A dráma után hihetetlen dolog történt a magyarral, de jött egy újabb csapás az olimpia előtt

A Végi Diána Laura, Somodi Maja, Moon Wonjun, Nógrádi Bence összeállítású magyar vegyes váltó bronzérmet nyert vasárnap a rövid pályás gyorskorcsolyázók tilburgi Európa-bajnokságán – számolt be a helyszínről az MTI, amely tudatta: Tiborcz Dániel is kapott az éremből. Pedig a döntőben nem húzhatott korcsolyát, miután súlyos sérülést szenvedett. A Magyarországon készült Jászapáti Péter többszörös térés miatt lemarad az olimpiáról.

A harmadik helyezett Tiborcz Dániel, Moon Wonjun, Nógrádi Bence, Végi Laura Diána és Somodi Maja Dóra (b-j) a vegyes váltó eredményhirdetése után Fotó: Illyés Tibor/MTI Fotószerkesztőség

Tiborcz Dániel nagyot esett a férfi 1000 méter reményfutamában a rövid pályás gyorskorcsolyázók tilburgi Európa-bajnokságán, ezért a délutáni programban már nem állhatott rajthoz. A magyar gyorskorcsolyázó beütötte a fejét és agyrázkódást szenvedett. A negyeddöntőbe jutásért rendezett második körben elsodorta őt kicsúszó belga riválisa. A magyar versenyző a palánkba csapódást követően feltett kezével azonnal jelezte, hogy nem tud egyből felállni, ezért azonnal leállították a futamot. A milánói téli olimpiára készülő Tiborcz végül saját lábán hagyta el a pályát, majd elkezdték vizsgálni az orvosok, akik megállapították, hogy agyrázkódást szenvedett. A vegyes és a férfiváltó döntőjében sem léphetett jégre.

Tiborcz Dániel hiányzott

Az egyik egység nélküle is sikerrel járt: a milánói–cortinai ötkarikás játékokra kijutott vegyes váltó megszerezte a bronzérmet, amelyért nagyot harcolt a lengyelekkel. Megelőzni nem sikerült a riválist, ám mivel az aranyért hajtó olaszok kicsúsztak, s győztek a hollandok, a mieink előreléptek a harmadik helyre.

A Végi Diána Laura, Somodi Maja, Moon Wonjun, Nógrádi Bence összeállítású egység tagjai mellett Tiborcz Dániel is bronzérmes lett, mert a pénteki negyeddöntőben ő is versenyzett ebben a számban.

A magyar férfiváltó nem bírta el a hiányát: a negyedik helyen végzett 5000 méteren az Európa-bajnokságon. Az MTI beszámolója szerint Moon Wonjun és Nógrádi Bence mellett mindkét fiatal, a negyed- és elődöntőben is csapattag Granasztói Ádám, továbbá Csizmadia Márk is szerepelt a négyesben.

Két évtizedes sorozat

A magyar shorttrack, azaz rövid pályás gyorskorcsolyázók szombaton az olimpiáról lemaradó női váltó révén is szereztek egy bronzérmet, így hazánk két harmadik hellyel az éremtábla ötödik helyén végzett. Magyarország 2006 óta minden Európa-bajnokságon szerzett dobogós helyezést. A 2022-es játékok után kínai színekben versenyző olimpiai bajnok Liu testvérek távollétében sem szakadt meg a csodás sorozat. Annak ellenére sem, hogy a tavaly 500 méteren történelmi aranyérmet nyerő Jászapáti Petra sérülés miatt távolmaradt a mostani viadaltól.