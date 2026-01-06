Tüntetések és atomvita szorításában Irán

A helyzet átláthatóságát nehezíti, hogy az iráni állami média csak korlátozottan számol be az eseményekről, miközben az újságírók mozgását is szigorúan szabályozzák. Ennek ellenére a tüntetések nem csillapodnak, annak dacára sem, hogy Irán legfelsőbb vezetője „rendbontóknak” nevezte a demonstrálókat, és határozott fellépést sürgetett. A megmozdulások kiváltó oka az elszabadult infláció, amely éves szinten eléri a 40 százalékot.

Az alapvető élelmiszerek ára meredeken emelkedett, decemberben pedig az államilag támogatott benzin árát is megemelték.

IRAN TODAY PROTESTS

Demonstrations have entered their seventh day, with people continuing to take to the streets in Tehran and other cities despite heavy security presence. Protesters are chanting anti-government slogans and calling for change pic.twitter.com/hOsw4jkSBx — Arif Sagmen (@sagmen_arif) January 4, 2026

A tiltakozások kezdetben teheráni kereskedők körében indultak, majd országossá váltak, és idővel egyre több rendszerellenes jelszó is megjelent. A Nyugat fokozott figyelemmel követi Irán nukleáris programját.