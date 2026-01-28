A Liu fivérek ezt egyáltalán nem így képzelték: Kína olimpiai keretet hirdetett

Burján Csaba, aki 2018-ban együtt lett olimpiai bajnok a Liu fivérekkel, egy éve úgy fogalmazott lapunknak : Milánóban dől el, hogy Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor jól döntöttek-e, hogy 2022 után a magyar színeket a kínaira cserélték. Nos, a Liu fivérek közül az idősebb, Liu Shaolin esetében Milánóban már nem dől el semmi: ő nem került be a kínai olimpiai keretbe.

A 2022-ben bronzérmes magyar vegyes váltóból Jászapáti Petra sérülés miatt marad le Milánóról, Liu Shaolin a kínai, Kónya Zsófia a magyar keretbe nem került be (Fotó: AFP/Manan Vatsyayana)

Nem vállalunk vele nagy kockázatot: ha marad Magyarországon, Liu Shaolin Sándor most készülhetne a milánói szereplésre. Magyar színekben a férfiak között Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel, a Jászapáti Péter sérülése után beugró Major Dominik, valamint a Liu fivérek távozása óta honosított Mun Vondzsun indul az olimpián.

Liu fivérek: Shaoang megy az olimpiára, Shaolin nem

Nem volt teljesen váratlan, hogy Liu Shaolin nem került a kínai keretbe, egyéni versenyeket az egész World Tour-idényben nem kapott. Ugyanakkor váltóban többször is korcsolyázhatott, s bár a rutinja jól jöhetett volna a kínai csapatnak, a tavalyi vb-n is lecserélték a döntő előtt.

Liu Shaoang viszont ott lesz a kínai csapatban az olimpián, mellette Szun Long, Lin Hsziao-csun, Csang Paj-hao és Li Ven-long került a keretbe.