Rágalmazás gyanúját is felveti a Tisza propagandalapja

Súlyos személyiségi jogsértések, például rágalmazás vagy jó hírnév megsértése gyanúját is felveti Magyar Péter decemberi propagandakiadványa.

2026. 01. 06. 5:18
Fotó: Hatlaczki Balázs
Személyiségi jogsértések, például rágalmazás vagy jó hírnév megsértése gyanúját is felveti Magyar Péter decemberi propagandakiadványa. Még szerencse, hogy a hazugságoktól és gyűlöletkeltéstől hemzsegő Tiszta Hang végén a volt felesége és barátnője által kapcsolati erőszakkal megvádolt Magyar Péter egy interjúban kifejtheti, hogy neki a családi szeretetről szól az ünnep. 

Tiszta Hang újság, kiadvány Magyar Péter Tisza párt
A Tiszta Hang színtiszta propaganda, hazugságokkal                           Fotó: Ladoczki Balazs

Országjárás mosolyokkal és agresszióval

A Tisza országjárása egy „mosolyokból, kézfogásokból, rövid beszélgetésekből szőtt történet 

– áll abban a propagandakiadványban, amelyet Magyar Péter pártja terjesztett decemberben, karácsony előtt a választópolgárok postaládáiba. A Tisza országjárásán azonban a média beszámolói is egyértelművé tették, hogy korántsem csak mosolyokról és kézfogásokról volt szó, hanem számos súlyos atrocitás is érte azokat a résztvevőket vagy sajtómunkásokat, akik a Tisza elnöke szerint a kormányoldalhoz köthetők vagy kifejezték az ellenvéleményüket. A kiadványban legalább harminc ilyen, és ehhez hasonló különféle hazugság, csúsztatás, rágalmazással is felérő, személyiségi jogok megsértését is felvető hamis állítás szerepel, nyolc oldalon. 

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, 

A Tisza rendezvényein a riporterek elleni támadások több formában jelentkeztek. Gyakran fordultak elő verbális inzultusok, ahol a médiamunkások hangját próbálták elnyomni vagy megakadályozni őket a felvétel készítésében. Sokszor történt testi erőszak is, amikor a résztvevők fizikailag akadályozták vagy megütötték a riportereket. 

Videós bizonyítékok szerint a helyszínen készített felvételeket megpróbálták megsemmisíteni vagy megakadályozni a közzétételüket. A Tisza Párt hívei többször inzultálták például a Hír TV riportereit, de a párt képviselőjelöltje, Ruszin-Szendi Romulusz is fellökött egy újságírót, Magyar Péter pedig az úgynevezett Út a börtönbe programot emlegetve konkrétan fenyegette a média egyes képviselőit, miközben az általa kormánypártinak tartott médiumokkal rendszeresen arrogánsan, agresszívan viselkedett. Nemrég a Patrióta és az Index újságíróit vezették ki biztonsági őrökkel tiszás rendezvényekről. 

Rágalmazás gyanúját felvető gyűlöletkeltés

A Tiszta Hang című nyomtatvány karácsonyi kiadásában súlyos jogsértést is felvető módon azt a hamis információt is közlik egyes médiumokról (lapunk mellett az Indexről és a Ripostról), hogy bírósági ítélet mondja ki: hazudott, amikor bemutatta a Tisza kiszivárgott programtervezetét a párt által tervezett megszorításokról. 

Tényként közlik azt a képtelen, rágalmazó propagandaszöveget is, hogy a kiszivárgott programtervezetüket „a mesterséges intelligenciával hamisították Orbánék”. 

Az „Orbánék” kifejezés egyébként több személyiségi jogsértés gyanúját felvető állításban is megjelenik a kiadványban, például akkor, amikor a tiszás suttogó propagandának megfelelően azzal vádolják a kormányfőt, illetve a környezetét, hogy „luxuspalotákban tartanak zebrákat”. A durva rágalmazás azonban nem áll meg ezen a groteszk színvonalon, később azt is írják, hogy „a Fidesz nem kormányoz, hanem fosztogat”, a magyarok pénzét „a saját luxusukra költik”, „a miniszterelnök hatvanpusztai kastélya” pedig „a NER szimbólumává vált”, holott az köztudott, hogy a kormányfőnek például semmilyen tulajdonrésze sincs az emlegetett ingatlanban. 

Tiszta Hang újság, kiadvány Magyar Péter Tisza párt
A családi szeretetről is szól a kapcsolati erőszakkal vádolt Magyar Péter                Fotó: Ladoczki Balazs

Luxusélet és cukormáz

Mint arról korábban beszámoltunk, a nyomtatványban számos egyéb hazugság is szerepel, például hogy soha ilyen drága karácsonyuk nem volt a magyaroknak, mint idén, vagy hogy a tiszások olyan „komoly szakmai háttérrel rendelkező” személyek, akik nem élnek luxuséletet, ismerik az emberek hétköznapi problémáit és nem félnek kimondani az igazságot. Ezek az állítások azonban egyenként, tételesen megcáfolhatók.

Ami például a luxuséletmódot illeti, éppen lapunk számolt be korábban arról, hogy milyen csodaszép ingatlanok felett rendelkeznek Magyar Péter szavazógépei és maga a pártelnök is. 

A Tiszta Hangban felhalmozott gyűlölködés és rágalmazás egyébként a kiadvány végén feloldódik egy cukormázas interjúval, amelyben a volt felesége és barátnője által kapcsolaton belüli erőszakkal vádolt Magyar Pétertől megtudhatjuk, hogy számára az ünnep, a karácsony a családi szeretetet jelenti.       

