesz az női alpesisí-versenyek helyszíne. Ez lesz Tóth Zita második olimpiája, Pekingben már újoncként is a magyar csapat egyik zászlóvivője volt.

A levi versenyt óriási fölénnyel nyerte az amerikai legenda, Mikaela Shiffrin, aki 1,66 másodperccel verte a második helyezett, olasz születésű, de albán színekben versenyző Lara Colturit. A harmadik a német Emma Aicher lett, Tóth Zita végül a 25. helyen zárt, így hat vk-pontot gyűjtött.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Deme Katalin
idezojelekroma

Nem kirekesztés a helyi önazonosság védelme

Deme Katalin avatarja

A „cigánytörvény” kapcsán indított pert ugyanazok a háttérerők szervezik, amelyek az EU migrációs politikáját irányítják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu