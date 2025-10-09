  • Magyar Nemzet
  Milánóban versenyt futnak az idővel, bajban a téli olimpia szervezői
Milánóban versenyt futnak az idővel, bajban a téli olimpia szervezői

Százhúsz nappal a megnyitó előtt még félkész állapotok uralkodnak. A jövő februári téli olimpia központi helyszínén, Milánóban bár már átadták a sportolók otthonául leendő szolgáló olimpiai falut, az épületek belülről még korántsem állnak készen a versenyzők fogadására. Az olaszoknak 120 napjuk maradt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 14:05
A következő téli olimpia helyszíne Olaszország lesz. Fotó: NurPhoto/Jakub Porzycki
Az ötkarikás hírekkel foglalkozó insidethegames.biz oldal közlése szerint versenyt futnak az idővel a szervezők. A következő téli olimpia 2026. február 6. és 22. között zajlik majd Milánóban és Cortina d’Ampezzóban, ám szeptember végén hiába adták át a Lombardia fővárosában található olimpiai falut, az még közel sincs befejezett állapotban. A mostani körülmények nem alkalmasak a sportolók fogadására.

A téli olimpia egyik legfontosabb helyszíne lesz a sportolói falu, ahol azonban még nincs minden a helyén
A téli olimpia egyik legfontosabb helyszíne lesz a sportolói falu, ahol azonban még nincs minden a helyén (Fotó: AFP/Stefano Rellandini)

 

Százhúsz nap múlva kezdődik a téli olimpia

A főbb munkálatok már befejeződtek, ám 120 nappal a téli olimpia megnyitója előtt kijelenthető: nincs kész a Milánó egykori vasútállomásának helyére megálmodott, 68 emeletes épületből álló komplexum. Az olaszok eleve 140 millió eurós beruházási költségnél tartanak, ami 40 százalékkal meghaladta az eredeti elképzeléseket. 

Noha a víz- és áramellátás már megfelelően működik, az épületekben még ezután kell kialakítani, felszerelni a kiszolgáló helyiségeket, az éttermeket, edzőtermeket, orvosi szobákat, valamint a pihenést és kikapcsolódást szolgáló területeket.

Erre kevesebb mint négy hónap áll rendelkezésre. Az insidethegames.biz szerint a jelenleg fennáll annak a veszélye, hogy a falu nem lesz teljesen felkészülve a sportolók fogadására a játékok kezdetén.

Az olimpiai faluban a tervek szerint 1700 sportolót és további hivatalos személyeket fogadnak majd.

