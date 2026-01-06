Két tonna robbanószert foglalt le a terrorelhárítás

Zulfikar Ali Larik magas rangú terrorelhárítási tisztségviselő és Gulám Azfar Maheszár rendőrfőkapitány-helyettes tájékoztatása szerint a műveletek során őrizetbe vettek három gyanúsítottat, és sikerült meghiúsítani a pakisztáni Beludzsisztáni Felszabadítási Hadsereg nevű szeparatista szervezet tervezett merényleteit is a kikötővárosban.

Pakisztán hatóságai robbanóanyagokat foglaltak le (Illusztráció, fotó: Middle East Images via AFP)

Larik beszámolt arról, hogy lefoglaltak egy járművet, amelyben a szélsőségesek felhasználásra kész robbanószert szállítottak a délnyugati Beludzsisztán tartományból, amely évtizedek óta lázadások színtere.

Maheszár elmondta, hogy a razziákat a rendőrség és a hírszerzés közösen hajtotta végre, és folyik a hajtóvadászat a hálózat további tagjainak elfogása érdekében.