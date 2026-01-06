Rágalmazás gyanúját is felveti a Tisza propagandalapja

Személyiségi jogsértések, például rágalmazás vagy jó hírnév megsértése gyanúját is felveti Magyar Péter decemberi propagandakiadványa. Még szerencse, hogy a hazugságoktól és gyűlöletkeltéstől hemzsegő Tiszta Hang végén a volt felesége és barátnője által kapcsolati erőszakkal megvádolt Magyar Péter egy interjúban kifejtheti, hogy neki a családi szeretetről szól az ünnep.

A Tiszta Hang színtiszta propaganda, hazugságokkal Fotó: Ladoczki Balazs

Országjárás mosolyokkal és agresszióval

A Tisza országjárása egy „mosolyokból, kézfogásokból, rövid beszélgetésekből szőtt történet

– áll abban a propagandakiadványban, amelyet Magyar Péter pártja terjesztett decemberben, karácsony előtt a választópolgárok postaládáiba. A Tisza országjárásán azonban a média beszámolói is egyértelművé tették, hogy korántsem csak mosolyokról és kézfogásokról volt szó, hanem számos súlyos atrocitás is érte azokat a résztvevőket vagy sajtómunkásokat, akik a Tisza elnöke szerint a kormányoldalhoz köthetők vagy kifejezték az ellenvéleményüket. A kiadványban legalább harminc ilyen, és ehhez hasonló különféle hazugság, csúsztatás, rágalmazással is felérő, személyiségi jogok megsértését is felvető hamis állítás szerepel, nyolc oldalon.

Mint arról korábban lapunk is beszámolt,

A Tisza rendezvényein a riporterek elleni támadások több formában jelentkeztek. Gyakran fordultak elő verbális inzultusok, ahol a médiamunkások hangját próbálták elnyomni vagy megakadályozni őket a felvétel készítésében. Sokszor történt testi erőszak is, amikor a résztvevők fizikailag akadályozták vagy megütötték a riportereket.

Videós bizonyítékok szerint a helyszínen készített felvételeket megpróbálták megsemmisíteni vagy megakadályozni a közzétételüket. A Tisza Párt hívei többször inzultálták például a Hír TV riportereit, de a párt képviselőjelöltje, Ruszin-Szendi Romulusz is fellökött egy újságírót, Magyar Péter pedig az úgynevezett Út a börtönbe programot emlegetve konkrétan fenyegette a média egyes képviselőit, miközben az általa kormánypártinak tartott médiumokkal rendszeresen arrogánsan, agresszívan viselkedett. Nemrég a Patrióta és az Index újságíróit vezették ki biztonsági őrökkel tiszás rendezvényekről.