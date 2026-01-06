pakisztáni terrorelhárításrobbanószerpakisztán

Két tonna robbanószert foglalt le a terrorelhárítás

Két tonna robbanószert foglalt le a pakisztáni terrorelhárítás a déli Karacsi kikötővárosban szélsőségesek feltételezett rejtekhelyei elleni razziák során – közölték a helyi hatóságok. Sikerült meghiúsítani a pakisztáni Beludzsisztáni Felszabadítási Hadsereg nevű szeparatista szervezet tervezett merényleteit is a kikötővárosban.

Illusztráció (Forrás: AFP)
Zulfikar Ali Larik magas rangú terrorelhárítási tisztségviselő és Gulám Azfar Maheszár rendőrfőkapitány-helyettes tájékoztatása szerint a műveletek során őrizetbe vettek három gyanúsítottat, és sikerült meghiúsítani a pakisztáni Beludzsisztáni Felszabadítási Hadsereg nevű szeparatista szervezet tervezett merényleteit is a kikötővárosban.

Pakisztán hatóságai robbanóanyagokat foglaltak le (Illusztráció, fotó: Middle East Images via AFP)
Larik beszámolt arról, hogy lefoglaltak egy járművet, amelyben a szélsőségesek felhasználásra kész robbanószert szállítottak a délnyugati Beludzsisztán tartományból, amely évtizedek óta lázadások színtere.

Maheszár elmondta, hogy a razziákat a rendőrség és a hírszerzés közösen hajtotta végre, és folyik a hajtóvadászat a hálózat további tagjainak elfogása érdekében.

India és Pakisztán csütörtökön diplomáciai úton ismét kicserélte egymással azoknak a nukleáris létesítményeknek a listáját, amelyekre a két ország között hatályban lévő, a nukleáris objektumok elleni támadásokat tiltó megállapodás vonatkozik.

A csere egy időben zajlott Újdelhiben és Iszlámábádban, az indiai külügyminisztérium tájékoztatása szerint. A két ország minden év január 1-jén köteles értesíteni egymást a nukleáris létesítményekről – ez volt a sorozatban a 35. ilyen alkalom, az első listacsere 1992-ben történt. A gyakorlat több mint három évtizede megszakítás nélkül működik, még olyan időszakokban is, amikor a két ország között komoly politikai vagy katonai feszültség alakult ki.

A listacsere fennmaradt a Kargil-konfliktus, a 2001–02-es katonai válság, valamint a 2016-os uri és a 2019-es pulwamai támadások és az azt követő légicsapások idején is.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

